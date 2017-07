Transfert : le PSG encore prêt à tenter sa chance pour Neymar ? Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 17/07/2017 à 23h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Alors que la presse espagnole fait état des supposées envies de départ de Neymar, le Paris Saint-Germain n'aurait pas renoncé à l'ailier du FC Barcelone malgré son râteau dans ce dossier l'été dernier. Le club de la capitale serait même prêt à payer les 222 millions d'euros de clause libératoire du Brésilien. Mais Paris a-t-il une chance de le convaincre ? Le PSG rêve encore de Neymar... C'est un serpent de mer qui revient à chaque mercato ou presque. En quête d'une star offensive pour cet été et en difficulté dans le dossier Kylian Mbappé, plutôt parti pour rester à l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain voit encore son nom lié à Neymar (25 ans) ! Ce lundi, le quotidien catalan Sport a indiqué que l'ailier du FC Barcelone était poussé par une partie de son entourage à quitter le club espagnol pour s'éloigner de l'ombre de Lionel Messi et devenir le patron d'une équipe. Bien évidemment, les médias madrilènes ont sauté sur l'occasion pour relancer la rumeur d'une arrivée du Brésilien au Paris Saint-Germain. Une fois encore, les arguments pouvant donner du crédit à la rumeur ne manquent pas. Tout le budget mercato mis sur Neymar ? Ami de l'Auriverde, Daniel Alves vient ainsi de signer en faveur du club de la capitale, ce qui pourrait faciliter sa venue. Et puis l'intéressé avait lui-même signé une sortie mystérieuse début juillet, en lâchant sur le ton de la plaisanterie, «qui peut bien savoir ce qu'il se passera demain ? Aujourd'hui, je suis très heureux ici. Mais tout peut se passer, qui sait ?» . Surtout, alors que le secrétaire technique du Barça, Robert Fernandez, a tenté de couper court aux rumeurs en lançant «nous n'imaginons pas le club sans Neymar, personne ne va payer la clause», le média Sky Italia affirme que Paris serait prêt à activer la clause libératoire de la star, qui s'élève à 222 millions d'euros ! Ce montant correspond justement à l'enveloppe mercato parisienne estimée à 220 M€ (même s'il faudrait alors rééquilibrer en partie le budget moyennant des ventes). Pourtant, Paris a déjà donné dans ce dossier... Alors qu'on le pensait vacciné dans ce dossier, le vice-champion de France serait donc prêt à tenter encore une fois sa chance. Il y a un an pourtant, le PSG avait déjà sorti le grand jeu pour essayer d'attirer l'ancien joueur de Santos. Mais sans parvenir à ses fins. Après coup, le club francilien avait surtout eu le sentiment d'avoir été utilisé par l'entourage de Neymar pour obtenir un meilleur contrat à Barcelone. Entretemps, le Blaugrana a rempilé jusqu'en 2021 et l'argument de la revalorisation salariale tient moins cet été, mais sait-on jamais… Toujours prompts à tirer sur le club catalan, les médias madrilènes, comme AS, annoncent en tout cas que le père du Brésilien va rencontrer le président parisien Nasser Al-Khelaïfi cette semaine pour lui faire part des envies de départ de son fils. Au sortir d'une saison décevante pour le PSG, le timing apparaît tout de même très peu favorable pour espérer convaincre la star sud-américaine cette année. Dans l'hypothèse où ce rendez-vous a bien lieu... Que pensez-vous du retour de la rumeur liant Neymar au PSG ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





