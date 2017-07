Manchester United : Ibrahimovic, Mourinho donne rendez-vous en décembre !

Bien que laissé libre par Manchester United après sa grave blessure au genou, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic poursuit sa rééducation dans les installations du club anglais. Et le coach de MU, José Mourinho, a confirmé qu'un nouveau contrat pourrait être proposé au Suédois d'ici la fin d'année !

Mourinho aimerait de nouveau travailler avec Ibrahimovic.

Et si Zlatan Ibrahimovic et Manchester United avaient encore de nouveaux chapitres à écrire ensemble ? Il y a un mois encore, l'hypothèse semblait des plus farfelues, les Red Devils ayant laissé libre l'attaquant de 35 ans après sa grave blessure au genou.

Mais le Suédois poursuit sa rééducation à Carrington, le centre d'entraînement de la formation anglaise. Et comme le révélait récemment la presse locale, le temps de guérison plus rapide que prévu de l'ancien Parisien aurait impressionné les médecins de MU, surtout à son âge. Après les bruits de couloir relayés dans les médias, pour la première fois, l'entraîneur mancunien, José Mourinho, a ouvert la porte à un retour du Scandinave.

J. Mourinho – «pourquoi ne devrait-on pas attendre pour un joueur qui nous a tant donné ?»

«C'est possible, c'est ouvert», a lancé le Special One vendredi en conférence de presse. «Nous prendrons une décision qui nous satisfera tous, si cela veut dire qu'il peut rester et que nous devons attendre, disons en décembre, parce que je ne crois pas qu'il puisse rejouer un match avant cette date. Pourquoi ne devrait-on pas attendre pour un joueur qui nous a tant donné ?»

«Il a pris la décision de vouloir continuer à jouer au plus haut niveau. Il n'a pas voulu se cacher derrière cette terrible blessure alors que cela aurait été facile de dire stop et de vouloir jouer à un autre niveau», a encore encensé le technicien portugais au sujet du meilleur buteur du club la saison passée (28 réalisations en 46 matchs toutes compétitions confondues).

Le Suédois a prévu une grosse annonce

L'arrivée de Romelu Lukaku pour 85 millions d'euros (hors bonus) a évidemment changé beaucoup de choses cet été, mais si Manchester United, de retour en Ligue des Champions, entend briller sur tous les tableaux cette saison, la présence de l'ancien Milanais ne sera pas de trop. Alors que le LA Times affirmait récemment que le Los Angeles Galaxy préparait une offre record en MLS pour Ibrahimovic (environ 6,7 M€ de salaire annuel), l'intéressé a promis qu'«il y aura bientôt une très grosse annonce. Quelque chose d'énorme.» Un rapport avec son futur à MU ?

