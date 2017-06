Journal des Transferts : Mariano débarque à Lyon, rebondissement incroyable pour Thiago Motta, Thauvin courtisé en Italie... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 30/06/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Mariano débarque à Lyon, rebondissement incroyable pour Thiago Motta, Thauvin courtisé en Italie, Paris favori pour Fabinho, Monaco a une idée pour remplacer Mbappé, Ronaldo rassure le Real... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Mariano va signer à l'Olympique Lyonnais. Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Mariano débarque à Lyon ! (officiel) 4e recrue de l'été pour l'Olympique Lyonnais ! Après Fernando Marçal, Bertrand Traoré et Ferland Mendy, le club rhodanien vient d'officialiser ce vendredi l'arrivée de l'attaquant Mariano Diaz (23 ans, 8 apparitions et 1 but en Liga cette saison) en provenance du Real Madrid. Comme pressenti, le Dominicain rejoint l'OL pour 8 millions d'euros, plus une clause de 40% des éventuels bénéfices reversés lors de la revente au club espagnol. «C'est un moment important pour le club, Mariano était l'une de nos priorités. C'est une opération un peu exceptionnelle. Le Real ne voulait pas s'en séparer alors que Mariano voulait un transfert. Il vient ici pour être titulaire et gagner de titres», a précisé le président Jean-Michel Aulas. Le jeune talent a signé un contrat jusqu'en juin 2022 avec les Gones et percevra un salaire de 4 millions d'euros par an. Le remplaçant d'un Alexandre Lacazette sur le départ ? 2. Rebondissement incroyable pour Thiago Motta Coup de tonnerre sur le dossier Thiago Motta ! Alors que le milieu de terrain devait normalement prolonger son contrat, qui se termine ce vendredi, d'une année supplémentaire avec le Paris Saint-Germain, ça ne devrait pas être le cas. Dans les colonnes du quotidien L'Equipe, l'agent de l'Italien Alessandro Canovi a quasiment annoncé la fin de l'histoire entre son client et Paris. «A 90% c'est fini, l'aventure de Thiago au PSG va s'achever aujourd'hui, date de la fin de son contrat actuel», a confié le représentant transalpin. Pourquoi un tel retournement de situation ? Un accord avait été pourtant trouvé jeudi matin avec le directeur sportif Antero Henrique, mais les derniers détails négociés à ce moment-là n'auraient pas figuré dans la proposition écrite du PSG l'aprés-midi. Furieux, Motta aurait demandé à son agent de rentrer à Barcelone, son lieu de vacances ! Un dénouement étonnant alors que l'entraîneur Unai Emery avait milité publiquement pour la prolongation de Motta. Mais ce n'était visiblement pas la priorité d'Henrique... 3. Thauvin courtisé en Italie, un prix fixé par l'OM ? Cadre de l'Olympique de Marseille, l'ailier Florian Thauvin va poursuivre l'aventure sur la Canebière la saison prochaine. Reste que l'international tricolore attise les convoitises de la Lazio Rome mais surtout de l'AS Rome, qui dispose de liquidités importantes après la vente de Mohamed Salah pour 50 millions d'euros (bonus compris) à Liverpool. Selon Sky Sport Italia, la Louve, qui a fait du Marseillais sa priorité pour remplacer l'Égyptien, aurait été fixée par le président olympien Jacques-Henri Eyraud, qui réclamerait 30 millions d'euros pour le céder. Cependant, malgré les rumeurs en Italie, on voit franchement mal l'OM céder l'un de ses meilleurs éléments à ce prix-là. Souhaitant se bâtir une équipe compétitive pour bien figurer en championnat et, éventuellement, en Ligue Europa cette saison, Marseille ne peut pas se permettre de laisser filer cet été Thauvin, l'un des chouchous des supporters qui a prouvé son attachement à la tunique marseillaise. Un départ de l'ailier serait un terrible message envoyé aux fans olympiens pour le début du projet Frank McCourt. 4. Paris favori pour Fabinho, mais... L'arrivée de Fabinho du côté du Paris Saint-Germain n'est pas encore bouclée ! Présenté tout proche mercredi du club de la capitale, le milieu de l'AS Monaco a bien discuté avec les dirigeants parisiens ces derniers mois, mais le PSG n'a pas encore réalisé la moindre offre concrète au champion de France selon L'Equipe. Alors qu'un accord doit être encore finalisé avec le Brésilien, intéressé par le challenge, Paris va aussi devoir s'entendre avec Monaco, qui ne serait pas totalement opposé à l'idée de le vendre au PSG. Mais sur ce dossier, la formation francilienne va devoir faire avec la concurrence de l'Atletico Madrid, qui a déjà proposé 35 millions d'euros pour recruter Fabinho. Malgré son interdiction de recrutement jusqu'en janvier, les Colchoneros veulent mettre la main sur le Monégasque dès maintenant en le prêtant immédiatement à l'ASM. 5. Monaco a une idée pour éventuellement remplacer Mbappé Si l'AS Monaco souhaite conserver son attaquant Kylian Mbappé cet été, le club de la Principauté doit assurer ses arrières en raison des intérêts des plus grandes équipes européennes pour le prodige. Du coup, d'après les informations d'ESPN, le champion de France pense au joueur de Stoke City Julien Ngoy pour éventuellement le remplacer. Promis à un bel avenir, le Belge suscite les convoitises de grandes formations, comme Arsenal, mais Monaco aurait bien l'intention de s'attacher ses services pour poursuivre sa politique de recrutement concernant les jeunes talents. Problème, les Potters ne veulent pas le vendre et devraient lui assurer un rôle de plus en plus important. De toute façon, Mbappé n'est pas encore parti... 6. Ronado rassure le Real... Accusé d'avoir dissimulé 14,7 millions d'euros au fisc espagnol et touché dans son orgueil par cette affaire, Cristiano Ronaldo aurait menacé de quitter le Real Madrid cet été. Mais visiblement calmé après les interventions publiques en sa faveur du président madrilène Florentino Perez, l'international portugais a envoyé des signaux positifs aux Merengue d'après le quotidien Marca. Après l'élimination du Portugal lors de la Coupe des Confédérations, les premiers échanges entre les deux parties ont été rassurants et l'attaquant est désormais attendu au début de la semaine prochaine à Madrid pour une réunion décisive. Sans surprise et comme nous vous l'avons toujours annoncé, l'avenir de Ronaldo va continuer de s'écrire au sein de la Maison Blanche. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le vendredi 30 juin 2017 à 18h00. C'est officiel : - Le latéral droit Youssouf Sabaly quitte le Paris Saint-Germain pour Bordeaux lors d'un transfert estimé à 4 millions d'euros.

- Lille a trouvé un accord de principe pour la venue du milieu de terrain de Sao Paulo Thiago Mendes.

- Le défenseur central Cédric Yambéré a rejoint Dijon en provenance de Bordeaux.

- Le milieu de terrain Benjamin André a prolongé jusqu'en juin 2022 avec Rennes.

- Le milieu de terrain Denis-Will Poha a prolongé son contrat avec le Stade Rennais jusqu'en juin 2021. - Le FC Barcelone a activé l'option de retour à 12 millions d'euros de l'ailier Gerard Deulofeu en provenance d'Everton.

- Le milieu offensif Younés Belhanda a signé avec Galatasaray en provenance du Dynamo Kiev.

- Bournemouth a recruté le défenseur Nathan Aké de Chelsea pour 23 millions d'euros.

- Le milieu Enzo Zidane a été transféré du Real Madrid à Alaves. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - L'Olympique Lyonnais serait proche de boucler l'arrivée de Juninho au poste de directeur sportif.

- L'AS Monaco aurait indiqué aux courtisans de Thomas Lemar qu'il n'était pas à vendre cet été.

- Approché par l'Olympique de Marseille, le défenseur central Joris Gnagnon semble bien parti pour rester à Rennes.

- Arsenal s'intéresse également au latéral gauche de l'OGC Nice Dalbert.

- Souhaitant absolument rejoindre l'AS Saint-Etienne, l'ailier de Caen Yann Karamoh bloque son départ vers d'autres équipes à un an du terme de son contrat.

- Le milieu de terrain de Leicester Nampalys Mendy pourrait rejoindre Bordeaux en prêt.

- Le latéral droit de l'AS Saint-Etienne Kévin Malcuit souhaite absolument rejoindre Lille.

- Dijon réclame désormais entre 7 et 8 millions d'euros pour son buteur Loïs Diony. À l'étranger : - Annoncé dans le viseur du Real Madrid, le milieu offensif du Betis Séville Dani Ceballos plaît aussi au FC Barcelone.

- Le Guangzhou Evergrande refuse de vendre son milieu de terrain Paulinho au FC Barcelone.

- Courtisé par le Paris Saint-Germain, le milieu offensif Saul Niguez a juré fidélité à l'Atletico Madrid.

- L'Atletico Madrid suivrait la piste menant au milieu de Las Palmas Roque Mesa.

- Une ultime réunion est prévue lundi entre le Milan AC et le portier Gianluigi Donnarumma pour évoquer une prolongation de son contrat, qui court jusqu'en juin 2018.

- Le milieu de terrain du RB Leipzig Naby Keita rêve de rejoindre le Real Madrid, Manchester City ou le FC Barcelone.

- L'attaquant de Tottenham Vincent Janssen pourrait filer à Crystal Palace.

- Le latéral gauche Faouzi Ghoulam est bloqué à Naples à un an de la fin de son contrat.

- Le milieu de terrain de Galatasaray Wesley Sneijder voudrait rejoindre librement la Sampdoria. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

