Journal des Transferts : le Bayern récupère James, D. Alves en route pour le PSG, Mbappé s'en éloigne, Bakayoko en stand-by...

Le Real prête James Rodriguez au Bayern, Dani Alves attendu au PSG, Mbappé décidé à rester à Monaco, le physique de Bakayoko fait douter Chelsea, Fabinho tout proche de l'Atletico, Mandanda a signé à l'OM… Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24 heures. James Rodriguez à la relance au Bayern. Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Le Bayern grille la concurrence pour James C'est l'un des transferts de l'été et pourtant personne ne l'avait vu venir ! Dans l'impasse au Real Madrid et régulièrement annoncé dans le viseur de Manchester United, de Chelsea ou encore du Paris Saint-Germain, le milieu offensif James Rodriguez (25 ans) va finalement tenter de rebondir en Bundesliga. Ce mardi, le Bayern Munich a annoncé l'arrivée en prêt du Colombien pour deux ans ! La transaction comporte une option d'achat dont le montant n'a pas filtré. L'ancien Monégasque signera son contrat une fois passée la traditionnelle visite médicale. «Carlo Ancelotti souhaitait réellement que l'on recrute James Rodriguez car ils avaient travaillé ensemble au Real Madrid, a expliqué le patron du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge. Avec ce transfert nous améliorons notre équipe une fois de plus.» Avec ce renfort, le champion d'Allemagne devrait rapidement annoncer le départ de l'ailier Douglas Costa à la Juventus Turin. 2. D. Alves est à Paris ! Et si le Paris Saint-Germain coiffait Manchester City sur le fil dans le dossier Dani Alves (34 ans) ? Alors que la décision du latéral droit, libre depuis son départ de la Juventus Turin, est attendue ce mardi, celui-ci aurait choisi le club de la capitale, annoncent les médias L'Equipe et Goal qui affirment que le Brésilien est arrivé ce mardi à Paris ! Indice supplémentaire, la compagne du joueur, Joana Sanz, a publié sur Instagram la vidéo d'une ville où deux avions de chasse circulent dans le ciel. Un paysage qui ressemble fort à celui de la capitale à quelques jours du 14 juillet ! Au PSG, un contrat de deux ans attendrait l'ancien Barcelonais dont la signature est annoncée pour ce soir avec une présentation mercredi. Si ces informations se confirment, le vice-champion de France bouclerait gratuitement la venue d'un renfort d'expérience et encore en jambes, tout en anticipant l'éventuel départ de Serge Aurier. Un joli coup ! 3. Le PSG pousse pour Mbappé, en vain ? Même s'il a repris l'entraînement lundi avec l'AS Monaco, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans) continue d'affoler ses prétendants et en premier lieu le Paris Saint-Germain. D'après L'Equipe, une seconde réunion a eu lieu en fin de semaine dernière entre l'entraîneur francilien Unai Emery, le directeur sportif Antero Henrique et le père du Tricolore, Wilfried Mbappé. Bien qu'enthousiaste à l'issue de ces échanges qui ont tourné autour de l'aspect sportif, l'entourage du natif de Bondy a visiblement d'autres plans pour la pépite. En effet, d'après la radio RMC, le jeune dribbleur compte bien rester à l'ASM. Le média évoque un indice qui va dans ce sens : alors qu'il occupait jusqu'à présent une chambre du centre de formation, le joueur a signé un bail de location d'une maison dans les hauteurs de la Principauté. Une réunion doit prochainement avoir lieu avec les dirigeants de l'ASM selon la même source et celle-ci devrait déboucher sur une prolongation qui ferait de Mbappé, actuellement lié jusqu'en 2019, l'un des plus gros salaires du club. De quoi sceller l'un des feuilletons de l'été. 4. L'imbroglio Bakayoko à Chelsea Annoncé depuis de longues semaines, le transfert de Tiémoué Bakayoko (22 ans) à Chelsea n'est toujours pas officiel. La raison ? Un problème médical, révèle France Football. Gêné par une blessure à un genou depuis février dernier, le milieu de l'AS Monaco inquiète le club londonien. Et pour cause, l'ancien Rennais doit subir une opération qui l'éloignera des terrains pendant 8 à 10 semaines ! Autrement dit, l'international français manquerait la préparation estivale ainsi que le début de saison. Plutôt gênant pour une recrue à environ 40 M€… Du coup, le Daily Star croit savoir que Manchester United serait déjà prêt à chiper Bakayoko. Mais, après réflexion, Chelsea aurait finalement décidé de conclure le transfert. Apparemment, les deux formations seraient proches d'un accord. 5. Fabinho, l'Atletico sur le point d'empocher la mise ? Longtemps annoncé au Paris Saint-Germain, le milieu ou latéral droit de l'AS Monaco Fabinho (23 ans) se dirigerait vers l'Atletico Madrid ! Lundi, le média espagnol As a affirmé que les dirigeants monégasques et madrilènes sont parvenus à un accord de principe pour le transfert du Brésilien. Il s'agirait d'une opération à 45 millions d'euros qui prendrait effet à partir de janvier 2018, à cause de l'interdiction de recrutement infligée aux Colchoneros. De son côté, le Sud-Américain se serait également entendu avec l'Atletico. Sans aller si loin, L'Equipe confirme que les deux clubs sont proches d'un terrain d'entente. 6. Mandanda a signé à l'OM Secret de Polichinelle depuis plusieurs jours, le retour de Steve Mandanda (32 ans) à l'Olympique de Marseille devrait être officialisé très rapidement. En effet, d'après les informations de L'Equipe et de France Football, le gardien tricolore a paraphé mardi, en début d'après-midi, son bail de 3 ans en faveur de l'OM. Alors qu'il s'était déjà entendu avec le club phocéen depuis plusieurs semaines, l'ancien Havrais attendait surtout un accord, long à se dessiner, entre le 5e de Ligue 1 et son équipe de Crystal Palace. A l'issue d'âpres négociations, un terrain d'entente entre 2 et 6 millions d'euros a été trouvé. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mardi 11 juillet à 18h C'est officiel : - Libre, le milieu offensif Gaël Kakuta rejoint Amiens pour 4 ans.

- Le milieu de terrain de Nantes, Amine Harit, a signé à Schalke 04 jusqu'en 2021 pour 10 M€ environ.

- Monaco a recruté pour 3 ans le jeune gardien d'Osasuna, Alvaro Fernandez Llorente.

- Comme la saison passée, Lyon prête son milieu de terrain Olivier Kemen au Gazélec Ajaccio.

- Libéré par Montpellier, le portier Geoffrey Jourdren a signé pour 2 ans à Nancy en L2.

- Le gardien du MTK Budapest, Danijel Petkovic rejoint Lorient pour 3 ans. - L'attaquant d'Everton, Romelu Lukaku, a officiellement rejoint Manchester United pour 5 ans, plus un an en option. Montant estimé : 101 M€ avec les bonus !

- Le milieu de terrain de la Fiorentina, Borja Valero, a signé à l'Inter pour 3 ans.

- Le FC Séville recrute l'attaquant Luis Muriel pour 20 millions d'euros en provenance de la Sampdoria. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le PSG aurait proposé 20 M€ à Manchester City pour le défenseur central Eliaquim Mangala.

- Newcastle préparerait une offre de 15 M€ pour le gardien remplaçant du PSG, Alphonse Areola.

- Choqué par les exigences salariales du milieu offensif parisien Hatem Ben Arfa, Fenerbahçe compte jeter l'éponge.

- La Fiorentina s'intéresse au milieu de terrain du PSG, Christopher Nkunku.

- Le FC Séville a jugé l'offre de l'OM pour le défenseur central Adil Rami «un peu juste» .

- Proposé, l'attaquant d'Antalyaspor Samuel Eto'o a recalé l'OM.

- Marseille s'intéresse au buteur de la Fiorentina, Nikola Kalinic. - Le défenseur central de Monaco, Kamil Glik, a tapé dans l'oeil de Tottenham.

- En plus de Saint-Etienne, Rennes cible également le défenseur polyvalent du Betis Séville, Aïssa Mandi.

- Le latéral gauche de l'ASSE, Pierre-Yves Polomat, va rejoindre Sochaux en L2.

- Ciblé par Bordeaux, le milieu de terrain Javi Garcia veut rester au Zénith Saint-Pétersbourg.

- Dubitatifs sur le physique du milieu de terrain de Leicester, Nampalys Mendy, les Girondins n'en font pas leur priorité.

- Bordeaux va acquérir définitivement le défenseur central du Zénith Saint-Pétersbourg, Vukasin Jovanovic. A l'étranger : - Le FC Barcelone attend 14 M€ pour l'attaquant Munir El Haddadi qui plaît notamment à l'OM et l'OL.

- Manchester City aurait accepté l'offre de 28 M€ de Leicester pour l'attaquant Kelechi Iheanacho.

- L'entraîneur Arsène Wenger compte bloquer l'attaquant Olivier Giroud à Arsenal.

- Malgré ses velléités de départ, Wenger espère toujours conserver l'attaquant Alexis Sanchez à Arsenal.

- Les Gunners ont démenti toute offre pour le milieu offensif de Monaco, Thomas Lemar. - MU pourrait dépenser 60 M€ pour le milieu polyvalent de Tottenham, Eric Dier.

- Valence espère obtenir le défenseur central de Chelsea, Kurt Zouma, en prêt.

- La Roma cible le défenseur central de Schalke 04, Matija Nastasic.

- Libre, l'attaquant Antonio Cassano rebondit au Hellas Vérone. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





