PSG : un top joueur attendu, décisions confirmées pour Krychowiak et Ben Arfa... Le point mercato d'Emery Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 20/07/2017 à 09h43 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Invité à commenter les rumeurs Alexis Sanchez et Neymar, l'entraîneur Unai Emery a confirmé que le Paris Saint-Germain voulait attirer un «joueur du top 5 mondial» cet été ! Sans surprise, le Basque ne compte plus en revanche sur Grzegorz Krychowiak ni Hatem Ben Arfa… Unai Emery attend un joueur de classe mondiale cet été. Alexis Sanchez (Arsenal) ? Neymar (FC Barcelone) ? Ces derniers jours, les spéculations vont bon train au sujet de la possible arrivée d'une star au Paris Saint-Germain. Depuis Detroit, où le club de la capitale affrontait l'AS Roma (1-1, 5-3 tab) dans le cadre de l'International Champions Cup dans la nuit de mercredi à jeudi, l'entraîneur francilien Unai Emery a confirmé que le PSG voulait frapper un grand coup cet été ! Neymar, Emery botte en touche «Le PSG doit avoir un joueur du top 5 mondial. On cherche à en faire signer un cet été», a lancé l'ancien coach du FC Séville dans les colonnes de L'Equipe, sans spécialement chercher à éteindre la rumeur Neymar. «Depuis qu'il est arrivé à Barcelone (en 2013), Neymar a beaucoup progressé, j'y ai assisté quand j'étais à Séville. Et maintenant, il appartient au top 5 mondial. Le président et le club travaillent depuis des années pour attirer les meilleurs joueurs. L'équipe, mais aussi les supporters, seraient contents que l'on compte un joueur du top 5, 6 ou 7 en plus de ceux déjà très forts qui sont ici. Après, cette quête n'est pas aisée. Peut-être va-t-on y arriver. Peut-être pas.» Conscient qu'il sera tout de même très compliqué de convaincre le Brésilien à la clause libératoire de 222 millions d'euros, le Basque a évidemment évoqué d'autres pistes. «Sanchez et Mbappé sont de très grands joueurs, en plus Mbappé est français. Je veux des Français dans une équipe française», a précisé Emery, qui se dit également en quête d'«un milieu récupérateur qui joue bien avec le ballon et s'intègre au jeu de l'équipe.» Krychowiak et Ben Arfa, de «bons joueurs» mais… Du coup, sans surprise, pour faire de la place dans l'entrejeu, le technicien confirme que Grzegorz Krychowiak, son ancien taulier au FC Séville, a été invité à faire ses valises. «C'est un joueur de qualité qui peut évoluer dans une très bonne équipe. Mais, au PSG, certains joueurs, quand ils arrivent, doivent être capables de franchir une étape supplémentaire pour s'adapter au jeu de l'équipe. Ici, ce n'est pas pareil qu'ailleurs. Donc, c'est mieux qu'il trouve une autre équipe dont le jeu lui conviendra davantage.» Même constat pour le milieu offensif Hatem Ben Arfa, qui comme le Polonais, n'a pas été convoqué pour la tournée aux Etats-Unis. «Sur Ben Arfa, on a fait les rendez-vous avec le président et Antero (Henrique, le directeur sportif, ndlr), donc, on a pris la décision tous les trois», a assuré le triple vainqueur de la Ligue Europa. «Nous avons beaucoup de joueurs dans l'effectif. C'est la décision du club. C'est un bon joueur mais, ici, pour aller plus haut et gagner sa place, c'est plus difficile.» Entre les départs à négocier et les ambitieux renforts attendus, le mercato du PSG s'annonce encore animé ! D'après vous, qui sera le top joueur que le PSG souhaite recruter cet été ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





