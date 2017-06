Transfert : Campos explique à Thiago Maia pourquoi Lille est un meilleur choix que le PSG...

A la lutte avec le PSG sur le dossier Thiago Maia, Lille estime pouvoir offrir plus de temps de jeu au milieu de terrain de Santos. C'est ainsi que Luis Campos vend son projet au jeune joueur brésilien pour le convaincre de ne pas rejoindre la capitale.

Thiago Maia bientôt en Ligue 1 ?

Thiago Maia (20 ans) a la cote en Ligue 1. Jeune talent du FC Santos, le milieu de terrain brésilien est annoncé depuis plusieurs mois sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Depuis, Lille s'est aussi intéressé à la pépite auriverde et Marcelo Bielsa aimerait bien l'accueillir chez les Dogues. Qui remportera cette bataille ?

Alors que Chelsea est également sur les rangs, les deux clubs français poursuivent leur campagne de séduction. «Il y a un joueur brésilien dont on parle beaucoup pour le PSG, c'est Thiago Maia. C'est un ami. Alors si j'étais dirigeant du club, je le prendrais. C'est un joueur de grande qualité, avec un grand avenir. Il serait parfait pour le projet parisien» , a récemment annoncé Marquinhos à SporTV.

Campos promet plus de temps à Thiago Maia

Parfait pour le projet parisien ? Ce n'est pas l'avis de Luis Campos. Bien évidemment, le directeur sportif du LOSC défend son club et estime avoir l'argument idéal pour convaincre Thiago Maia. Lequel ? Le temps de jeu. Pour le Portugais, Lille peut permettre au joueur de progresser bien plus rapidement avant de prétendre à un départ dans un plus grand club après deux ou trois ans.

«C'est un joueur de qualité. Je pense que s'il va au PSG ou à Chelsea, il aura besoin de temps pour prendre sa place. Ici, il jouera. Quand un jeune joueur vient à Lille c'est pour progresser, et ensuite jouer à un plus haut niveau» , a expliqué le dirigeant lillois sur le plateau de Téléfoot. Le LOSC sait qu'il n'a pas les moyens de lutter face aux grosses cylindrées et joue donc la carte de l'étape intermédiaire.

Le PSG finalement vainqueur ?

Reste à savoir si cet argument peut convaincre le Brésilien. Apparemment, non... D'après les dernières informations, c'est Paris qui aurait repris l'avantage dans ce dossier. Intermédiaire sportif, ancien superviseur et consultant au FC Barcelone, Yann Orhan annonce un «accord à 99%» pour le PSG. Le verdict pourrait tomber rapidement puisque la signature est attendue dans les prochains jours.

Selon vous, Thiago Maia aurait-il raison de signer au PSG plutôt qu'à Lille ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...