Journal des Transferts : le Barça dit stop pour Neymar, Mbappé vaudrait 194 M€, le PSG discute avec Sanchez...

Le Barça dit stop pour Neymar, Mbappé vaudrait 194 millions d'euros, le PSG discute avec Sanchez, un Benjamin Mendy record, Danilo attendu à Manchester City... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24 heures. Neymar agite l'actualité des transferts Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Le Barça dit stop pour Neymar, mais... Depuis le début de la semaine, les rumeurs qui lient l'ailier du FC Barcelone, Neymar, au Paris Saint-Germain ne cessent de fleurir. Bien décidé à mettre un terme à ce feuilleton, le président du club catalan, Josep Maria Bartomeu, a pris la parole jeudi soir. «Neymar n'est pas sur le marché, a clamé le dirigeant à l'agence de presse AP. Il a un contrat avec nous pour 4 ans et, bien sûr, nous comptons sur lui. Il fait partie de notre équipe, de notre trident. Ces clauses (222 millions d'euros, ndlr) sont impossibles à activer, si vous voulez vous conformer au fair-play financier. Si quelqu'un ne veut pas se conformer, bien sûr, il peut l'activer.» Mais cela n'a pas calmé les rumeurs. Alors qu'une radio catalane annonce le transfert fait à 95%, le quotidien Le Parisien affirme de son côté que Neymar a indiqué à plusieurs de ses coéquipiers qu'il désirait quitter le Barça pour signer au PSG cet été. Si l'information reste à prendre avec des pincettes, encore une fois, le joueur joue le jeu des rumeurs puisqu'il a posté une photo sur Instagram sur laquelle il semble en pleine réflexion. 2. Mbappé vaudrait 194 M€ ! Alors que Monaco a dévoilé un communiqué dans lequel il menace «certains grands clubs européens» , déplorant les méthodes utilisées par ceux-ci pour approcher l'attaquant Kylian Mbappé, le Real Madrid, s'est rapproché du champion de France pour connaître le tarif de son prodige en cas de vente. Selon Marca, l'ASM a fixé cette somme à 190 millions d'euros ! Un chiffre hallucinant qui pourrait repousser le club de la capitale espagnole pour le moment. En revanche, si le FC Barcelone, aussi intéressé, venait à récupérer les 222 millions d'euros de la clause libératoire de Neymar, annoncé proche du PSG, il n'est pas impossible que les Blaugrana réalisent une incroyable offensive pour Mbappé, indique le média espagnol. Mais on est encore loin d'un tel scénario... 3. Le PSG discute avec Alexis Sanchez En parallèle du dossier Neymar, le Paris Saint-Germain travaille toujours sur la piste Alexis Sanchez. Le directeur sportif parisien Antero Henrique était à Londres ces deux derniers jours et L'Equipe annonce des discussions bien avancées avec l'attaquant d'Arsenal. Selon le quotidien sportif, les deux parties ne sont pas très éloignées. Alors que le Chilien réclame trois ans de contrat, le Paris SG espère lui faire signer un bail plus long. Les dirigeants parisiens sont également prêts à l'intégrer sur le podium des salaires du club, mais ne veulent pas s'aligner pour le moment sur les exigences élevées du joueur. En cas d'accord, le PSG devra encore s'entendre avec Arsenal, où Arsène Wenger a fermé la porte à un départ de Sanchez malgré son contrat qui se termine dans un an. Paris devra donc formuler une offre très convaincante pour faire céder le club londonien. 4. Un record pour Benjamin Mendy ? Comme nous vous l'évoquions jeudi, Manchester City a formulé une offre de 50 millions d'euros refusée par l'AS Monaco pour le latéral gauche Benjamin Mendy. Mais L'Equipe annonce que les Skyblues sont déjà revenus à la charge avec une nouvelle proposition qui pourrait atteindre les 57 millions d'euros réclamés par le club de la Principauté ! Les deux clubs étaient sur le point d'aboutir à un accord hier soir. Si l'information se confirmait, Mendy deviendrait l'arrière latéral le plus cher de l'histoire en compagnie de Kyle Walker, transféré de Tottenham à Manchester City pour la même somme. 5. Danilo attendu à Manchester City C'est une certitude, Danilo va quitter le Real Madrid cet été. Alors qu'un accord semblait proche avec Chelsea, le latéral droit va finalement prendre la direction de Manchester City, annonce Marca. Le club anglais a accepté de débourser 30 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus pour le Brésilien. S'il s'agit d'un renfort intéressant pour les Skyblues, en revanche, le choix de l'ancien joueur du FC Porto peut être contestable. Et pour cause, il devra désormais faire avec la très rude concurrence de Kyle Walker, acheté pour 57 millions d'euros à Tottenham la semaine passée. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le vendredi 21 juillet à 18h C'est officiel : - West Ham et le Bayern Leverkusen ont un accord pour le transfert de l'attaquant Chicharito, dont la clause libératoire était fixée à 15 M€.

- Le défenseur de Chelsea, Kurt Zouma, a prolongé jusqu'en 2023 avant d'être prêté à Stoke City.

- Le milieu défensif de Lille, Rio Mavuba, s'est engagé pour 3 ans avec le Sparta Prague.

- Liverpool a recruté le latéral gauche de Hull City, Andrew Robertson, pour 9 M€, plus des bonus.

- Le défenseur central de Lorient, Mathieu Peybernes, est prêté à Göztepe (Turquie).

- Le milieu polyvalent Mauricio Isla quitte Cagliari pour Fenerbahçe.

- Le latéral droit de l'Atletico Madrid, Javier Manquillo, a signé à Newcastle jusqu'en 2020.

- L'ailier de Wigan, Gabriel Obertan, a signé 2 ans au Levski Sofia. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Manchester United pourrait proposer 100 M€ pour le milieu Marco Verratti. Une nouvelle fois, le PSG ne cédera pas en cas d'offre.

- Le latéral droit du PSG, Serge Aurier, n'est plus désiré par la Juventus Turin, qui a recruté Mattia De Sciglio à son poste.

- La Fiorentina s'intéresse aussi au milieu du PSG, Grzegorz Krychowiak, mais son salaire (4,5 M€) est trop élevé pour le club italien.

- Libre depuis la fin de son contrat avec Lyon, l'ailier Rachid Ghezzal est annoncé du côté de... Crotone.

- Le défenseur de Lyon, Mapou Yanga-Mbiwa, est annoncé sur les tablettes de Montpellier, de Stoke City et du Zénith Saint-Pétersbourg.

- L'attaquant de Bordeaux, Diego Rolan, a refusé de rejoindre Fulham.

- Le défenseur central Nicolas Pallois ne veut plus jouer à Bordeaux, qui a refusé deux offres de Nantes (1,5 M€ et 1,7 M€).

- L'attaquant de Lyon, Aldo Kalulu, pourrait être prêté en L2. Sochaux est sur les rangs.

- Saint-Etienne souhaite attirer le milieu de Leicester, Nampalys Mendy, en prêt. La priorité du joueur reste Bordeaux.

- Annoncé comme la priorité de Bordeaux, le milieu Javi Garcia (Zénith Saint-Pétersbourg) plaît aussi au Betis Séville et à Malaga. A l'étranger - Le Barça a formulé une offre de 80 M€ pour le milieu offensif Philippe Coutinho. Proposition repoussée par Liverpool.

- Le Milan AC pourrait proposer 70 M€ au Real Madrid pour son attaquant Karim Benzema.

- Le milieu offensif Mesut Özil va bientôt prolonger à Arsenal, avec un salaire de 310 000 € par semaine.

- Chelsea demande 50 M€ pour céder son attaquant Diego Costa.

- Le Torino annonce que son attaquant Andrea Belotti, ciblé par le Milan AC, ne sera pas vendu.

- L'Inter Milan va boucler trois arrivées : les attaquants Patrik Schick (30 M€, Sampdoria) et Baldé Keita (20 M€, Lazio Rome) ainsi que le milieu de terrain Matias Vecino (24M€, Fiorentina).

- Tottenham veut s'offrir l'ailier de Leicester, Riyad Mahrez.

- Le latéral gauche de Manchester City, Aleksandar Kolarov, va rejoindre l'AS Rome pour 5 M€, plus 1,5 M€ de bonus.

- Courtisé par l'OM, l'attaquant du Milan AC, Carlos Bacca, intéresse aussi la Lazio Rome.

- L'attaquant de Manchester City, Kelechi Iheanacho, va s'engager à Leicester pour 30 M€. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Ang, Esp, Ita, All)





