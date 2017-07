Monaco : Mbappé fixe ses deux conditions pour poursuivre l'aventure

Fortement courtisé par le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et de nombreux grands clubs européens, Kylian Mbappé donne sa préférence à Monaco pour la saison prochaine. Mais pas à n'importe quel prix. Pour cela, le natif de Bondy a posé deux conditions à ses dirigeants.

Mbappé veut rester à Monaco, sous certaines conditions.

Au sortir d'une seconde partie de saison fabuleuse, Kylian Mbappé est devenu le joueur le plus convoité du monde. L'homme aux 26 buts en 44 rencontres toutes compétitions confondues à seulement 18 ans fait tourner les têtes des plus grands clubs européens, prêts à des folies pour l'attirer dans leurs filets.

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Liverpool, tous poussent pour arracher la pépite à Monaco. Mais celle-ci entend bien poursuivre l'aventure sur le Rocher, et a fixé deux conditions pour rester annonce L'Equipe ce samedi.

Un gros salaire et une grosse équipe

La première, une forte revalorisation salariale. Rémunéré à hauteur de 80 000 euros par mois, le buteur monégasque pourrait désormais émarger à 700 000 euros mensuels, soit une multiplication par neuf de ses émoluments ! Une augmentation inévitable pour la direction asémiste, qui comptait de toutes manières en faire un des joueurs les mieux payés du club avec Falcao, qui touche un salaire équivalent actuellement.

La seconde condition, et elle coule de source, c'est la garantie d'avoir une équipe compétitive. Bernardo Silva parti à Manchester City, Tiémoué Bakayoko très proche de Chelsea, Fabinho plus très loin du PSG, Mbappé se pose légitimement des questions sur les ambitions de son club et espère que celui-ci sera assez armé pour tenter de faire aussi bien lors de l'exercice à venir.

Les dirigeants vont devoir faire un choix crucial

Une requête qui devrait pousser les dirigeants russes à fermer la porte à double tour pour Benjamin Mendy ou encore Thomas Lemar, également très courtisés par les cadors du Vieux Continent. De son côté, Leonardo Jardim a lui aussi envoyé un signal clair à ses supérieurs, les incitant à retenir leurs meilleurs éléments, dont Mbappé, pour poursuivre sur leur lancée.

«Le projet reste le même. Il y a toujours l'ambition de gagner, de former de jeunes joueurs et de jouer un beau football. Moi j'espère rester avec tous les bons joueurs. Il n'y a pas que moi, tous les entraîneurs du monde le veulent aussi. (…) On va regarder ce qui va se passer. L'important maintenant est d'avoir la tête à 100% au travail, faire grandir cette jeunesse et après on regardera quels joueurs sont restés» , a indiqué le Portugais devant la presse. Vendre au prix très fort ou retenir ses pépites, l'ASM va devoir réaliser un choix fort et vite !

Selon vous, Monaco doit-il s'accrocher à Mbappé, même en cas d'offre mirobolante ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.