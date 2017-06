OM : McCourt envoie un message aux supporters impatients et... à son état-major sportif !

En marge de la convention du football professionnel, Frank McCourt a envoyé un message aux supporters de l'Olympique de Marseille, très impatients depuis l'ouverture du mercato estival. Le propriétaire de l'OM n'entend pas vendre du rêve et réclame de la patience. Mais il attend aussi des résultats.

Le propriétaire de l'OM, Frank McCourt

Au lendemain de la présentation de Valère Germain, première recrue estivale de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt s'est exprimé sur le mercato en marge de la convention du football professionnel, organisée à Cannes. Face à l'inquiétude de certains supporters, impatients de voir débarquer de grands noms, le propriétaire du club phocéen a réclamé de la patience.

«Mon job n'est pas de tranquilliser les supporters. Mon job, c'est d'être honnête avec eux et de faire ce que nous avons dit. Le projet que nous avons a des buts très spécifiques. Nous sommes concentrés tous les jours pour atteindre ces buts» , a assuré McCourt dans des propos rapportés par RMC. Et pour l'homme d'affaires américain, il n'est pas question de céder à une folie acheteuse en dépensant son argent juste pour satisfaire les fans.

McCourt n'est pas là pour «faire de belles histoires»

«Je suis dans le sport depuis longtemps, j'ai appris que vous ne pouvez pas prendre de décisions pour satisfaire n'importe quelle inquiétude immédiate. (...) Dans l'OM Champions Project, nous avons quatre principes. L'un d'eux est : ne pas faire de belles histoires dans les médias. Ce n'est pas la façon dont nous procédons. Ce qui sera une belle histoire, ce sera d'atteindre nos objectifs, notamment gagner.»

Si l'Américain réaffirme donc son ambition de replacer l'OM en haut de l'affiche, on comprend que cela passera d'abord par des choix judicieux dans le recrutement, sans tenter un grand nom juste pour se mettre en avant sur la scène médiatique. Marseille préfère d'ailleurs rester discret concernant ses cibles et les dirigeants se refusent à tout commentaire sur les pistes annoncées.

F. McCourt - «à eux d'être malins»

Au passage, McCourt a tout de même mis un peu la pression à son état-major sportif : le président Jacques-Henri Eyraud, le directeur sportif Andoni Zubizarreta et l'entraîneur Rudi Garcia. «Le but est d'être meilleur. Jacques-Henri, Andoni et Rudi connaissant les objectifs, ils ont les ressources. Maintenant, c'est à eux d'être malins pour utiliser ces ressources» , a-t-il glissé.

On le sait, l'OM a des moyens, mais pas illimités. Il faudra donc recruter intelligemment et, comme on l'a constaté ces dernières semaines, sans surpayer les joueurs. Forcément, cela peut prendre un peu plus de temps. Mais le mercato est encore long...

Que vous inspire le discours de McCourt ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...