PSG : Daniel Alves est Parisien ! (officiel)

Libre depuis son départ de la Juventus Turin, Daniel Alves s'est engagé ce mercredi pour deux saisons en faveur du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a doublé Manchester City sur ce dossier et réalise son premier gros coup du mercato.

Daniel Alves a signé 2 ans au PSG

C'était attendu, c'est désormais officiel : Daniel Alves rejoint le Paris Saint-Germain ! Le club de la capitale a officialisé ce mercredi après-midi la signature du latéral droit brésilien de 34 ans, libre depuis son départ de la Juventus Turin en fin de saison. L'Auriverde a signé un contrat de deux ans, soit jusqu'en juin 2019.

D. Alves - «je viens à Paris pour gagner»

«Je suis extrêmement heureux de m'engager au Paris Saint-Germain. Ces dernières années, j'avais pu mesurer de l'extérieur la formidable croissance de ce club, devenu une place forte du football européen. Il est très enthousiasmant d'être désormais un acteur de ce grand projet !» , a déclaré le Brésilien sur le site officiel du club.

«Dans tous les clubs où je suis passé, j'ai toujours donné le meilleur pour aider mes équipes à aller le plus haut possible. Croyez-moi, je viens aussi à Paris pour gagner. Je connais les ambitions de mon nouveau club et les attentes de ses nombreux supporters à travers le monde. Nous allons partager de grands moments, j'en suis certain !» , a-t-il poursuivi.

Guardiola l'a mauvaise

En raison de l'absence d'indemnité de transfert à payer, le PSG a mis le paquet pour convaincre Alves. Dans la capitale, l'ancien Barcelonais percevra un salaire annuel estimé entre 12 et 14 millions d'euros brut. En plus d'une prime à la signature sans doute conséquente. Mais il fallait bien cela pour doubler Manchester City.

En pole depuis plusieurs semaines sur ce dossier, le club mancunien ne l'avait pas vu venir. Selon le Daily Mail, l'entraîneur des Skyblues, Josep Guardiola, est furieux de la volte-face de son ancien joueur. Convaincu que le champion d'Italie le rejoindrait après une discussion, le technicien catalan ne digère pas et doit désormais se tourner vers d'autres pistes. Un vilain, mais joli, tour joué par le PSG qui présentera le joueur à la presse à partir de 16h30.

VIDEO : le PSG annonce Daniel Alves

