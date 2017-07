ASSE : Caen pose ses conditions pour Karamoh

Alors que des clubs anglais sont prêts à verser beaucoup d'argent pour s'offrir Yann Karamoh, l'agent de celui-ci négocie actuellement avec Saint-Etienne pour le faire atterrir chez les Verts libre dans un an. Ce qui n'est pas du goût du président de Caen qui adresse un message à ses homologues stéphanois.

Où évoluera Yann Karamoh la saison prochaine ?

Figurant parmi les révélations de la saison 2016-17, Yann Karamoh (18 ans, 5 buts et 4 passes décisives en 35 matchs de Ligue 1) pourrait déjà quitter son club de Caen cet été. Des formations anglaises (West Ham, Southampton et Everton) ont déjà approché le Stade Malherbe et sont disposées à signer un gros chèque.

Conscient qu'il lui sera très difficile de conserver son poulain, qui ne souhaite pas prolonger, le club normand réclame 10 millions d'euros. Problème, l'agent de Karamoh, en conflit avec la direction caennaise, négocie actuellement de son côté avec Saint-Etienne, destination prioritaire du joueur. Mais évidemment, le Caennais est hors de portée des finances des Verts. Ces derniers se sont donc vus proposer de récupérer Karamoh dans un an, soit à l'issue de son contrat, donc libre ! Une situation qui met les dirigeants du Stade malherbe à cran.

«Je ne pense pas qu'ils puissent essayer de me la faire à l'envers»

«Si c'était vrai, sur le plan de l'éthique, cela poserait question. J'ai une grande relation de confiance et d'amitié avec Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, Bernard a aussi de hautes responsabilités à la Ligue. Je n'ai pas discuté de Yann avec eux, et même si le milieu a beaucoup de défauts, je ne pense pas un instant qu'ils puissent essayer de me la faire à l'envers en négociant ce genre de choses» , confie à Ouest-France Jean-François Fortin, qui a tout de même un message à faire passer aux Verts s'ils veulent vraiment son joueur.

«Je n'ai reçu pour l'instant aucune proposition pour Yann Karamoh. Je confirme avoir évalué le joueur autour de 10 M€ vu son âge, son profil et les qualités qu'il peut développer, poursuit le président caennais. On a une certaine expérience quand même et si Saint-Etienne considérait que c'était trop cher pour lui, qu'il me le dise déjà et qu'on ait une base de discussions.»

Nous on peut lui dire, c'est trop cher pour Saint-Etienne. Et même pour 7 ou 8 millions d'euros, ce sera toujours trop cher. Après Andy Delort l'été dernier, Caen voit là se présenter un autre cas bien délicat à gérer.

