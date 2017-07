Transfert : Neymar tout proche du PSG ? La presse s'emballe ! Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 22/07/2017 à 10h01 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: En France comme en Espagne, l'optimisme est de rigueur ce samedi concernant l'éventuel transfert de Neymar au Paris Saint-Germain. Alors que le quotidien catalan Sport évoque des chiffres dingues, le journal Le Parisien titre «Neymar dit oui à Paris» ! Neymar affole la presse européenne ce samedi ! Il y a quelques jours, la rumeur semblait totalement surréaliste, et pourtant Neymar (25 ans) semble bien se rapprocher du Paris Saint-Germain ! Ce samedi matin en tout cas, en France comme en Catalogne, la presse s'enflamme au sujet de ce possible transfert. Après avoir affirmé que le club de la capitale pourrait payer la clause libératoire de l'ailier du FC Barcelone avant mercredi, le quotidien Sport s'est fait une raison et se console en titrant déjà sur «le meilleur transfert de l'histoire» . Sport évoque des chiffres dingues Il s'agit évidemment d'une référence aux 222 millions d'euros que devra débourser le PSG s'il compte vraiment activer la clause du Blaugrana ! Ce montant en ferait, et largement, le joueur le plus cher de l'histoire devant Paul Pogba (105 M€ hors bonus). Pour ce média en tout cas, le départ du Brésilien est quasiment acté. Et les chiffres avancés ont de quoi donner le tournis. Ainsi, le club de la capitale serait prêt à verser 100 M€ de prime à la signature à l'ancien prodige de Santos, tout en lui garantissant un salaire de 30 M€ annuels sur 5 ans. Comment respecter le fair-play financier avec des sommes aussi folles ? Un véritable défi pour le vice-champion de France... Un moyen de contourner ce problème existe et il consiste à utiliser directement le Qatar, propriétaire du PSG. Via une société de gestion à l'image, l'Etat du Golfe pourrait verser à Neymar le montant de sa clause libératoire, éventuellement sur le compte de sa propre société, afin que le Sud-Américain l'active lui-même. Mais l'UEFA ne serait pas dupe de ce montage explique L'Equipe et Paris prendrait le risque de voir à nouveau les sanctions de l'instance européenne s'abattre sur lui. La presse y croit fermement Malgré ce point à régler, possiblement en vendant des joueurs et en allégeant la masse salariale, les médias français affichent eux aussi leur optimisme dans ce dossier. «Neymar dit oui à Paris», arbore ce samedi en Une le quotidien régional Le Parisien, qui avait affirmé la veille que l'ancien joueur de Santos aurait informé ses coéquipiers de son intention de rallier la capitale. Le journal consacre même ses premières pages à ce dossier ! «Un pari magique», titre aussi L'Equipe. «Depuis quelques heures, sans verser dans un optimisme à tout crin, il semble que la mission, qui paraissait encore impossible il y a quelques jours, ne l'est plus totalement», écrit le quotidien. «Après s'être montré très méfiant sur le sujet, le PSG parait n'avoir jamais été aussi près d'enrôler la star brésilienne.» Attention à la possible douche froide tout de même puisqu'il n'est pas exclu que le 5e du dernier Ballon d'Or utilise encore une fois Paris pour obtenir une nouvelle revalorisation. Mais l'espoir est quand même permis… Sport envoie déjà Neymar au PSG Pour Le Parisien, Neymar a choisi le PSG ! L'Equipe y croit aussi ! Que vous inspirent les Unes de la presse ce samedi ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





