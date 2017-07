OM : Rami, pourquoi ça traîne...

Alors que l'Olympique de Marseille et le FC Séville sont tombés d'accord pour le transfert d'Adil Rami, le club espagnol ralentit le dossier. L'OM ne peut pas encore faire signer sa quatrième recrue en raison d'une nouvelle demande des Sévillans.

Rami doit patienter pour signer à l'OM

L'Olympique de Marseille attend toujours sa quatrième recrue estivale. Son identité est déjà connue puisqu'il s'agira d'Adil Rami (31 ans). Mais presque deux jours après l'annonce d'un accord par le défenseur du FC Séville, déjà présent dans la cité phocéenne, aucune information n'a encore été officialisée par les deux clubs. Les Espagnols jouent avec les nerfs des dirigeants marseillais...

A en croire les dernières informations, l'officialisation du transfert va prendre un peu plus de temps que prévu en raison d'une nouvelle demande du club andalou. Selon RMC, ce dernier demande à l'OM de régler encore quelques modalités financières alors que les deux parties sont déjà d'accord sur un montant estimé à 6 millions d'euros.

Le transfert n'est pas remis en cause

Si cette requête agace les dirigeants phocéens, elle ne remet pas en cause la venue du défenseur central français, qui est donc déjà présent sur place et n'attend plus que le feu vert pour passer sa visite médicale et signer un contrat de trois ans, plus une année en option. Encore un peu de patience donc...

De son côté, Rudi Garcia ne se montrait pas particulièrement inquiet mercredi soir après la victoire contre Viitorul (4-2) en match amical. «C'est une question d'heures à mon avis. Si tout le monde est d'accord il n'y a pas de raison. On voulait un défenseur central costaud, athlétique, bon de la tête, et d'expérience. Mais on va attendre qu'il arrive pour parler de lui» , expliquait l'entraîneur marseillais. Un peu de prudence, mais pas d'inquiétude dans les rangs olympiens.

Comment jugez-vous le mercato de l'OM ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...