Journal des Transferts : Bakayoko arrive à Chelsea, 6e recrue à Lyon, ce très cher Giroud, B. Mendy proche de City... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 13/07/2017 à 17h59 Bakayoko arrive à Chelsea, Marcelo rejoint Lyon, ce très cher Giroud, Mendy un peu plus proche de City, Milan négocie pour Bonucci, journée prolongations à Monaco... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24 heures. Bakayoko va quitter Monaco pour Chelsea Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Bakayoko arrive à Chelsea Attendue depuis de longues semaines, l'officialisation du transfert de Tiémoué Bakayoko à Chelsea va enfin avoir lieu ! Un temps réticents, en raison de la blessure au genou qui handicape le milieu de terrain de l'AS Monaco, les Blues n'ont finalement pas renoncé au Tricolore. Un accord définitif autour de 45 millions d'euros a été conclu entre les deux clubs, et l'ancien Rennais doit s'envoler dans les prochaines heures pour Londres afin d'y passer sa visite médicale vendredi, affirme RMC. Il signera un contrat de 5 ans. 2. Marcelo rejoint Lyon Comme attendu, le défenseur central de Besiktas, Marcelo, rejoint l'Olympique Lyonnais. Dans un communiqué, le club turc officialise le départ de son joueur à l'OL pour 7 millions d'euros, plus 500 000 euros de bonus. Une arrivée qui enterre donc définitivement les pistes Eliaquim Mangala et Jason Denayer. Reste à attendre l'officialisation de la signature du Brésilien. Marcelo est la sixième recrue lyonnaise après Fernando Marçal, Bertrand Traoré, Mariano Diaz, Ferland Mendy et Kenny Tete. 3. Ce très cher Giroud Alors qu'Olivier Giroud a finalement ouvert la porte à un départ cet été, Arsène Wenger pourrait bien être tenté par un départ de son attaquant, après avoir d'abord songé à le retenir. Mais pas à n'importe quel prix ! Selon le très sérieux The Times, les Gunners ont fixé le prix de l'ancien Montpelliérain à 40 millions d'euros ! A ce prix-là, Marseille et Lyon peuvent faire une croix sur l'international français... En revanche, Everton et West Ham possèdent des moyens financiers suffisants pour conclure une telle opération. Tout comme Dortmund, qui a ciblé le Français en cas de départ de Pierre-Emerick Aubameyang. 4. Mendy un peu plus proche de City Depuis plusieurs semaines, le latéral gauche de l'AS Monaco, Benjamin Mendy, est annoncé du côté de Manchester City, où Josep Guardiola l'apprécie tout particulièrement. Et d'après les informations de Sky Sports, son départ pour l'Angleterre se précise. Le média anglais annonce que les deux clubs sont proches d'un accord. Les Skyblues avaient proposé 45 millions d'euros et l'ASM demandait 55 millions d'euros, mais les positions des deux parties se sont rapprochées au cours des dernières 24 heures. Le dossier pourrait être bouclé avant la fin de la semaine. 5. Le Milan AC avance pour Bonucci ! Très actif depuis le début du mercato, le Milan AC pourrait réaliser un coup énorme. Selon la presse italienne, le club lombard souhaite attirer le défenseur central de la Juventus Turin, Leonardo Bonucci. Et d'après les informations de Sky Sport, les négociations sont bien avancées entre les deux clubs ! Alors que la Juve réclame au moins 45 millions d'euros, les Rossoneri proposent 30 millions d'euros plus le latéral droit Mattia Di Sciglio, ciblé par les Bianconeri. Affaire à suivre... 6. Journée prolongations à Monaco Auteur d'une première saison excellente à Monaco, Kamil Glik est déjà récompensé par ses dirigeants. L'ASM annonce ce jeudi la prolongation du défenseur central polonais pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2021. Une signature qui tombe à pic alors que L'Equipe annonçait que plusieurs clubs de Premier League, et notamment Tottenham, étaient venus aux renseignements pour l'ancien joueur du Torino. Alors qu'il n'était déjà pas vendeur, le club de la Principauté referme définitivement ce dossier pour cet été. Quelques heures plus tard, Monaco annonçait avoir prolongé aussi son latéral droit Djibril Sidibé. Le défenseur a étendu son bail d'une année supplémentaire, soit jusqu'en juin 2022. Cette officialisation tombe alors que l'ancien Lillois était toujours annoncé dans le viseur du FC Barcelone par la presse espagnole. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le jeudi 13 juillet à 18h C'est officiel : - L'ailier du Bayern Munich, Douglas Costa, a signé à la Juventus Turin pour un prêt payant de 6 M€, assorti d'une option d'achat de 40 M€.

- Le latéral droit de Lille, Sébastien Corchia, a signé 4 ans au FC Séville. Transfert estimé à 5 M€.

- L'attaquant du FC Cologne, Anthony Modeste, a finalement bien rejoint le Tianjin Quanjian. Un prêt payant de 2 ans (6 M€) est évoqué, avec une option d'achat obligatoire à 30 M€.

- L'ailier de Manchester United, Adnan Januzaj, a signé 5 ans à la Real Sociedad pour 11 M€.

- L'attaquant de Lorient, Benjamin Moukandjo, s'est engagé pour 2 ans avec le club chinois du Jiangsu Suning. Un transfert estimé à 5,5 M€.

- Le milieu offensif Gaël Danic a signé à Lorient.

- Le jeune milieu de terrain Boubakary Soumaré quitte le PSG pour Lille. Il a signé 3 ans au LOSC.

- Le défenseur et milieu de Dortmund, Sven Bender, a signé 4 ans au Bayer Leverkusen. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Fenerbahçe a contacté le PSG pour son ailier Lucas.

- Outre Hanovre et le Sporting Portugal, le défenseur de l'OM, Doria, plaît aussi à Stuttgart.

- Ciblé par l'OM, l'attaquant Nikola Kalinic a vu la Fiorentina fixer son prix entre 25 et 27 M€.

- Nice veut conserver son milieu Vincent Koziello, courtisé par Saint-Etienne.

- Nice songe au défenseur central du PSV Eindhoven, Nicolas Isimat-Mirin.

- Bordeaux est proche de conclure l'arrivée du milieu offensif de Fluminense, Wellington Silva, pour 4-5 M€.

- Le milieu de Saint-Etienne, Jérémy Clément, affirme qu'il ne rejoindra pas Angers, pas disposé à payer l'indemnité de transfert réclamée par les Verts.

- L'ailier de Caen, Yann Karamoh, s'est mis d'accord avec la Fiorentina, dont la première offre n'atteint pas les 10 M€ réclamés par le SMC.

- Lille aurait abandonné la piste de l'ailier de Metz, Ismaïla Sarr.

- Montpellier discute pour le défenseur central de Rennes, Pedro Mendes.

- Le gardien de la Fiorentina, Ciprian Tatarusanu, est annoncé proche de Nantes. Un transfert estimé à 5 M€. A l'étranger - Manchester City et Tottenham ont un accord pour un transfert à 57 M€ du latéral droit Kyle Walker.

- Le Milan AC va proposer 60 M€ pour l'attaquant de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang. Le BVB espère 70 M€.

- L'AS Rome est entré en contact avec l'ailier Riyad Mahrez. Leicester réclame 56 M€.

- Stoke City serait en pole pour le prêt du défenseur central de Chelsea, Kurt Zouma.

- L'AS Rome souhaite le prêt avec option d'achat du milieu offensif de Manchester City, Samir Nasri.

- Besiktas s'intéresse aussi au défenseur central de Manchester City, Eliaquim Mangala.

- Après un accord à 25 M€ avec la Fiorentina, la Juve pourrait annuler le transfert de l'attaquant Patrik Schick suite à sa visite médicale non convaincante.

- Le FC Séville pourrait finalement accueillir le latéral gauche d'Aston Villa, Jordan Amavi, en prêt après l'avoir recalé à la visite médicale.

- Bursaspor et son entraîneur Paul Le Guen tentent d'attirer le latéral droit Bacary Sagna, libre de tout contrat. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

