Bordeaux : le mercato provoque des tensions en coulisses

Le mercato estival est sujet à quelques crispations chez les Girondins de Bordeaux. Jocelyn Gourvennec est très agacé par le choix de Diego Rolan, qui a refusé Fulham, et Nicolas Pallois a décidé d'aller au clash avec ses dirigeants.

Pallois est agacé par les refus du club

Ça s'agite à Bordeaux. Alors que les Girondins cherchent encore à renforcer leur effectif (Javi Garcia, Nampalys Mendy), le club aquitain doit aussi régler la situation de plusieurs joueurs annoncés sur le départ. Et visiblement, certains cas provoquent quelques tensions avec les dirigeants bordelais ainsi que leur entraîneur Jocelyn Gourvennec.

Rolan, Gourvennec n'a pas apprécié

A commencer par l'attaquant Diego Rolan (24 ans). Alors que Fulham s'était déjà mis d'accord avec Bordeaux pour un transfert légèrement supérieur à 7 millions d'euros, les négociations avec le joueur ont échoué. Visiblement, l'Uruguayen n'était pas très chaud à l'idée d'évoluer en Championship (D2 anglaise) pour la saison à venir. Mais ce refus passe mal en interne.

Gourvennec n'a pas du tout apprécié que son attaquant se rende deux fois en Angleterre pour finalement revenir sans le moindre accord. Surtout qu'il en a profité au passage pour s'offrir un peu de bon temps durant le tournoi de Wimbledon, révèle Sud Ouest. Conséquence, le coach bordelais a choisi de ne pas le convoquer pour le stage à Saint-Jean de Luz et il est prié de se trouver un nouveau club rapidement.

Pallois part au clash

Maxime Poundjé, poussé vers la sortie et courtisé par Fulham, Leeds, Bolton ainsi que Wolverhampton, n'a pas été convoqué non plus. En revanche, l'absence de Nicolas Pallois ne serait pas un choix de Gourvennec. Selon Sud Ouest, il s'agit d'une décision prise par le joueur, très en colère contre ses dirigeants et qui a décidé d'aller au clash.

La raison ? A un an du terme de son contrat, le défenseur central de 29 ans souhaite quitter Bordeaux pour rejoindre Nantes. Problème, le club aquitain a repoussé deux offres (1,5 M€ et 1,7 M€) des Canaris. Cela a fortement déplu au joueur qui a donc refusé de partir en stage avec l'équipe et ne veut plus jouer pour les Girondins. Une prolongation n'étant pas au programme, les dirigeants bordelais devraient a priori le laisser partir. Mais ils attendent un peu plus que les sommes proposées jusqu'à présent.

