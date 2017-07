Transfert : Mbappé, le PSG sort l'atout Emery

Très intéressé par l'attaquant de l'AS Monaco, Kylian Mbappé, qu'il considère comme une priorité, le Paris Saint-Germain a de nouveau rencontré l'entourage de la pépite la semaine dernière, cette fois en présence de l'entraîneur Unai Emery. Le club de la capitale continue de se montrer confiant dans ce dossier à l'issue pourtant très incertaine.

Le PSG a encore rencontré le père de Kylian Mbappé.

«Avec tout mon respect pour Monaco, il vient de Paris, il a sa famille à Paris. (...) S'il doit partir, je dis : Quoi de mieux pour lui, pour la France, pour le PSG, qu'il y ait une union, une communion entre le joueur (et sa ville) ?» Le mois dernier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Unai Emery, avait lancé un appel du pied à Kylian Mbappé (18 ans) au cours d'une conférence en Espagne.

En fin de semaine dernière, le technicien basque a eu l'occasion de faire entendre le même discours directement à l'entourage du joueur lors d'une rencontre en compagnie de son directeur sportif, Antero Henrique, et du père de l'attaquant de l'AS Monaco, Wilfried Mbappé, rapporte le quotidien L'Equipe ce mardi.

Toujours pas d'offre en vue

A la différence de la première entrevue entre les deux parties, en présence de la jeune pépite, et du président francilien Nasser al-Khelaïfi, absents cette fois, ce rendez-vous a davantage tourné autour de l'aspect sportif et du projet de jeu visant à associer le Tricolore à Edinson Cavani. Selon la même source, l'entourage du natif de Bondy est ressorti plutôt séduit de ces échanges, tandis que le PSG afficherait un «optimisme gonflé» dans ce dossier qui fait toujours office de priorité. Mais le club de la capitale n'a pas l'intention d'effectuer une première offre au club du Rocher tant qu'il ne disposera pas d'un accord avec le jeune dribbleur et son entourage.

Un dîner avec Guardiola !

Or, pour l'instant, le champion de France a repris le chemin de l'entraînement lundi en Principauté et il n'a toujours pas tranché pour son futur. A l'avenir, même s'il répondait favorablement à l'intérêt francilien et que Paris passait à l'action, l'ASM semble toujours réticente à l'idée de renforcer un concurrent direct. Comme pour le cas Fabinho, où l'intransigeance de Monaco a poussé le Brésilien à se rapprocher de l'Atletico Madrid...

En parallèle, longtemps présenté comme en pole dans ce dossier, le Real Madrid a commencé à appuyer sur le frein, ne comptant pas entrer dans une surenchère salariale avec le PSG. Il s'agit bien sûr d'une bonne nouvelle pour le vice-champion de France. Mais Paris n'est pas le seul à sortir le grand jeu. Après le manager d'Arsenal, Arsène Wenger, qui a discuté le mois dernier avec le prodige, L'Equipe révèle ainsi que Mbappé a dîné avec le manager de Manchester City, Pep Guardiola, il y a une quinzaine de jours ! En attendant sa décision et le dénouement de ce feuilleton, le Français pourra se targuer d'avoir parlé aux plus grands cet été.

