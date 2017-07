Transfert : en attendant Rami, l'OM étudie la séduisante option de Vrij

Si l'Olympique de Marseille tient le bon bout afin de recruter Adil Rami (FC Séville), l'arrivée d'un autre défenseur central n'est pas à exclure. Pour ce faire, Andoni Zubizarreta étudierait la possibilité d'un transfert du solide roc de la Lazio Rome, Stefan de Vrij.

De Vrij plaît à l'OM.

Ces dernières heures, le mercato de l'Olympique de Marseille s'est enfin accéléré. Luiz Gustavo très proche, Adil Rami bientôt là, le club du sud de la France ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin.

Outre le poste d'attaquant de pointe, pour lequel la formation phocéenne ne devrait pas miser plus de 20 millions d'euros, un autre défenseur central pourrait éventuellement débarquer. Et un nom a fait son apparition ce lundi : Stefan de Vrij (25 ans).

De Vrij plaît à l'OM

D'après les informations de La Repubblica, le directeur sportif Andoni Zubizarreta se serait rendu à Rome ces derniers jours afin de discuter avec la Lazio pour l'international néerlandais. A un an de la fin de son contrat, le Batave serait tenté de relever un nouveau challenge.

D'autant plus que les Biancocelesti, qui désiraient initialement rallonger son bail, devraient finalement mettre en vente leur solide roc, très apprécié par Rudi Garcia, impressionné par ses talents lorsqu'il entraînait l'AS Rome. Doté d'un excellent jeu de tête, bon à la relance, le demi-finaliste de la dernière Coupe du monde fait partie des valeurs sûres de Serie A depuis trois ans.

L'OM peut tenir tête à la concurrence

Le club dirigé par Claudio Lotito demanderait 20 millions d'euros pour laisser filer de Vrij. Un prix relativement élevé pour un défenseur libre dans un an mais qui pourrait bien évidemment baisser au fur et à mesure que le mercato avance, la Lazio ne pouvant pas se permettre de refuser une belle offre cet été. Aussi, l'OM devra faire face à une rude concurrence dans ce dossier. En effet, l'Atletico Madrid, intéressé depuis de nombreux mois, mais désormais bloqué par une interdiction de recrutement, et la Juventus Turin, sont toujours sur les rangs.

Mais l'OM garde toutes ses chances. Car on voit mal l'ancien joueur du Feyenoord Rotterdam rejoindre la Vieille Dame, déjà bien pourvue à ce poste avec Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli, Mehdi Benatia, Daniele Rugani et Mattia Caldara dans un an. A Marseille, de Vrij aurait l'occasion de devenir le leader technique de la défense et une des têtes d'affiche du projet de Frank McCourt. A condition de réaliser les efforts financiers nécessaires pour convaincre la Lazio et le principal intéressé.

Selon vous, l'OM doit-il miser sur de Vrij ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.