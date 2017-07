Transfert : Manchester United a fait son choix en misant 85 M€ pour Lukaku !

Désireux de rejoindre un club très ambitieux, Romelu Lukaku va signer à Manchester United. Convoité par Chelsea, l'attaquant belge a finalement préféré rejoindre José Mourinho à Old Trafford. Un transfert qui va rapporter 85 millions d'euros à Everton !

Lukaku vers Manchester United !

C'est l'un des transferts les plus attendus en Angleterre : où évoluera Romelu Lukaku (24 ans) la saison prochaine ? Après avoir repoussé son départ d'Everton d'un an, l'attaquant a finalement choisi sa future destination : Manchester United !

Lukaku choisit Manchester United !

Un véritable coup de tonnerre en Premier League ! Car ces dernières semaines, le retour du Belge à Chelsea, où il n'a pas réussi à s'imposer après son départ d'Andelecht en 2011, semblait entériner. Finalement non, puisque ce jeudi, l'ensemble de la presse anglaise, dont les médias sérieux comme la BBC et Sky Sports, fait état d'un accord entre les Toffees et les Red Devils pour un transfert à 85 millions d'euros ! L'officialisation pourrait même intervenir au cours des prochaines heures.

Un prix explosif !

Si les prix ont explosé ces derniers mois, le chèque que la formation mancunienne s'apprête à signer semble tout de même assez démesuré. Car si Lukaku, deuxième meilleur buteur du championnat anglais avec 25 réalisations, derrière l'intouchable Harry Kane, se montre très régulier depuis cinq saisons outre-Manche (voir la Fiche Lukaku sur Maxifoot), sa faible expérience en Ligue des Champions, au contraire d'un Alvaro Morata déjà bien chevronné à ce niveau et qui ne devrait finalement pas rejoindre Old Trafford, est tout de même à souligner.

Surtout, Lukaku va faire une entrée fracassante dans le top 10 des transferts les plus onéreux de l'histoire du football. Seuls Paul Pogba (105 M€, de la Juventus Turin à Manchester United), Gareth Bale (101 M€, de Tottenham au Real Madrid), Cristiano Ronaldo (94 M€, de Manchester United au Real Madrid), Gonzalo Higuain (90 M€, de Naples à la Juventus Turin) et Neymar (86,2 M€, de Santos au FC Barcelone) ont coûté plus cher. Au Diable Rouge de justifier son nouveau statut dans les prochains mois !

