OM : Bacca aurait dit oui, Mandanda attend à Marseille ! Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 08/07/2017 à 11h46 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Les dernières nouvelles sont clairement encourageantes dans deux des principaux dossiers du mercato de l'Olympique de Marseille. Ce samedi, La Gazzetta dello Sport annonce en effet un accord entre l'OM et le buteur du Milan AC, Carlos Bacca. Le gardien Steve Mandanda (Crystal Palace) effectue quant à lui sa préparation dans la cité phocéenne ! Sur le départ au Milan, Bacca aurait choisi l'OM. Critiqué pour son début de mercato poussif, l'Olympique de Marseille a répliqué en enregistrant cette semaine le renfort de Luiz Gustavo dans l'entrejeu. Et ce samedi, voilà l'optimisme de rigueur dans deux des principaux dossiers de l'été. Alors qu'il ne jurait que par un retour au FC Séville, l'attaquant du Milan AC, Carlos Bacca (30 ans), se serait finalement laissé séduire par le club phocéen ! Les deux parties auraient même approuvé les contours d'un futur contrat moyennant un salaire annuel de 4 millions d'euros, affirme le quotidien La Gazzetta dello Sport. Ces dernières heures, le Colombien n'était pourtant pas présenté comme une priorité pour l'OM, qui espérait toujours attirer Olivier Giroud (Arsenal). L'OM et le Milan pas d'accord Reste un problème de taille dans ce dossier : les positions du 5e du dernier exercice de Ligue 1 et du club lombard demeurent assez éloignées. Certes, les Rossoneri réclameraient finalement non pas 30 M€ mais 20 M€, soit le montant maximum que les Olympiens sont prêts à investir sur un buteur, mais, côté marseillais, on pencherait davantage pour un prêt avec option d'achat. Or, cette alternative n'a pas les faveurs de l'institution italienne, qui a dépensé sans compter cet été et qui préfère donc une rentrée d'argent immédiate. En convaincant l'ancien Sévillan, qui a retiré toutes les références au Milan ces dernières heures sur les réseaux sociaux, l'OM semble tout de même avoir franchi une étape cruciale dans ce dossier et les négociations devraient se poursuivre. Mais avoir le feu vert du joueur ne fait pas tout, le club présidé par Jacques-Henri Eyraud le sait mieux que personne. En effet, malgré un accord avec Steve Mandanda (32 ans) pour un retour, le club provençal ne parvient pas à s'entendre avec son équipe, Crystal Palace, depuis de longues semaines. Mandanda est déjà à Marseille ! Ce samedi, L'Equipe révèle tout de même une information qui laisse place à l'espoir dans ce dossier. D'après le quotidien, le gardien se trouve déjà dans la cité phocéenne depuis le début de la semaine ! L'ancien Havrais a repris l'entraînement avec les Eagles le week-end dernier, puis il aurait vidé son casier et, depuis, il maintiendrait sa forme dans une salle de sport du quartier de Plombières à Marseille ! Signe que l'international français croit dur comme fer à un dénouement heureux dans ce dossier… Pour l'instant, l'OM continue de proposer 1,5 M€ au club londonien, qui attend 8 M€… Mais l'intérêt du nouveau coach de Palace, Frank De Boer, pour le gardien numéro 2 du FC Barcelone, Jasper Cillessen, pourrait faciliter le départ du Tricolore, le club anglais n'ayant pas vocation à empiler les portiers. Mandanda, lui, attend patiemment son heure… Pensez-vous que l'OM va réussir à boucler ces deux dossiers ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





