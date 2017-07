Bayern : Renato Sanches se met sur le marché !

Le milieu de terrain du Bayern Munich, Renato Sanches, a publiquement annoncé son intention de rejoindre un nouveau club au cours des prochaines semaines afin d'obtenir plus de temps de jeu. Et l'international portugais envoie un message à l'un de ses prétendants.

Renato Sanches veut quitter le Bayern un an après son arrivée

«C'est un super club. Je ne sais pas mais en principe, je vais rester. Si c'est le cas, je ne me découragerais pas. Je veux rester et tout donner.» Il y a un peu moins d'un mois, Renato Sanches affichait sa détermination à s'imposer au Bayern Munich après une première saison décevante. Depuis, la situation a évolué et le milieu de terrain de 19 ans se voit finalement partir.

Renato Sanches veut «changer de club»

Dans une interview accordée à Sport Bild, l'ancien joueur de Benfica affiche ses intentions pour la suite du mercato. «Je ne suis pas satisfait de ma première année à Munich. Bien sûr que j'aimerais jouer plus. C'est pour ça que j'aimerais changer de club et rejoindre une équipe qui pourrait m'offrir plus de temps de jeu» , a lancé le champion d'Europe 2016 avec le Portugal.

A la recherche d'un nouveau club un an après son arrivée en Bavière, Renato Sanches ouvre publiquement la porte à l'un de ses principaux courtisans : «L'AC Milan est une option intéressante. Si l'opportunité se présente et que les deux clubs trouvent un accord, j'adorerais les rejoindre. (...) Je suis jeune, je veux et je dois jouer plus. Je pense que j'aurais plus de chance de le faire à Milan qu'à Munich.»

Le Bayern demande 48 M€

Egalement ciblé par Manchester United, le Lusitanien est évalué à 48 millions d'euros par le Bayern. Une somme que le Milan AC ne semble pas disposé à débourser après avoir déjà investi 215 millions d'euros cet été. «Si un club est intéressé par un joueur du Bayern, il doit être prêt à négocier avec des chiffres très importants et j'ai l'impression que Milan n'est pas disposé à accéder à nos demandes» , expliquait récemment le président bavarois Karl-Heinz Rummenigge.

Il se murmure néanmoins que les Rossoneri pourraient trouver la parade et souhaiteraient obtenir un prêt de deux saisons pour 7,5 millions d'euros, avec une option d'achat obligatoire de 40 millions d'euros. Le montant total de l'opération se rapprocherait des 48 millions d'euros demandés par le Bayern, pas opposé à un prêt. En attendant, d'autres clubs pourraient s'inviter dans la danse après avoir pris connaissance des propos de Renato Sanches. Avis aux amateurs...

