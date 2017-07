Barça : Neymar prend la parole, mais le feuilleton embrase toujours l'Espagne !

Alors qu'une folle rumeur a annoncé son éventuel départ du FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain à cause de la pression mise par une partie de son entourage, l'attaquant Neymar a pris la parole. Malgré les propos du Brésilien, son avenir fait toujours autant parler en Espagne.

Neymar s'est pourtant dit heureux à Barcelone.

Quelle histoire ! Lundi, le quotidien catalan Sport révélait qu'une partie de l'entourage de Neymar le poussait à quitter le FC Barcelone pour devenir le véritable patron d'une équipe. Depuis, le Brésilien se trouve constamment au coeur de l'actualité avec notamment de nombreuses rumeurs l'envoyant dès cet été au Paris Saint-Germain.

Neymar se dit heureux à Barcelone

Muet dans un premier temps, Neymar s'est exprimé ce mercredi à l'occasion d'un entretien accordé à Goal. Sans évoquer directement le club de la capitale, le joueur de 25 ans a discuté de sa situation personnelle en Catalogne. «La saison dernière est la meilleure que j'ai faite à Barcelone. Je me suis adapté à la ville, au club et je suis heureux ici», a-t-il assuré.

«Cela se reflète sur les performances d'un athlète. C'était la saison où je me suis senti le mieux, même si nous n'avons pas gagné les titres que nous voulions. Nous avons joué de grands matchs et vécu des moments incroyables. Maintenant nous devons travailler pour la saison prochaine et ce ne sera que meilleur individuellement et pour le groupe», a continué Neymar. Pas vraiment le discours d'un élément sur le départ...

Mais la presse espagnole continue de s'enflammer...

De quoi calmer les rumeurs le concernant ? Absolument pas ! Si les dirigeants du Barça ont bien tenté de stopper cette agitation en assurant que l'Auriverde allait rester, la presse ibérique continue d'alimenter ce feuilleton. Ainsi, d'après les informations du quotidien madrilène Marca et de RAC 1, le père du buteur, qui gère ses intérêts, a prévu de se rendre à Paris prochainement pour s'entretenir avec le président parisien Nasser Al-Khelaïfi.

Pour l'instant, Neymar Sr aurait simplement l'intention d'écouter la proposition du PSG pour étudier la faisabilité d'un tel mouvement. Dans le même temps, le média catalan El Mundo Deportivo assure que l'attaquant ne quittera pas le Barça cet été. C'est simple, on écoute tout et son contraire dans ce dossier assez fou, qui ressemble tout de même à une vraie lutte d'influence au sein même du clan Neymar...

