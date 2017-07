Transfert : le PSG avance sur Alexis Sanchez

Présent à Londres ces derniers jours, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Antero Henrique, a discuté avec l'entourage d'Alexis Sanchez en vue d'un transfert. Les deux parties ne sont pas très éloignées et un accord semble possible.

Alexis Sanchez quittera-t-il Arsenal cet été ?

Cette semaine, le Paris Saint-Germain est au coeur de l'actualité des transferts avec un dossier Neymar qui enflamme les médias catalans. En attendant de savoir si le Brésilien débarquera ou non dans la capitale, alors que le FC Barcelone a fermé la porte (voir ici), le vice-champion de France continue de travailler sur la piste Alexis Sanchez (28 ans), réactivée ces derniers jours.

Des discussions bien avancées

Le directeur sportif parisien Antero Henrique était à Londres ces deux derniers jours et L'Equipe annonce des discussions bien avancées avec le camp de l'attaquant d'Arsenal. Selon le quotidien sportif, les deux parties ne sont pas très éloignées. Les négociations portaient essentiellement sur deux éléments : la durée du contrat et le montant du salaire.

Alors que le Chilien réclame trois ans de contrat, le Paris SG espère lui faire signer un bail plus long. Les dirigeants parisiens sont également prêts à l'intégrer sur le podium des salaires du club, mais ne veulent pas s'aligner sur les exigences élevées du joueur. L'ancien Barcelonais réclamerait 16 millions d'euros net par an. Si Paris le veut vraiment et que Sanchez est séduit par l'idée d'évoluer au PSG, un accord semble possible.

Wenger a fermé la porte

En cas d'accord, le club de la capitale devra toutefois encore s'entendre avec Arsenal, où Arsène Wenger a fermé la porte à un départ malgré son contrat qui se termine dans un an. «La décision a été prise et nous allons nous y tenir. La décision est de ne pas le vendre» , avait lâché l'entraîneur des Gunners en début de semaine. Paris devra donc formuler une offre très convaincante pour faire céder le club londonien. Mais une question se pose : le PSG peut-il s'offrir à la fois Sanchez et Neymar ? Sans une grosse vente, il sera compliqué de rester dans les clous du fair-play financier.

