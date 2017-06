Lyon : Lacazette, Giroud, Traoré, Mariano, Mendy... Aulas fait un point mercato ! Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 25/06/2017 à 09h37 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Jean-Michel Aulas l'assure, l'Olympique Lyonnais a l'intention de réaliser un gros mercato estival. Le président de l'OL annonce cinq à six recrues et fait le point sur les dossiers chauds. Aulas et l'OL travaillent activement sur le recrutement L'été s'annonce agité du côté de l'Olympique Lyonnais. Afin de lutter à nouveau pour le titre de champion de France dans les deux ou trois ans à venir, le club rhodanien a l'intention de se renforcer significativement dès ce mercato. Dans un entretien accordé à L'Equipe, Jean-Michel Aulas annonce du mouvement ! «Il y aura cinq ou six arrivées cette année, assure le président de l'OL. On a fait venir Memphis Depay qui n'a pas vraiment le profil d'un joueur formé à Lyon... Ce qui était une volonté de notre part. Il y aura un renouvellement de l'effectif, avec l'objectif d'être tout en haut dans les deux ou trois ans. Il y aura une arrivée massive de joueurs avec des cultures différentes.» Après avoir beaucoup misé sur son centre de formation ces dernières années, Lyon veut donc faire bouger les choses. Aulas prévient Arsenal pour Lacazette et évoque Giroud D'ailleurs, une belle page devrait se tourner cet été puisqu'un départ d'Alexandre Lacazette (26 ans) est attendu, alors que Corentin Tolisso a déjà rejoint le Bayern Munich. Suite à son transfert avorté à l'Atletico Madrid, le buteur des Gones pourrait rejoindre Arsenal. A condition que les Gunners paient le prix demandé. «Tout le monde sait que l'offre de l'Atletico est de 53 millions plus 12 millions de bonus. Ça fait 65 millions. Comme les dirigeants d'Arsenal sont bien informés, ils seront dans ces eaux-là» , prévient Aulas. Mais le boss de l'OL l'assure, avant de vendre Lacazette, il faudra qu'un attaquant de renom arrive entre Rhône et Saône. L'une des cibles est Olivier Giroud (30 ans). «C'est un garçon qu'on apprécie, qui marque aussi beaucoup de buts et qui a beaucoup d'ambition pour la Russie» , a confié «JMA» , qui confirme néanmoins que le Gunner garde espoir d'être l'attaquant numéro 1 d'Arsenal la saison prochaine. Comme l'OM, Lyon n'est donc pas la priorité de l'international français. Mariano Diaz, Bertrand Traoré et Ferland Mendy en approche «On va essayer de "faire" très vite un très grand attaquant européen» , assure Aulas. En attendant, un jeune talent est annoncé devant puisque le dossier Mariano Diaz (23 ans, Real Madrid) est bien avancé. «Si on a les moyens de le faire, c'est une priorité pour l'OL. (...) Ce serait un très gros coup avec un peu d'anticipation sur ses performances» , indique Aulas, avant d'enchaîner : «Lyon veut frapper fort l'année prochaine et avoir des internationaux, pas uniquement français, aux quatre postes de devant.» Un autre renfort offensif est d'ailleurs annoncé en approche, il s'agit de Bertrand Traoré (21 ans). Le patron des Gones assure que tout n'est pas encore bouclé mais confirme que le joueur est arrivé à Lyon la nuit dernière. Le joueur prêté par Chelsea à l'Ajax Amsterdam cette saison devrait débarquer pour 19 millions d'euros. Le transfert du latéral gauche Ferland Mendy (22 ans) est lui aussi bien embarqué : «J'ai eu, hier soir, le président du Havre. Il est maintenant d'accord sur nos propositions. Le joueur a choisi Lyon.» Le Havrais sera en concurrence avec Fernando Marçal, la première recrue lyonnaise de ce mercato. Que vous inspirent les propos d'Aulas sur le mercato de l'OL ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS