PSG : Thiago Motta prolonge le plaisir (officiel)

Alors que son entourage menaçait de claquer la porte il y a quelques jours, Thiago Motta a finalement prolongé son contrat d'une saison au Paris Saint-Germain. Il a fallu l'intervention de Nasser Al-Khelaïfi en personne pour boucler les négociations.

Thiago Motta est désormais lié au PSG jusqu'en juin 2018.

Après de longues et difficiles négociations, Thiago Motta (34 ans) a finalement prolongé au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain italo-brésilien a signé un nouveau contrat jusqu'en 2018, a officialisé le club de la capitale ce mardi.

«Nous sommes très satisfaits d'avoir prolongé le contrat de Thiago. Assurément, Thiago est l'un de ceux qui ont beaucoup contribué à faire grandir le Paris Saint-Germain» , a fait savoir le président Nasser Al-Khelaïfi, dont l'intervention a été décisive pour boucler les négociations.

Emery voulait conserver un de ses cadres

Après avoir un temps songé à raccrocher les crampons, notamment si le PSG lui proposait un poste d'entraîneur de l'une de ses équipes de jeunes, l'ancien pensionnaire de l'Inter Milan, du FC Barcelone ou encore du Genoa, convaincu par Unai Emery qui souhaitait pouvoir encore s'appuyer sur lui la saison prochaine, a donc choisi de prolonger le plaisir sur les terrains.

Cette saison 2017-18 sera la 7e, et peut-être dernière cette fois, de Thiago Motta sous le maillot parisien. Au-delà des qualités sportives du quadruple champion de France, sa prolongation de contrat n'est pas anodine non plus au-delà des terrains quand on sait que le PSG est susceptible de perdre cet été Marco Verratti et Blaise Matuidi au milieu de terrain.

