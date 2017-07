OM : Garcia annonce du mouvement, Rami arrive, Luiz Gustavo approché

Avec une seule recrue (Valère Germain) depuis le début du mercato, l'Olympique de Marseille est loin de répondre aux attentes de ses supporters. Mais Rudi Garcia a promis du mouvement rapidement. Si Adil Rami doit signer dans les jours qui viennent, le club phocéen a aussi contacté l'international brésilien Luiz Gustavo.

Le Brésilien Luiz Gustavo a été approché par l'OM.

Quand on vend du rêve aux supporters avec le fameux OM Champions Project, on attend forcément mieux que la seule arrivée du Monégasque Valère Germain sur le marché des transferts. Si le président Jacques-Henri Eyraud a fait preuve de condescendance à l'égard des fans olympiens en leur proposant de la tisane pour se calmer, Rudi Garcia sait de son côté qu'il faut maintenant allier les actes à la parole.

«J'espère que ça va bouger, on verra lundi. Andoni (Zubizarreta) va repartir car il a beaucoup de travail. Il a tenu à voir les joueurs pour discuter. Je pense que ça va bouger. Plus on avance, plus ça va bouger» , a ainsi indiqué l'entraîneur olympien après la victoire des siens en amical 2-0 samedi contre une sélection valaisanne

Luiz Gustavo veut garder le même salaire...

Adil Rami (31 ans) est notamment attendu dans les jours qui viennent sur la Canebière. Après avoir repoussé les offres de Galatasaray et de Besiktas, le défenseur français du FC Séville, sous contrat jusqu'en 2019, doit rencontrer les dirigeants olympiens en début de semaine afin de boucler le transfert. Un transfert estimé à 5 ou 6 millions d'euros.

Par ailleurs, l'OM aurait également approché Luiz Gustavo (29 ans), à en croire les informations de L'Equipe. Après une saison difficile à Wolfsburg, le milieu de terrain brésilien pourrait quitter l'Allemagne à l'occasion de ce mercato estival. Si le Paris Saint-Germain s'est également renseigné auprès des Loups, l'international auriverde se serait montré flatté de l'intérêt du club phocéen mais souhaiterait conserver l'imposant salaire qui est le sien de l'autre côté du Rhin...

Que pensez-vous de l'arrivée annoncée d'Adil Rami et de l'intérêt de l'OM pour Luiz Gustavo ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.