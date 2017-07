ASSE : frustré par le début de mercato, Oscar Garcia pousse un gros coup de gueule

Déterminé à disposer de joueurs capables d'évoluer dans son style de jeu, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne Oscar Garcia avait donné ses priorités concernant le recrutement à ses dirigeants. Face aux pistes ratées par l'ASSE, le technicien espagnol a poussé un coup de gueule.

Oscar Garcia n'apprécie pas le début de mercato de l'ASSE.

A deux semaines du début de la Ligue 1, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne Oscar Garcia commence à s'impatienter. Désireux de renforcer son effectif, le technicien espagnol a simplement enregistré les arrivées de Saidy Janko et de Loïs Diony depuis le début du mercato d'été. Un bilan loin de satisfaire le nouveau coach des Verts...

Garcia tire la sonnette d'alarme...

Souhaitant drastiquement changer la philosophie de l'ASSE en imposant un style de jeu offensif, Garcia avait demandé à ses dirigeants des joueurs techniques et rapides capables d'évoluer dans son système. Mais les dossiers prioritaires des Stéphanois échouent les uns après les autres... Priorité du manager ibérique, le milieu de terrain d'Aston Villa Jordan Veretout a finalement décidé de rejoindre la Fiorentina alors que l'ailier de Caen Yann Karamoh, courtisé par l'ASSE, pourrait s'engager avec l'Inter Milan. De quoi agacer Garcia...

«Il est vrai que l'on aurait besoin d'avoir plus de joueurs à disposition car je suis obligé de faire jouer certains joueurs beaucoup de temps et ce n'est pas bon. Il reste deux semaines avant le début du championnat ! C'est très urgent d'avoir des joueurs. On va voir ce qui se passe, mais je ne sais pas. Je suis professionnel et je travaille avec les joueurs que j'ai à ma disposition», a-t-il pesté pour Le Progrès.

Un vrai message pour ses dirigeants !

Mécontent, l'ancien boss du Red Bull Salzburg a profité de cette occasion pour envoyer un message à ses dirigeants en réaffirmant ses besoins à l'approche du début de l'exercice 2017-2018. «C'est sûr que l'on a besoin de quatre ou cinq joueurs. On n'a pas eu beaucoup le ballon (contre la Real Sociedad en match amical). C'est un problème. On n'a pas les joueurs pour cela», a regretté l'homme de 44 ans. «On verra l'ambition du club selon le nombre de joueurs qui vont arriver», a ensuite prévenu Garcia. Un vrai coup de gueule...

Que pensez-vous des propos d'Oscar Garcia ? Quelle saison pour l'AS Saint-Etienne ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...