Journal des Transferts : Messi rassure le Barça, l'OM accélère pour Rami, Théo Hernandez au Real, Pepe snobe le PSG... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 05/07/2017 à 18h00

Messi prolonge avec le Barça, l'OM fait une offre pour Rami, Théo Hernandez rejoint le Real, Pepe snobe le PSG pour Besiktas, Marseille et Lyon s'intéressent à Munir, le Real hésite pour Mbappé... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24 heures. Messi s'est entendu avec le Barça et va signer un nouveau contrat Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Le Barça peut souffler, Messi prolonge Les dirigeants et les supporters barcelonais peuvent souffler ! Le FC Barcelone a officialisé ce mercredi la prolongation de Lionel Messi, dont le contrat se terminait en juin 2018. Le club catalan a annoncé que l'attaquant argentin signera son nouveau contrat lors de son retour de vacances, lui qui profite actuellement de son voyage de noces après son mariage avec Antonella Roccuzzo. La Pulga sera liée au Barça jusqu'en juin 2021 et sa clause libératoire a été fixée à 300 millions d'euros. Actuellement estimé à 20 millions d'euros net annuel, son salaire sera désormais situé entre 30 et 35 millions d'euros net par an. Tout va bien pour Messi. 2. Offre de l'OM pour Rami L'Olympique de Marseille continue d'avancer sur le dossier Adil Rami. Alors que le défenseur central français s'est entendu avec l'OM sur un contrat de trois ans, plus une année supplémentaire en option, le club phocéen tente désormais de convaincre le FC Séville. Selon RMC, les dirigeants marseillais ont formulé une offre de 4 millions d'euros. Un accord devrait être rapidement trouvé avec la formation andalouse qui réclame environ 5 millions d'euros. Rami devrait bien être la troisième recrue estivale marseillaise. 3. Le Français Théo Hernandez rejoint le Real Madrid Prêté à Alavés la saison dernière par l'Atletico Madrid, le latéral gauche Théo Hernandez rejoint comme prévu le Real Madrid. Les deux clubs ont officialisé ce mercredi un accord pour un transfert évalué à 26 millions d'euros. Le Français de 19 ans signera un contrat de six ans lundi après sa visite médicale et sera présenté à la pressé à 19h30. Au sein de la Casa Blanca, il sera en concurrence avec Marcelo dans le couloir gauche. Pas évident... 4. Pepe snobe le PSG pour Besiktas Ciblé par le Paris Saint-Germain, Pepe a préféré rejoindre Besiktas. Mardi soir, le défenseur central portugais s'est engagé pour deux ans avec le club turc. Ce dernier a dévoilé les détails de son nouveau contrat. Ainsi, l'ancien joueur du Real Madrid percevra 9,5 millions d'euros net de salaire sur ses deux années de contrat, plus diverses primes (250 000 € en cas de titre en championnat, 4 000 € par match joué). D'après la presse turque, Pepe a aussi encaissé un chèque de 3 millions d'euros de prime à la signature. Des montants que le PSG n'était visiblement pas disposé à lui offrir, le club de la capitale ayant choisi de ne pas tomber dans la surenchère. Plutôt logique pour un joueur qui n'était pas assuré d'être titulaire dans la capitale. 5. Marseille et Lyon à la lutte pour le Barcelonais Munir Voici la nouvelle piste offensive du jour à l'Olympique de Marseille. Ce mercredi, le quotidien catalan Sport annonce que le club phocéen est très intéressé par l'attaquant du FC Barcelone, Munir El Haddadi, prêté au FC Valence la saison dernière. Conscient qu'il lui sera difficile de s'imposer en Catalogne avec la présence de la «MSN» , le jeune attaquant a refusé une offre du Zénith Saint-Pétersbourg et verrait d'un bon oeil une expérience en France. Les liens entre le Barça et le directeur sportif marseillais Andoni Zubizarreta pourraient faciliter les discussions. Les Blaugrana réclament 15 millions d'euros pour céder leur joueur. Un montant qui ne semble pas être un obstacle insurmontable si l'OM décidait de passer à l'action. Lyon est également intéressé. Cependant, l'OL ne fait pas du recrutement d'un attaquant sa priorité mais les Gones restent à l'affût en cas de belle opportunité. 6. Le Real hésite pour Mbappé Longtemps présenté en pole pour accueillir la pépite Kylian Mbappé, le Real Madrid se montre moins pressant sur ce dossier depuis quelques jours. Ce mercredi, le quotidien AS titre d'ailleurs en Une, «ça se complique pour Mbappé» , affirmant que les hésitations des Merengue font le jeu du Paris Saint-Germain. Le double champion d'Europe en titre serait autant refroidi par le montant d'un éventuel transfert (peut-être autour de 150 millions d'euros) que par le salaire à verser au joueur (Paris proposerait 12 M€ annuels). Même s'il s'agit d'une bonne nouvelle pour le PSG, le club de la capitale risque toutefois de continuer à se heurter à l'intransigeance de l'ASM, qui ne souhaite pas renforcer un concurrent direct. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mercredi 5 juillet à 18h C'est officiel : - L'attaquant de Montpellier, Steve Mounié, a rejoint Huddersfield pour 13 M€.

- Le défenseur central de Belenenses, Edgar Ié, a signé pour 5 ans à Lille.

- Le latéral gauche du Real Madrid, Fabio Coentrao, est prêté au Sporting Portugal.

- Le milieu de Lorient, François Bellugou, va signer 2 ans à Troyes.

- En fin de contrat avec le Club Atletico Cólon (Argentine), le milieu défensif Gerónimo Poblete a signé 4 ans à Metz.

- Le jeune attaquant du PSG, Wilfried Kanga, a signé 4 ans à Angers.

- L'attaquant Hervin Ongenda a résilié son contrat avec le PEC Zwolle.

- Le milieu Lassana Coulibaly quitte Bastia pour Angers. Le club corse récolte 2 M€ avec cette vente.

- Lille a prêté son latéral gauche Youssouf Koné à Reims.

- Le jeune milieu de Rennes, Denis-Will Poha, est prêté une saison à Orléans. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - L'agent de Blaise Matuidi va discuter avec les dirigeants de la Juventus Turin pour le transfert du milieu du PSG.

- La Juventus Turin continue de discuter avec le latéral droit du PSG, Serge Aurier.

- Pas vendeur, Monaco a fixé le prix de son ailier Thomas Lemar à 91 M€ pour dissuader ses courtisans.

- Courtisé par l'OM, l'attaquant du Milan AC, Carlos Bacca, est intéressé par le projet marseillais.

- Ciblé par plusieurs clubs italiens (Roma, Lazio, Inter), l'ailier Florian Thauvin devrait bientôt prolonger à l'OM.

- Poussé dehors par le PSG, l'attaquant Jesé n'intéresse personne...

- Désireux de quitter Wolverhampton, le milieu Romain Saïss se dit intéressé par l'OM, Nice et Bordeaux.

- L'attaquant du Milan AC, Mbaye Niang, prêté à Watford la saison dernière, a été proposé à l'OM. Un intérêt paraît peu probable.

- Monaco a repoussé une offre de 13 M€ de l'AS Rome pour son défenseur central Jemerson.

- Lille songe au latéral droit de l'Atletico Madrid, Javier Manquillo.

- Ciblé par Nice, le milieu de Stoke Giannelli Imbula pourrait rejoindre le Torino pour un prêt d'une saison avec option d'achat obligatoire, fixée à 10 M€.

- Rennes est tenté par l'attaquant de Chelsea, Loïc Rémy.

- Dortmund veut recruter le jeune milieu du PSG, Azzedine Toufiqui, et lui a proposé un contrat de 3 ans.

- Le gardien de Nantes, Rémy Riou, se serait entendu avec Göztepe (Turquie). A l'étranger - Dortmund assure qu'un départ de son ailier Ousmane Dembélé, courtisé par le PSG et le Barça, est «hors de question» .

- L'ailier de la Fiorentina, Federico Bernardeschi, est annoncé proche de la Juventus Turin pour un transfert à 50 M€.

- L'attaquant de Manchester United, Wayne Rooney, pourrait retourner à Everton, son club formateur.

- Le prix du défenseur central de l'Ajax Amsterdam, Davinson Sanchez, a été fixé à 40 M€ minimum. Le FC Barcelone, le Real Madrid et l'Inter Milan sont sur les rangs.

- Liverpool réclame toujours 34 M€ pour son défenseur central Mamadou Sakho, déjà d'accord avec Crystal Palace.

- Le milieu du Rubin Kazan, Alex Song, a été placé sur la liste des transferts.

- L'attaquant de West Ham, Enner Valencia, est attendu aux Tigres de Monterrey pour 7 à 8 M€. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





