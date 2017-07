Transfert : Giroud change de discours

Jusqu'à présent déterminé à rester à Arsenal pour s'imposer, Olivier Giroud exprime désormais ses doutes concernant son avenir. L'attaquant français n'indique pas vouloir partir, mais la porte s'est entrouverte pour les clubs intéressés.

Giroud n'est pas fixé sur son avenir à Arsenal

Devenu remplaçant à Arsenal la saison dernière, Olivier Giroud (30 ans) annonce depuis plusieurs semaines vouloir rester chez les Gunners pour récupérer sa place de titulaire. Si l'on ne doute pas de l'esprit combatif de l'attaquant français, qui a toujours répondu présent malgré le scepticisme de certains en club comme en sélection, l'arrivée d'Alexandre Lacazette semble tout de même lui avoir mis un coup au moral.

En dépensant 53 millions d'euros (+ 7 M€ de bonus) pour Lacazette, Arsenal a envoyé un message clair : le désormais ex-Lyonnais arrive pour être titulaire. Un concurrent supplémentaire pour Giroud qui avait déjà été dépassé par Danny Welbeck en fin de saison dernière. Forcément, la situation oblige le joueur à s'interroger sur son avenir. Une réflexion entamée en privé et désormais rendue publique par l'international tricolore.

Giroud sème le doute

«Honnêtement, je ne sais pas» , a répondu Giroud à Sky Sports sur une question concernant son avenir. «Pour le moment, je suis toujours un joueur d'Arsenal et j'essaie d'être professionnel comme je l'ai toujours été. Je me prépare bien pour la prochaine saison. Evidemment, il y aura plus de concurrence, bien plus que la saison dernière, mais c'est toujours une bonne chose pour un buteur de ressentir la pression, et j'ai toujours composé avec» , a-t-il poursuivi, laissant entendre qu'il restait prêt à se battre s'il devait rester.

La suite sème bien plus le doute. «J'ai déjà rencontré des difficultés ces dernières années mais j'ai toujours réussi à rebondir. Mais cette fois, je ne sais pas. Je ne connais pas mon avenir, donc je ne peux pas vous en dire plus. Je suis concentré sur ma pré-saison» , a conclu l'ancien Montpelliérain. On l'aura compris, Giroud n'est pas certain de pouvoir, cette fois-ci, faire face à la concurrence à son poste. Et son futur temps de jeu est une donnée essentielle en vue de la Coupe du monde 2018.

Quatre clubs sur les rangs

S'il se décidait à partir, Giroud possède plusieurs pistes. En France, Marseille et Lyon sont toujours à l'affût. En Angleterre, qui a sa préférence, West Ham et Everton sont les deux clubs les plus intéressés. Il faudra néanmoins compter sur les intentions d'Arsène Wenger, désireux pour le moment de conserver son avant-centre, dont le profil offre d'autres options à l'Alsacien.

