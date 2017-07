Journal des Transferts : salaire XXL pour Lacazette à Arsenal, Henrique veut chasser Ben Arfa, Lukaku bientôt dans l'histoire...

Lacazette bientôt plein aux as, Antero Henrique chasse Ben Arfa, Lukaku à MU pour 85 M€, Sanchez veut dépouiller Arsenal, un échange ambitieux entre Paris et Rome, Liverpool sur Mammana... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24 heures.

Lacazette va toucher le pactole chez les Gunners.

Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater

1. Lacazette touche le pactole avec Arsenal !

Comme prévu, Alexandre Lacazette est un nouveau joueur d'Arsenal. L'attaquant français s'est engagé pour une durée de cinq saisons avec les Gunners. Le club londonien a officialisé l'arrivée de l'international tricolore, qui avait passé sa visite médicale hier mardi, ce mercredi en fin de journée. L'Olympique Lyonnais récupère 53 millions d'euros dans la transaction plus 7 millions de bonus éventuels. Il s'agit là de la vente la plus importante de l'histoire des Gones. Par ailleurs, Lacazette constitue également la recrue la plus chère de l'histoire d'Arsenal. Au passage, le Lyonnais devient le joueur le mieux payé d'Arsenal avec un salaire annuel de 12 millions d'euros.

2. Henrique pousse Ben Arfa dehors

Arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa n'est jamais parvenu à s'imposer et le milieu offensif a été écarté par Unai Emery durant toute la fin de saison. Et la situation de l'ancien Niçois n'est pas partie pour s'améliorer en 2017-2018. Mercredi, le nouveau directeur sportif du club de la capitale, Antero Henrique, a rencontré les représentants du Tricolore, raconte L'Equipe, et comme prévu, le dirigeant a fait part de sa volonté de mettre un terme à l'aventure. Sauf que l'intéressé ne l'entend absolument pas de cette oreille. «Le PSG nous a fait comprendre qu'Hatem était libre de partir mais, de notre côté, on a fait comprendre qu'il ne partirait pas comme ça» , a assuré l'avocat du joueur, Me Jean-Jacques Bertrand. Apparu particulièrement affûté à la reprise, HBA compte donc continuer à s'accrocher en espérant renverser la vapeur. Cela s'annonce tout de même compliqué pour le natif de Clamart et Emery envisagerait même de le zapper pour la tournée américaine. Une nouvelle réunion pourrait avoir lieu durant l'été afin de refaire le point.

3. Manchester United explose sa tirelire pour Lukaku !

Coup de tonnerre dans le dossier Romelu Lukaku ! Promis à un retour à Chelsea cet été, le buteur d'Everton se dirige finalement vers Manchester United ! En effet, ce jeudi l'ensemble de la presse anglaise, dont les médias sérieux comme la BBC et Sky Sports, fait état d'un accord entre les Toffees et les Red Devils pour un transfert à 85 millions d'euros. L'officialisation pourrait même intervenir au cours des prochaines heures. Un prix tout même assez élevé, même si le club de la ville de Liverpool réclamait dernièrement 115 millions d'euros pour l'international belge. Du coup, la piste menant à Alvaro Morata (Real Madrid), annoncé proche d'Old Trafford, devrait définitivement tomber à l'eau. Lukaku va donc devenir le 6e joueur le plus cher de l'histoire après Paul Pogba, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain et Neymar.

4. Sanchez veut braquer Arsenal !

La Coupe de Confédérations terminée, Alexis Sanchez va bientôt dévoiler sa décision pour son avenir. A un an de la fin de son contrat, l'attaquant d'Arsenal se retrouve en position de force pour négocier un bail très juteux. D'autant plus que l'intérêt de Manchester City, du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain font ses affaires. A en croire The Sun, le Chilien privilégierait néanmoins une prolongation, mais pas à n'importe quel prix. En effet, le tabloïd britannique assure que l'ancien joueur du FC Barcelone exigerait un salaire hebdomadaire de 446 000 euros, soit 1,98 million d'euros par mois ou encore 23,7 millions d'euros annuels ! Des chiffres complètement fous certes, mais le club londonien, s'il souhaite garder son meilleur joueur, devra réaliser un effort financier important. Surtout au lendemain du transfert d'Alexandre Lacazette, devenu le joueur le mieux payé chez les Gunners avec des émoluments qui atteignent 12 millions d'euros par an...

5. Un échange Lucas-Manolas entre le PSG et la Roma ?

Comme nous vous l'indiquions dimanche dernier, l'AS Rome s'intéresse de très près à la situation de Lucas. Désireuse de remplacer Mohamed Salah, parti à Liverpool, la Louve serait prête à mettre le paquet pour l'ailier brésilien. Mais du côté du Paris Saint-Germain, on tente de réaliser la meilleure affaire possible. Ainsi, le Corriere dello Sport nous apprend que le club de la capitale française, plutôt que de récupérer des liquidités pour le transfert de l'Auriverde, souhaiterait réaliser un échange en récupérant dans la transaction Kostas Manolas. Sur le départ, le défenseur central grec, annoncé proche du Zénith Saint-Pétersbourg, pourrait voir d'un bon oeil un mouvement vers Paris, qui a vu Pepe filer vers Besiktas. Estimés à 30 millions d'euros, les deux joueurs pourraient donc réaliser un chassé-croisé qui conviendrait à leurs deux formations. Affaire à suivre.

6. Liverpool tente le coup pour Mammana !

Recruté l'été dernier pour 7,5 M€, Emanuel Mammana ne s'est pas vraiment illustré à l'Olympique Lyonnais. Pourtant, le défenseur central a conservé une sacrée cote sur le marché des transferts. Selon The Sport Review, Liverpool aurait transmis une offre de 17 M€ pour l'Argentin ! De son côté, l'ancien joueur de River Plate, qui attendrait un accord entre les deux clubs pour négocier, pourrait percevoir un salaire annuel de 3,2 M€ chez les Reds. Autant dire que l'OL pourrait réaliser une bonne affaire.

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le jeudi 6 juillet à 18h

C'est officiel :

- L'attaquant Jean-Kévin Augustin quitte le Paris Saint-Germain pour le RB Leipzig. Prix estimé du transfert : 13 millions d'euros.

- L'attaquant de l'Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette a rejoint Arsenal.

- Le défenseur central Chidozie Awaziem a été prêté à Nantes par le FC Porto.

- Le défenseur central Christopher Jullien a prolongé son contrat jusqu'en juin 2021 avec Toulouse.

- L'attaquant Marcus Thuram, fils de Lilian, s'est engagé avec Guingamp.

- Angers a payé 1,4 million d'euros à Valenciennes pour le milieu de terrain Angelo Fulgini.

- En fin de contrat à Angers, le latéral droit Issa Cissokho s'est engagé avec Amiens.

- Le défenseur central Syam Ben Youssef quitte Caen pour Kasimpasa, où il a signé un bail de trois ans.

- Le milieu de terrain Vicente Iborra quitte le FC Séville pour rejoindre Leicester lors d'une transaction estimée à 12 millions d'euros.

- Le Real Madrid a annoncé le retour de prêt de Jesus Vallejo, qui remplacera numériquement Pepe, parti à Besiktas.

- En fin de contrat, l'attaquant Fernando Torres a prolongé d'une saison avec l'Atletico Madrid.

- Le gardien Carlos Kameni quitte Malaga pour Fenerbahçe, où il a signé un contrat de trois années.

- En fin de contrat, le gardien Iker Casillas a prolongé d'une année avec le FC Porto.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France :

- La Real Sociedad a confirmé la vente imminente du latéral gauche Yuri Berchiche au Paris Saint-Germain.

- Nice va de nouveau prêter son gardien, Mouez Hassen, à Châteauroux cette fois-ci.

- Bordeaux pourrait passer à l'action pour l'attaquant polyvalent de Guingamp, Yannis Salibur.

- L'entraîneur du FC Porto, Sergio Conceiçao, souhaite récupérer son ancien joueur au FC Nantes, Valentin Rongier.

- L'attaquant de Rennes, Adama Diakhaby, veut absolument rejoindre Monaco.

- Rennes piste l'attaquant du Ludogorets Razgrad, Jonathan Cafu.

- L'attaquant de Toulouse, Martin Braithwaite, intéresse Bournemouth et Brighton, qui pourraient proposer 13,6 millions d'euros pour l'enrôler.

- Metz piste l'attaquant de Saint-Etienne, Nolan Roux.

- Amiens est en contact avec l'attaquant de l'Hebei China Fortune, Gaël Kakuta.

A l'étranger :

- L'attaquant du Real Madrid, Alvaro Morata, ne devrait pas rejoindre Manchester United, qui a décidé de miser sur Romelu Lukaku.

- Le Real Madrid ciblerait le latéral droit de la Real Sociedad, Alvaro Odriozola.

- Le défenseur polyvalent de l'Atalanta Bergame, Andrea Conti, va signer au Milan AC pour 24 millions d'euros.

- En difficulté à l'Inter Milan, le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia plaît au FC Valence.

