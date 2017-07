PSG : un aveu ambigu de Thiago Silva, une menace du président de la Liga... Le feuilleton Neymar fait parler ! Damien Da Silva - Actu Transferts, Mise en ligne: le 28/07/2017 à 19h31 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'attaquant du FC Barcelone Neymar, toujours annoncé avec insistance au Paris Saint-Germain, n'a pas encore dévoilé sa décision pour son avenir. Mais entre les propos de Thiago Silva et la menace de Javier Tebas, la situation du Brésilien fait décidément beaucoup parler. Thiago Silva a réalisé un drôle d'aveu pour Neymar. Si Neymar n'est pas sorti de son silence depuis la révélation des rumeurs l'envoyant au Paris Saint-Germain, son éventuel départ du FC Barcelone fait énormément parler. Et même avant le premier match officiel du club de la capitale samedi face à l'AS Monaco lors du trophée des Champions, le dossier concernant le Brésilien occupe tous les esprits. T. Silva - «Neymar, je crois que tout le monde en parlera» La preuve avec la conférence de presse tenue par le PSG ce vendredi. Car si l'entraîneur francilien Unai Emery a réussi à esquiver les questions au sujet de la possible arrivée de Neymar, le capitaine Thiago Silva a évoqué sa relation avec son compatriote. «Je sais qu'il est important parce que j'ai déjà joué avec lui en sélection, mais ce n'est pas le moment de parler de ça. On a un match demain, et après, on pourra en parler un petit peu, mais pas tout de suite», a-t-il commenté, avant d'être relancé. «Je parle avec Neymar normalement, tout le monde sait que c'est mon ami, on joue depuis 7 ans ensemble. On a une relation très ouverte, mais c'est le moment pour lui de décider, et pour moi ce n'est pas le moment d'en parler, a-t-il insisté. Après le match de demain, je crois que tout le monde en parlera.» Une dernière phrase qui va donner lieu à de nombreuses interprétations. Thiago Silva a-t-il des informations sur une prochaine intervention de Neymar pour clarifier son avenir ? On devrait en savoir plus après le retour du Barcelonais de Chine, prévu mardi. Le président de la Liga menace... En attendant, en Espagne, un éventuel départ de Neymar du Barça fait beaucoup de bruit. A l'occasion d'un entretien accordé au quotidien El Mundo Deportivo, le président de la Liga, Javier Tebas, a menacé le PSG. «Ce transfert viole les normes du fair-play financer de l'UEFA et les normes de la concurrence de l'Union Européenne. Nous allons le dénoncer à l'UEFA», a prévenu le dirigeant ibérique. «Si elle ne fait rien, nous irons voir les tribunaux compétents en Suisse et à Bruxelles, et nous n'écartons pas de saisir les tribunaux français et espagnols. Nous n'attendrons pas, nous le ferons immédiatement. (...) La plainte sera déposée si le PSG paye la clause, pour le moment le Barça ne nous a rien dit», a-t-il continué. Alors que le club de la capitale sera contraint de débourser 222 millions d'euros pour lever la clause libératoire de Neymar, le montage financier devra absolument être conforme aux règles du fair-play financier de l'UEFA car ce possible transfert risque d'être examiné à la loupe... Que pensez-vous des propos de Thiago Silva sur Neymar ? La plainte éventuelle de Javier Tebas est-elle inquiétante ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





