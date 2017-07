OM : Bacca est intéressé, mais...

A la recherche d'une pointure en attaque, l'Olympique de Marseille a ciblé Carlos Bacca. Alors que les discussions ont été entamées avec l'attaquant du Milan AC, ce dernier est séduit par le projet marseillais. Mais ce dossier est encore loin d'être bouclé.

Bacca n'est pas insensible à la proposition de l'OM

Valère Germain et Luiz Gustavo arrivés, l'Olympique de Marseille devrait prochainement accueillir Adil Rami et cherche encore un avant-centre de renom. Comme évoqué ces derniers jours, le club phocéen travaille toujours sur le dossier Carlos Bacca, avec lequel les discussions ont été entamées. Et bonne nouvelle pour l'OM, l'attaquant colombien est réceptif à la proposition marseillaise.

Selon les informations de RMC, confirmées par La Provence, l'attaquant de 30 ans est très intéressé par le projet marseillais. Cela n'a pas été toujours le cas puisqu'il souhaitait rester au Milan AC au départ. Mais l'arrivée d'André Silva lui a fait comprendre que la concurrence serait rude. Et s'il désirait ensuite rejoindre le FC Séville, le club andalou n'en faisait pas une priorité.

Le Milan AC espère 30 M€

Marseille a donc eu raison de maintenir les contacts sur ce dossier puisque le club phocéen semble désormais en bonne position dans l'esprit de Bacca. Un salaire mensuel de 400 000 euros net lui a déjà été proposé. Néanmoins, séduire le joueur ne suffira pas puisqu'il faudra ensuite convaincre le Milan AC. Et c'est peut-être là que se situe la principale difficulté désormais.

La formation lombarde espère récupérer 30 millions d'euros pour l'ancien Sévillan, alors que Marseille ne souhaite pas dépenser plus de 20 millions d'euros pour recruter un buteur. Malgré l'intérêt du joueur, ce dossier reste donc compliqué et les dirigeants marseillais réfléchissent avant de faire une offre, explique RMC. On peut aussi penser que l'OM a choisi de faire passer un message pour éviter que ses interlocuteurs ne soient tentés de faire grimper les enchères. Affaire à suivre...

