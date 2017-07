OM : fort de sa préparation réussie, Germain peut-il aspirer à mieux qu'à jouer les doublures ?

Auteur de 3 buts durant la préparation et décisif samedi contre Fenerbahçe (1-0), Valère Germain réussit ses débuts à l'Olympique de Marseille. Alors que le buteur de renom espéré n'a pas encore signé, l'attaquant pourrait espérer mieux qu'un rôle de doublure.

Germain prêt à rebattre les cartes !

Première recrue du copieux mercato estival de l'Olympique de Marseille, Valère Germain n'a pas traîné pour prendre ses marques ! Acheté pour 8 millions hors bonus à l'AS Monaco, l'attaquant de 27 ans reste sur 3 buts inscrits en 4 matchs de préparation (il n'a pas joué contre Viitorul, 4-2).

En ce début d'été, le Français a trouvé le chemin des filets, contre le FC Sion (3-2), l'Etoile du Sahel (2-0) puis Fenerbahçe (1-0) lorsqu'il a offert la victoire au club phocéen samedi ! Ces statistiques attestent des bons débuts de l'ancien Niçois même si sa présence dans le jeu et son efficacité face au but restent encore perfectibles. Son entraîneur, Rudi Garcia, a en tout cas déjà tiré son chapeau au Phocéen.

R. Garcia – «ce sont des bons débuts, ça»

«L'équipe produit du jeu, Valère est intelligent, pas seulement dans ses déplacements, mais aussi dans son rapport aux autres», a souligné l'ancien coach de Lille dans les colonnes de L'Equipe. «Il faut le ménager parce qu'on n'a pas d'autre avant-centre type pour l'instant, mais à chaque fois qu'il est sur terrain, il s'avère utile, il marque des buts. Ce sont des bons débuts, ça.» Une analyse partagée par son coéquipier, Grégory Sertic.

«Je le connais très bien, on a passé beaucoup de vacances ensemble, c'est un très bon ami. Le voir ici m'a fait plaisir», a expliqué le défenseur central polyvalent dans les colonnes du quotidien La Provence. «C'est un attaquant complet qui sait prendre la profondeur, garder des ballons, a un très bon jeu de tête. Et c'est un très bon finisseur. Il va beaucoup nous apporter.»

Garcia prêt à revoir ses plans ?

Cela tombe bien, l'arrivée du buteur de renom espéré ne semblant pas imminente, Germain pourrait bien débuter le 3e tour préliminaire de la Ligue Europa contre le KV Ostende (aller le jeudi 27 juillet, retour le jeudi 3 août). S'il continue sur sa lancée, le champion de France pourrait même donner quelques maux de tête à Garcia.

En effet, le technicien sudiste continue de privilégier son traditionnel 4-3-3 et dans ce système, une seule place d'avant-centre est disponible. Or, à terme, celle-ci devrait a priori revenir à Olivier Giroud (Arsenal), Carlos Bacca (Milan AC) ou encore Moussa Dembélé (Celtic Glasgow), principales pistes envisagées au poste de numéro 9... Mais si Germain conserve le même rendement lors des prochaines semaines et en matchs officiels, la tentation d'en faire davantage qu'une doublure pourrait bien titiller le coach olympien. Quitte à changer de système et donc à sacrifier un milieu de terrain ? Affaire à suivre...

Pour vous, quel statut mérite Germain dans ce nouvel OM ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…