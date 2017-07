OM : le point sur les pistes pour le grand attaquant Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 28/07/2017 à 11h18 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'Olympique de Marseille continue de chercher un attaquant de renom cet été. Quelles sont les options étudiées par le club phocéen ? Certaines semblent très compliquées à concrétiser pour l'OM qui se retrouve en position d'attente sur ce marché particulier. Giroud reste dans le viseur de l'OM La performance XXL de Valère Germain contre Ostende (4-2), jeudi en 3e tour préliminaire aller de la Ligue Europa, ne changera pas les plans de l'Olympique de Marseille. Rudi Garcia et ses dirigeants espèrent toujours attirer un attaquant de renom durant ce mercato. Mais où en sont les recherches du club phocéen ? Le week-end dernier, de nombreux médias étrangers annonçaient l'arrivée imminente de Carlos Bacca (30 ans), évoquant un montant de 15 millions d'euros. Force est de constater que le Colombien n'a toujours pas posé ses valises dans la cité phocéenne. Et pour cause, L'Equipe assure que le Milanais n'est pas la priorité de l'OM, qui recherche un avant-centre participant davantage au jeu. Même si cette piste semble la plus simple à concrétiser. Giroud idéal pour Garcia, mais... Olivier Giroud (Arsenal) a le profil idéal mais l'international français de 30 ans n'a toujours rien décidé pour son avenir et ne semble pas très emballé à l'idée de revenir en France. Il faudra sans doute attendre la fin du mercato pour voir les choses bouger dans ce dossier. A un an de la Coupe du monde, l'ancien Montpelliérain aura besoin de temps de jeu et attend les premiers matchs de la saison pour être fixé sur son statut. Marseille peut-il patienter jusque-là ? Au vu des performances de Germain et de la bonne préparation effectuée par Clinton Njie, Garcia dispose déjà de solutions intéressantes pour le mois d'août. Néanmoins, attendre encore plusieurs semaines est un risque pour l'OM de voir ses autres pistes s'envoler. Quelles sont les différentes options étudiées par les dirigeants olympiens ? Deux autres noms ont filtré ces dernières semaines. Dembélé et Kalinic, c'est compliqué L'OM a notamment étudié la piste Moussa Dembélé (21 ans), auteur de 22 buts en 40 matchs avec le Celtic Glasgow la saison passée. Cependant, elle s'est refroidie ces derniers jours puisque le joueur formé à Paris n'est pas intéressé par un retour en France et préfère tenter sa chance en Angleterre ou en Allemagne à l'avenir. Autant dire qu'un tel mouvement a très peu de chances de se réaliser. L'autre solution mène du côté de l'Italie avec Nikola Kalinic (29 ans). Après une belle saison avec la Fiorentina (15 buts en Serie A), l'international croate a la cote et l'OM n'est malheureusement pas le seul club intéressé. Le Milan AC est sur les rangs et pourrait boucler son transfert autour de 20-25 millions d'euros en prêtant des joueurs à la Viola. Néanmoins, tout n'est pas perdu pour Marseille puisque les Rossoneri discutent aussi pour Diego Costa (Chelsea), et son arrivée pourrait compromettre celle de Kalinic car le club lombard n'a aucun intérêt à empiler les attaquants. L'OM a tenté Chicharito On l'aura compris, Marseille se retrouve dans l'attente sur plusieurs dossiers. Est-ce que Bacca passera d'un plan B à une priorité assez rapidement ? A force d'attendre, l'OM pourrait voir le Colombien lui filer sous le nez, à l'instar de Chicharito. L'Equipe nous apprend que les Marseillais ont tenté d'enrôler le Mexicain et étaient prêts à payer les 17,9 millions d'euros réclamés par le Bayer Leverkusen. Mais l'ancien joueur de Manchester United a finalement préféré retourner en Angleterre pour s'engager avec West Ham. Pour vous, quel serait l'attaquant idéal pour l'OM ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS