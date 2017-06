PSG : la première recrue de l'été devrait se nommer Pepe !

Laissé libre par le Real Madrid au terme de son contrat, le défenseur central Pepe devrait bel et bien rejoindre le Paris Saint-Germain. Le Portugais va normalement s'engager pour un an, plus une année supplémentaire en option, avec le club de la capitale.

Pepe prend la direction du Paris Saint-Germain.

Cette fois-ci, le Paris Saint-Germain ne devrait pas démentir ! Depuis le début du mois de juin, le défenseur central Pepe se retrouve annoncé avec insistance du côté du vice-champion de France, qui avait publiquement nié sa possible arrivée. Et pourtant, le Portugais devrait bel et bien être la première recrue de l'été du PSG.

Un accord trouvé entre Henrique et Mendes

Laissé libre après la fin de son contrat au Real Madrid, le joueur de 34 ans va s'engager avec Paris selon les informations du quotidien régional Le Parisien. Comme annoncé dans les médias espagnols mardi, les autres courtisans de Pepe, notamment Besiktas, n'auraient plus aucune chance sur ce dossier puisque le vétéran dispose d'ores et déjà d'un accord avec la formation francilienne.

En effet, le directeur sportif francilien Antero Henrique et l'agent du défenseur Jorge Mendes se seraient entendus sur un contrat d'un an, plus une année supplémentaire en option, qui sera finalisé après la Coupe des Confédérations. Pour rassurer le PSG, Pepe aurait même déjà passé des examens médicaux notamment concernant son genou, qui a été touché à plusieurs reprises cette saison.

Pepe, pour faire quoi ?

Si cette affaire est donc presque bouclée, on peut désormais se poser la question de l'utilité d'un tel mouvement. Depuis le départ de David Luiz à Chelsea dans les derniers instants du mercato d'été 2016, le PSG ne compte plus que trois défenseurs centraux dans son effectif et l'entraîneur Unai Emery réclamait un renfort. De quoi donner un sens au recrutement du Lusitanien.

Cependant, quel rôle va occuper l'ex-Madrilène ? De par son statut et sûrement ses émoluments, Pepe ne vient pas à Paris pour rester sur le banc. La concurrence prônée par le technicien espagnol l'a peut-être convaincu de venir disputer une place de titulaire à Thiago Silva et Marquinhos. Mais quid de Presnel Kimpembe ? Le jeune Français risque de voir son temps de jeu diminuer... Le recrutement de Pepe, un joli casse-tête en perspective pour le PSG.

Que pensez-vous de la probable arrivée de Pepe au Paris Saint-Germain ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...