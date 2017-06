Transfert : l'OM a du retard pour la révélation Ismaïla Sarr, Monaco tient la corde...

Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1, Ismaïla Sarr est notamment dans le viseur de Marseille et Monaco. Et c'est le champion de France qui aurait l'avantage dans ce dossier. Plutôt logique au vu de ses arguments sportifs et financiers.

Ismaïla Sarr affole la Ligue 1

Révélation de la saison à Metz, Ismaïla Sarr ne devrait pas s'éterniser chez les Grenats. Plusieurs clubs de Ligue 1 ont déjà manifesté leur intérêt pour le jeune ailier de 19 ans, dont la vitesse et la technique ont séduit bon nombre d'observateurs ces derniers mois. C'est notamment le cas de l'Olympique de Marseille.

Metz réclame au moins 15 M€

A la recherche de joueurs d'avenir capables aussi d'apporter rapidement à l'équipe, Marseille a entamé des discussions avec l'entourage du joueur il y a quelques jours. Mais on sait qu'il ne s'agit pas d'un dossier prioritaire pour l'OM qui a d'autres postes à renforcer urgemment. Pas forcément un avantage... Selon La Provence, les Olympiens ont d'ailleurs du retard dans ce dossier.

Ce n'est pas vraiment étonnant puisque l'on sait que Metz réclame 15 millions d'euros pour céder sa pépite. Et pas moyen de négocier pour Marseille puisque Rennes est disposé à payer une telle somme. «Pour Ismaïla, le Stade Rennais, c'est un projet sportif, un entraîneur, un style de jeu, et on voit bien les ambitions du club avec les premiers recrutements qui ont été faits» , confiait récemment son agent, Pierre Frelot.

Monaco a des arguments solides

Sauf que Rennes, au même titre que l'OM et Lille, ont un concurrent de taille : Monaco. Même s'il s'est positionné un peu plus tard sur le dossier, le club de la Principauté serait le mieux placé désormais, selon La Provence. Toujours à la recherche de jeunes talents, l'ASM a prouvé ces dernières saisons qu'elle était capable de faire briller rapidement les pépites arrivées sur le Rocher. Ces résultats séduiront-ils le Messin ?

Avec la vente de Bernardo Silva et les possibles départs de Tiémoué Bakayoko, Fabinho et Benjamin Mendy, ou encore un éventuel transfert record de Kylian Mbappé, l'ASM aura en tout cas les moyens de s'aligner sur les exigences de Metz et de répondre à une possible montée des enchères. Sa participation à la Ligue des Champions peut aussi faire pencher la balance.

Pour vous, quelle serait la destination idéale pour Ismaïla Sarr ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...