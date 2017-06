Journal des Transferts : l'OM déroule le tapis rouge à Bacca, la Juve s'attaque à Aurier, plutôt Amavi pour Paris... Pierre-Damien Lacourte - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 27/06/2017 à 17h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'OM déroule le tapis rouge à Bacca, la Juve s'attaque à Aurier, plutôt Amavi pour Paris, Lyon attend encore du beau monde, Zouma a tranché pour son avenir, Gonalons annoncé à Rome… Voici les 6 gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h. Carlos Bacca (Milan AC) se laissera-t-il séduire par l'OM ? Le mercato battant son plein, les clubs s'activent pour peaufiner leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. En un clic, vous avez l'essentiel de ce que vous devez savoir sur le mercato ! Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1 – L'OM déroule le tapis rouge à Bacca L'Olympique de Marseille, toujours à la recherche de son buteur de gros calibre, s'est lancé à l'assaut de Carlos Bacca (30 ans) avec une proposition de contrat de trois ans. Et pour le convaincre de signer, le club phocéen a décidé de dérouler le tapis rouge au Colombien du Milan AC. Les dirigeants olympiens vantent ainsi l'ambitieux projet marseillais à l'entourage du joueur, qui s'est vu promettre une place de titulaire à la pointe de l'attaque et un statut de star de l'équipe. Si d'autres noms ont aussi circulé depuis le début du mercato, il semble aujourd'hui que Bacca soit bel et bien le premier choix de l'OM, bien décidé à convaincre l'ancien Sévillan de devenir le fer de lance de son attaque. 2 – La Juve s'attaque à Aurier Avec le départ annoncé de Daniel Alves, courtisé par Josep Guardiola du côté de Manchester City, la Juventus Turin cherche un nouvel arrière droit. Et la Vieille Dame continue de s'intéresser de près à Serge Aurier (24 ans) et lui aurait même déjà transmis une offre. Relégué sur le banc par Thomas Meunier, l'Ivoirien pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Surtout quand on connaît l'identité de ses prétendants. En plus de la Juve, Manchester City, Manchester United et l'Inter Milan songent eux aussi à l'ancien Toulousain. 3 – Plutôt Amavi pour Paris Qui succèdera à Maxwell dans le couloir gauche de la défense du Paris Saint-Germain ? Ces dernières heures, un intérêt très fort du PSG pour Raphaël Guerreiro (23 ans) a été évoqué. Le club de la capitale pourrait déjà avoir transmis une offre de 25 millions d'euros au Borussia Dortmund pour son international portugais. Ce ne sera pas suffisant. Pas vendeur, le BvB pourrait seulement céder en cas d'offre atteignant les 35 millions d'euros. Une somme colossale pour un latéral gauche. Si l'ancien Lorientais constitue sa priorité, le PSG creuse néanmoins d'autres pistes. Jordan Amavi (23 ans) arrive aujourd'hui en tête de liste des plans B. Antero Henrique a rencontré le Français il y a une dizaine de jours. La piste a été validée par Unai Emery. Son transfert est estimé à 10 millions d'euros. 4 – Lyon attend encore du beau monde Après avoir mis la main sur le latéral gauche Fernando Marçal, l'Olympique Lyonnais a réalisé un joli coup en s'offrant l'attaquant de Chelsea Bertrand Traoré pour 10 millions d'euros. Et ce n'est pas fini. Mariano Diaz (Real Madrid), Jason Denayer (Manchester City) et Ferland Mendy (Le Havre) sont maintenant attendus dans le Rhône. L'entraîneur Bruno Genesio et le responsable du recrutement Florian Maurice sont allés à la rencontre de l'attaquant dominicain le week-end dernier. L'affaire (pour 8 millions d'euros ?) est bien engagée pour le Merengue. Elle l'est aussi pour Denayer. L'international belge et l'OL se seraient déjà mis d'accord. Les Citizens ne devraient pas être trop durs à convaincre, eux qui ont prêté leur défenseur ces trois dernières saisons. Enfin à gauche, malgré une possible offensive de dernière minute du PSG, Mendy devrait quitter Le Havre pour Lyon contre un chèque de 4 millions. 5 – Zouma a tranché pour son avenir Remplaçant à Chelsea, le défenseur central Kurt Zouma (22 ans) se retrouve dans le viseur de l'Olympique de Marseille, de l'Olympique Lyonnais mais également de Nice, désireux d'obtenir son prêt pour la prochaine saison. Sauf que l'ancien Stéphanois ne semble pas vraiment chaud à l'idée de quitter les Blues cet été. «Je suis très bien à Chelsea, a ainsi confié Zouma à France Football. Mon objectif premier est de rester à Chelsea. La saison prochaine, on repartira de zéro, il y aura beaucoup plus de matchs. Les cartes vont être remises sur la table. A moi de faire le boulot.» Ses dirigeants sont prévenus, Zouma souhaite jouer des coudes avec la concurrence pour gagner sa place dans le onze de départ d'Antonio Conte. 6 – Gonalons annoncé à Rome Sur le départ cet été à un an du terme de son contrat, Maxime Gonalons (28 ans) pourrait poursuivre sa carrière en Italie. Le milieu de terrain des Gones aurait en effet choisi de rejoindre la Roma, qui aurait transmis une offre à l'OL hier lundi. Les négociations devraient rapidement s'engager entre toutes les parties. Rappelons que le club rhodanien n'avait pas l'intention de prolonger le contrat de son capitaine. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mardi 27 juin à 18h C'est officiel : - Pour 10 millions d'euros, l'attaquant Bertrand Traoré a quitté Chelsea pour Lyon.

- Libéré par le Paris Saint-Germain, Salvatore Sirigu a signé au Torino.

- A 34 ans, Franck Béria raccroche les crampons pour devenir le directeur adjoint du football professionnel à Lille.

- Le défenseur de Dijon Yunis Abdelhamid a signé 3 ans à Reims.

- L'entraîneur Olivier Dall'Oglio a prolongé à Dijon jusqu'en 2020.

- Bastia s'est séparé de son entraîneur Rui Almeida.

- Le latéral gauche Franck Tabanou a résilié son contrat avec Swansea. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le PSG aurait repris contact avec l'entourage du Monégasque Fabinho.

- En fin de contrat, Thiago Motta ne s'est toujours pas attendu avec le PSG pour prolonger.

- Le PSG aurait aussi un oeil sur le latéral gauche de la Real Sociedad Yuri Berchiche.

- Nantes a approché les Parisiens Salvatore Sirigu et Hatem Ben Arfa, mais sans succès.

- Monaco ne compte pas se séparer d'Allan Saint-Maximin, de retour de prêt de Bastia.

- Rennes a confirmé son intérêt pour l'attaquant du FC Porto Vincent Aboubakar.

- Jean-Michel Aulas assure ne pas encore avoir reçu d'offre pour Alexandre Lacazette.

- Le milieu niçois Vincent Marcel se serait déjà entendu avec Tottenham sur un contrat de 5 ans.

- Le latéral droit de Charleroi Clinton Mata serait plus proche de Nice que de l'OM.

- Saint-Etienne n'a toujours pas été approché pour son gardien Stéphane Ruffier. A l'étranger : - West Ham pourrait proposer 23 millions d'euros à Arsenal pour Olivier Giroud.

- Le Milan AC aurait désormais des vues sur le défenseur français d'Arsenal Laurent Koscielny.

- Massimiliano Allegri ne veut pas voir son défenseur Leonardo Bonucci quitter la Juventus Turin pour Chelsea.

- Le gardien italien du Milan AC Gianluigi Donnarumma décidera de son avenir après l'Euro U21.

- Galatasaray devrait proposer 30 millions d'euros au FC Barcelone pour Arda Turan.

- Chelsea s'intéresse à l'attaquant du FC Séville Vitolo.

- Manchester United aurait convaincu Chelsea de lui céder son milieu de terrain Nemanja Matic pour 45 millions d'euros.

- Le RB Leipzig réclame 80 millions d'euros en échange de son milieu de terrain Naby Keita, convoité par Tottenham et Liverpool.





