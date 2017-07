Journal des Transferts : Mendy dans l'histoire, Piqué enflamme le feuilleton Neymar, l'OM discute pour Dembélé... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 24/07/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Mendy dans l'histoire, Piqué enflamme le feuilleton Neymar, l'OM discute pour Dembélé, Nasri bradé par City, Garcia a un profil en tête pour l'OM... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Benjamin Mendy a signé à Manchester City. Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Benjamin Mendy a signé à Manchester City. Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Mendy devient le défenseur le plus cher de l'histoire ! Le défenseur le plus cher de l'histoire du football est désormais un joueur français ! Ce lundi, le latéral gauche Benjamin Mendy a été officiellement transféré de l'AS Monaco à Manchester City pour le montant incroyable de 57,5 millions d'euros. Si le club de la Principauté réalise une énorme plus-value pour un élément recruté seulement 15 M€ l'an dernier en provenance de l'Olympique de Marseille, Mendy chipe le record précédemment détenu par son nouveau coéquipier Kyle Walker, recruté la semaine dernière pour 57 M€. Signé pour 5 ans par les Citizens, l'international français va réaliser l'un de ses rêves en évoluant sous les ordres de Pep Guardiola. 2. Piqué enflamme le feuilleton Neymar... Le feuilleton Neymar continue de connaître de nombreux rebondissements. Présenté comme proche du Paris Saint-Germain après une réunion qui s'est soldée par un échec entre son père et les dirigeants du FC Barcelone, le Brésilien a été ensuite annoncé parti pour rester en Catalogne... par son propre partenaire Gérard Piqué. «Il reste» , a ainsi publié le défenseur central sur Twitter dimanche. Véritable information dévoilée par l'un des tauliers du Barça ou coup de pression mis à Neymar ? Impossible de le dire. En tout cas, ce dossier fait toujours autant parler et il faudra attendre une intervention officielle du joueur ou de son clan pour connaître le dénouement de cette saga. 3. L'OM discute pour Dembélé L'Olympique de Marseille se trouvait en Ecosse samedi pour affronter les Glasgow Rangers (1-1) en match amical et visiblement les dirigeants phocéens n'ont pas fait le voyage pour rien ! D'après les informations de Sky Sports, le club olympien a profité de l'occasion pour discuter de la situation de l'attaquant Moussa Dembélé avec le Celtic Glasgow. Pour l'instant, l'entraîneur de la formation écossaise Brendan Rodgers ne souhaite pas vendre le jeune talent français avant la fin août afin de compter sur lui pour les barrages de la Ligue des Champions. Cependant, le prix de vente de Dembélé aurait été fixé à 22 millions d'euros. Une somme dans les cordes de l'OM, même si rien ne dit que le dernier 5e de Ligue 1 passera réellement à l'action sur ce dossier. 4. City prêt à brader Nasri De retour d'un prêt d'une saison au FC Séville, le milieu offensif Samir Nasri participe à la tournée américaine de Manchester City cet été. Mais la situation du Français n'est pas idéale pour autant, loin de là. Selon les informations du Times, le club anglais chercherait absolument à se débarrasser de l'ancien Marseillais. Alors que le prix de vente initial était fixé à 23 millions d'euros, les Citizens réclament désormais moitié moins, soit un peu plus de 11 millions d'euros, aux prétendants de l'ex-international tricolore, parmi lesquels Galatasaray ou encore l'AS Rome. Preuve que rien ne va plus chez les Skyblues pour Nasri, le très sérieux média britannique annonce que le talentueux milieu serait snobé par une majeure partie de ses partenaires, qui le trouvent «arrogant» . Un départ semble plus que jamais d'actualité pour Nasri... 5. Le buteur, Garcia a un profil en tête L'Olympique de Marseille se trouve toujours à la recherche d'un buteur supplémentaire lors de ce mercato d'été. Malgré des rumeurs concernant Moussa Dembélé (Celtic Glasgow) et Carlos Bacca (Milan AC), le club phocéen continue de multiplier les pistes à ce poste d'après les informations du quotidien L'Equipe. En effet, l'entraîneur olympien Rudi Garcia souhaiterait plutôt associer Valère Germain avec un joueur puissant, capable de peser sur la défense adverse mais aussi de participer à la construction du jeu. Un profil similaire à celui de Nikola Kalinic de la Fiorentina, qui devrait rejoindre le Milan, selon le quotidien sportif. Au directeur sportif de l'OM Andoni Zubizarreta de dénicher cette perle rare. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le lundi 24 juillet 2017 à 18h00. C'est officiel : - L'attaquant Antonio Cassano a résilié son contrat avec l'Hellas Vérone. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Face à l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Danilo Pereira, l'entraîneur du FC Porto Sergio Conceiçao a écarté un départ du milieu.

- L'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria représenterait une priorité pour l'Inter Milan.

- L'AS Monaco penserait à relancer le milieu de terrain de Stoke City Giannelli Imbula.

- Si l'Olympique de Marseille est bien positionné sur le dossier menant au buteur du Milan AC Carlos Bacca, aucun contact n'aurait eu lieu avec le club lombard.

- Annoncé par le passé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, le milieu de Crystal Palace Yohan Cabaye songe à un retour en France.

- Le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a reconnu qu'il aurait aimé recruter le buteur d'Arsenal Olivier Giroud.

- L'avant-centre de l'Olympique Lyonnais Aldo Kalulu va être prêté à Sochaux.

- Le FC Nantes serait sur le point d'enregistrer la venue du portier de la Fiorentina Ciprian Tatarusanu.

- Un temps annoncé à Lille, le buteur de l'Espanyol Barcelone Felipe Caicedo devrait prendre la direction de la Lazio Rome.

- Le défenseur central de l'AS Saint-Etienne Leo Lacroix plaît à la Sampdoria. À l'étranger : - Le FC Barcelone a l'intention de revenir à la charge pour le milieu de Liverpool Philippe Coutinho.

- Le FC Séville a désigné le défenseur central de Fenerbahçe Simon Kjaer comme sa priorité à ce poste.

- Face aux intérêts de Manchester United et de l'Inter Milan, le Bayern Munich a fermé la porte à un départ du milieu Arturo Vidal.

- Le défenseur d'Arsenal Laurent Koscielny s'est montré catégorique sur son avenir.

- Manchester United pense au milieu de terrain du Bayern Munich Renato Sanches pour se renforcer.

- A un an de la fin de son contrat, le milieu offensif Juan Mata aimerait prolonger à Manchester United.

- Abandonnant la piste Nemanja Matic, la Juventus Turin s'intéresse au milieu de Liverpool Emre Can.

- Malgré l'intérêt de Chelsea, l'Inter Milan résiste pour son ailier Antonio Candreva.

- L'ailier de la Fiorentina Federico Bernardeschi a passé sa visite médicale ce lundi avec la Juventus Turin.

- L'AS Roma insiste pour tenter de mettre la main sur l'ailier de Leicester Riyad Mahrez. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

