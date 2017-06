Journal des Transferts : Gomis dit adieu à l'OM, Dembélé contacté par Paris, le Barça va lancer les hostilités pour Verratti... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 26/06/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Gomis dit adieu à l'OM, Dembélé contacté par Paris, le Barça va lancer les hostilités pour Verratti, Marseille propose un contrat à Bacca, le PSG offre 25 millions pour Guerreiro, Lichtsteiner proposé à Nice... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Bafétimbi Gomis ne jouera pas à l'OM cette saison. Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Gomis et l'OM, c'est bien terminé ! L'information est désormais confirmée, Bafétimbi Gomis ne jouera pas sous les couleurs de l'Olympique de Marseille cette saison ! Auteur d'un bel exercice en prêt à l'OM l'an dernier, le buteur de Swansea n'a pas été en mesure de trouver un accord avec le club phocéen selon les propos tenus ce lundi par le président olympien Jacques-Henri Eyraud. «Bafé Gomis ne sera pas Olympien la saison prochaine. Je lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière et son prochain contrat. C'est un grand joueur, pour un joueur en prêt il s'est démené pour être performant et être un vrai camarade», a déclaré le boss de l'OM. Normalement, Gomis devrait prendre la direction de Galatasaray, où il doit signer un contrat de 3 ans avec un salaire annuel de 3,4 millions d'euros. 2. Dembélé contacté par Paris... Bien conscient que Kylian Mbappé, sa priorité en attaque, sera difficile à attirer, le Paris Saint-Germain se positionne également dans d'autres dossiers. Et après Sergio Agüero, le club de la capitale commence à placer ses pions pour l'ailier du Borussia Dortmund Ousmane Dembélé ! D'après le quotidien L'Equipe, le directeur sportif du PSG Antero Henrique a récemment rencontré l'entourage de l'international français pour lui faire part de son intérêt. Avant de formuler toute offre au BvB, le dirigeant attend la réponse du clan Dembélé. Problème : Dortmund n'entend pas forcément lâcher sa pépite cet été alors que Pierre-Emerick Aubameyang dispose déjà d'un bon de sortie. Et même en cas de départ, estimé à 90 millions d'euros minimum, le FC Barcelone, qui aurait déjà transmis une offre, risque d'avoir une longueur d'avance. 3. Le Barça va lancer les hostilités pour Verratti Désireux de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le FC Barcelone cet été, le milieu de terrain Marco Verratti a entamé un bras de fer avec le club de la capitale. Très intéressée par l'international italien, l'équipe catalane va réaliser très prochainement une offre au PSG d'après le quotidien ibérique AS. Afin de ne pas braquer les dirigeants franciliens, qui ne veulent pas vendre le natif de Pescara, les Blaugrana prépareraient une première proposition à 80 millions d'euros, soit le montant minimum exigé par le président parisien Nasser Al-Khelaïfi pour discuter d'après le média espagnol. Cette offensive du Barça peut-elle débloquer ce dossier ? Le PSG semble tout de même déterminé à conserver Verratti. 4. Marseille propose un contrat à Bacca Si Carlos Bacca a récemment indiqué son souhait de rester au Milan AC, un départ du Colombien du club lombard cet été reste probable. En concurrence avec le FC Séville sur ce dossier, l'Olympique de Marseille a proposé un contrat de trois ans à l'avant-centre d'après les informations du quotidien régional La Provence. Pour l'instant, en cas d'un transfert cet été, Bacca donnerait sa priorité à son ancienne équipe, Séville. Mais la formation espagnole sera-t-elle toujours intéressée par les services du Milanais après la probable arrivée de Stevan Jovetic ? L'OM pourrait bientôt avoir le champ libre... 5. Le PSG propose 25 millions pour Guerreiro ! Ces derniers jours, le latéral gauche du Borussia Dortmund Raphaël Guerreiro a été de nouveau annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain. Déjà intéressé par les services du Portugais lors de son passage à Lorient, le club de la capitale serait passé à l'offensive sur ce dossier ! D'après les informations du média allemand Bild, le PSG a réalisé une première offre de 25 millions d'euros pour l'international lusitanien. Seulement un an après son arrivée, Guerreiro sera-t-il déjà vendu par le BvB ? En tout cas, l'ancien Lorientais représenterait une priorité pour le directeur sportif parisien Antero Henrique afin de venir concurrencer Layvin Kurzawa. 6. Le joli coup Lichtsteiner pour Nice ? Confronté au départ de Ricardo Pereira, retourné au FC Porto après son prêt, l'OGC Nice doit se renforcer au poste de latéral droit. Et les Aiglons pourraient sauter sur la bonne affaire Stephan Lichtsteiner, annoncé sur le départ de la Juventus Turin à seulement un an de la fin de son contrat. D'après les informations du quotidien italien La Gazzetta dello Sport, l'international suisse, qui serait disponible contre un chèque de 4 millions d'euros, a été récemment proposé à Nice par la Vieille Dame. Si l'ancien Lillois devra consentir un effort financier pour rejoindre le Gym, le challenge de disputer la Ligue des Champions pourrait le séduire. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le lundi 26 juin 2017 à 18h00. C'est officiel : - Comme prévu, le buteur Valère Germain a rejoint l'Olympique de Marseille en provenance de Monaco.

- En fin de contrat, l'attaquant Mario Balotelli a finalement prolongé avec Nice. - Frank de Boer a été nommé entraîneur de Crystal Palace. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - La Juventus Turin préparerait une première offre de 15 millions d'euros pour le milieu du Paris Saint-Germain Blaise Matuidi.

- Potentiellement sur le départ, l'ailier du Paris Saint-Germain Lucas plaît à l'Inter Milan et à des formations anglaises, dont Liverpool.

- Comme prévu, le gardien du Paris Saint-Germain Salvatore Sirigu va rejoindre le Torino en étant libre.

- Si un accord a été trouvé entre Chelsea et Monaco, le milieu Tiémoué Bakayoko négocie toujours son futur contrat.

- L'Olympique Lyonnais aurait trouvé un accord avec le défenseur central de Manchester City Jason Denayer.

- Le milieu de la Juventus Turin Mario Lemina a recalé l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille.

- La piste menant au défenseur central du FC Séville Adil Rami serait toujours d'actualité pour l'Olympique de Marseille.

- L'Olympique de Marseille penserait à l'attaquant du Standard de Liège Orlando Sa.

- Le défenseur central de l'Olympique de Marseille Doria intéresse Hanovre 96.

- Le milieu offensif de Bordeaux Adam Ounas va rejoindre Naples pour plus de 10 millions d'euros.

- Malgré l'intérêt de Monaco, Lille refuse de vendre cet été son milieu Yves Bissouma.

- Le FC Nantes penserait au milieu de terrain de l'AS Roma William Vainqueur.

- Bordeaux et Nantes s'intéressent au milieu de Leicester Nampalys Mendy.

- L'attaquant d'Angers Karl Toko-Ekambi serait d'accord pour rejoindre Rennes.

- Newcastle va passer à l'offensive pour l'attaquant de Rennes Adama Diakhaby.

- Toulouse penserait à l'attaquant Yaya Sanogo, libre depuis la fin de son contrat à Arsenal. À l'étranger : - Manchester United serait prêt à réaliser une offre importante pour le milieu de l'AS Roma Radja Nainggolan.

- Un échange totalement fou entre Manchester City et Arsenal serait à l'étude pour Sergio Agüero et Alexis Sanchez.

- L'Atletico Madrid penserait à l'attaquant Zlatan Ibrahimovic, libre.

- Lassé d'attendre une offre du FC Barcelone, l'ailier de Leicester Riyad Mahrez pourrait rejoindre Arsenal.

- Annoncé sur le départ, le milieu Renato Sanches souhaite rester au Bayern Munich pour s'imposer.

- Le milieu du Real Madrid Enzo Zidane devrait être prêté à Alavès.

- L'attaquant du FC Cologne Anthony Modeste devrait bel et bien rejoindre le Tianjin Quanjian.

- Non retenu par Hanovre, l'attaquant Mevlüt Erding pourrait s'engager avec Antalyaspor. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





