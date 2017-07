PSG : l'aventure de Ben Arfa semble bel et bien terminée !

Non-retenu pour la tournée américaine du Paris Saint-Germain, le milieu offensif Hatem Ben Arfa a été écarté en raison d'une décision de son président Nasser Al-Khelaïfi. Vexé par l'attitude de l'international tricolore, le boss parisien a décidé qu'il ne porterait plus le maillot du PSG.

Hatem Ben Arfa n'a aucun avenir au PSG.

Entre Hatem Ben Arfa et le Paris Saint-Germain, la fin de l'aventure paraît inévitable ! Ecarté pour la tournée américaine du club de la capitale, le milieu offensif n'entre absolument plus dans les plans du vice-champion de France, et notamment de son président Nasser Al-Khelaïfi.

Fervent soutien de l'ancien Niçois pendant plusieurs mois, le boss du PSG n'a pas supporté le comportement de l'international tricolore, qui a demandé le 9 avril dernier à l'émir du Qatar, Tamim Al-Thani, son contact en indiquant que le président parisien ne lui répondait plus d'après les révélations du Journal Du Dimanche.

Al-Khelaïfi ne veut plus le voir sous le maillot parisien

Confirmant cette information, le quotidien sportif L'Equipe va encore plus loin ce lundi en assurant qu'Al-Khelaïfi ne veut plus voir Ben Arfa évoluer sous les couleurs franciliennes. Vexé par l'attitude du joueur de 30 ans, le dirigeant qatari a pris la décision de le mettre à l'écart en avril dernier. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'élément offensif n'a plus jamais été convoqué par l'entraîneur Unai Emery par la suite...

Désormais braqué, Al Khelaïfi ne souhaite plus entendre parler de lui et attend son départ lors de ce mercato d'été. Lors d'une réunion, le directeur sportif du PSG Antero Henrique a bien annoncé à Ben Arfa qu'il était indésirable, mais ce dernier n'a pas l'intention de partir sans toucher une partie de l'argent de sa dernière année de contrat.

Ben Arfa prêt à attendre...

Lié avec Paris jusqu'en juin 2018, le natif de Clamart serait même prêt à attendre ! Pour voir comment sa situation évolue, Ben Arfa pourrait patienter jusqu'au mercato d'hiver et ainsi continuer de toucher un bon salaire au PSG. Malgré des touches en Turquie, le joueur ne serait pas pressé de mettre les voiles... Un moyen de mettre la pression sur Paris, qui pourrait accepter de lui verser une indemnité non-négligable dans le cadre d'une résiliation à l'amiable. Un nouveau feuilleton en perspective au PSG.

