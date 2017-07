Arsenal : pour rester, Sanchez réclame un salaire complètement fou !

A un an de la fin de son contrat, Alexis Sanchez se retrouve à la croisée des chemins. Courtisé par Manchester City, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, l'attaquant chilien privilégierait toutefois une prolongation. Mais pour cela, les Gunners vont devoir passer à la caisse !

Sanchez demande une fortune à Arsenal.

Depuis plusieurs mois, Arsenal ne jure que par Alexis Sanchez (28 ans). Leader technique de la formation londonienne, l'attaquant fait clairement partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. D'où la nécessité pour le récent 5e de Premier League de le retenir cet été afin de retrouver au plus vite la Ligue des Champions.

La Coupe de Confédérations terminée, le Chilien va bientôt dévoiler sa décision pour son avenir, car à un an de la fin de son contrat, sa situation reste floue.

Sanchez veut braquer Arsenal !

Une chose est sûre, c'est que l'ancien joueur du FC Barcelone se retrouve en position de force pour négocier un bail très juteux. D'autant plus que l'intérêt de Manchester City, du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain font ses affaires. A en croire The Sun, le Chilien privilégierait néanmoins une prolongation, mais pas à n'importe quel prix.

En effet, le tabloïd britannique assure que le double vainqueur de la Copa America exigerait un salaire hebdomadaire de 446 000 euros, soit 1,98 million d'euros par mois ou encore 23,7 millions d'euros annuels ! Des chiffres complètement fous certes, mais le club londonien, s'il souhaite garder son meilleur joueur, devra réaliser un effort financier important.

Si Arsenal veut son quatuor offensif...

Surtout au lendemain du transfert d'Alexandre Lacazette, devenu le joueur le mieux payé chez les Gunners avec des émoluments qui atteignent 12 millions d'euros par an. D'ordinaire très réticent à l'idée de réaliser des folies sur le marché des transferts et pour rémunérer ses meilleurs éléments, Arsenal va-t-il casser encore un peu plus sa tirelire pour garder dans ses rangs une référence absolue en attaque ? La question mérite d'être posée.

Récemment, les médias anglais annonçaient que Sanchez, mais également Mesut Özil, également en fin de contrat dans un an, se seraient vu proposer un salaire annuel de 16,7 millions d'euros pour poursuivre l'aventure à Londres. Visiblement, le Sud-Américain en veut un peu plus pour rester à l'Emirates Stadium. Les dirigeants, face à un dilemme, savent pertinemment qu'avec Lacazette, Sanchez, Özil et probablement Riyad Mahrez, annoncé proche, le rêve d'un premier titre de champion d'Angleterre depuis 2004 sera un peu plus réalisable.

Selon vous, Sanchez doit-il quitter Arsenal ? La première offre des Gunners est-elle la plus raisonnable ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…