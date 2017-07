OM : un changement énorme, la concurrence et un message pour Rami... Rolando livre ses vérités

Présent à l'Olympique de Marseille depuis deux ans, le défenseur central Rolando a vu le club grandement évolué depuis son arrivée. Confiant malgré la concurrence, le Portugais a bien l'intention de trouver sa place dans le projet ambitieux du club phocéen.

Rolando est prêt à se frotter à la concurrence.

L'an dernier, on pensait l'aventure de Rolando à l'Olympique de Marseille terminée. Complétement écarté par le coach de l'époque, Franck Passi, le Portugais devait partir lors du mercato d'été 2016 mais il n'avait finalement pas trouvé une porte de sortie. Heureusement pour lui, la nomination de Rudi Garcia en octobre a tout changé et il est même devenu un titulaire indiscutable sous les ordres de son nouveau coach.

Malgré le nouveau projet de l'OM et la possible arrivée d'un défenseur central supplémentaire lors de ce mercato d'été, le joueur de 31 ans n'a pas l'intention de quitter le club phocéen. Bien au contraire, l'international lusitanien se verrait bien disposer d'un rôle important...

Rolando a noté un énorme changement

Désormais présent à Marseille depuis deux ans, Rolando a connu les grands changements effectués au sein du club avec la prise de pouvoir de Frank McCourt. Sans langue de bois, l'ancien joueur de l'Inter Milan a noté un énorme changement avec l'arrivée de la nouvelle direction. «Aujourd'hui, on vit beaucoup de changements, mais ils sont positifs. Avant, on vendait les meilleurs joueurs, maintenant on les achète, ça change tout. Avec tout le respect que j'ai pour les autres, le club fait venir des joueurs qui ont davantage de qualités que ceux qu'on avait», a-t-il souligné pour le quotidien Le Parisien.

Et malgré ce changement de cap dans les ambitions de l'OM, Rolando se sent à sa place et a déjà envoyé un message à ses concurrents. «Mais qu'on soit trois, quatre ou dix (défenseurs, ndlr), le défi est le même : tu dois travailler pour être l'un des deux qui jouent. C'est pour ça que je suis là, j'espère être l'un des deux. Après, c'est au coach de décider», a lancé le vétéran, qui a réussi l'an dernier à renverser la hiérarchie.

Le Portugais prévient Rami...

D'ailleurs, ce jeudi (20h45), Rolando devrait bel et bien être titulaire face à Ostende lors du match aller du 3e tour qualificatif de l'Europa League. Normalement associé à Adil Rami, le défenseur a envoyé un message à la nouvelle recrue olympienne. «J'espère qu'il va apporter quelque chose de plus au groupe. Il va devoir bosser, faire ses preuves sur le terrain comme nous tous», a prévenu le natif de São Vicente.

«Moi, je me vois bien jouer avec tout le monde. L'essentiel, pour former une bonne charnière, est d'apprendre à connaître son équipier pour ensuite se compléter», a-t-il continué. Si le rôle de Rolando reste indécis avec la possibilité pour l'OM de recruter à ce poste jusqu'au 31 août, le colosse du Cap-Vert a bien l'intention de se battre pour une place de titulaire.

