PSG : Verratti sort de son silence pour mettre la pression sur Henrique !

Pour la première fois cet été, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Verratti s'est exprimé dans les médias. Loin d'être déterminé à rejoindre le FC Barcelone selon ses propos, l'Italien met la pression sur les dirigeants parisiens pour mener un mercato ambitieux.

Marco Verratti met la pression sur le PSG.

Nouvel épisode dans le feuilleton Marco Verratti ! Depuis quelques jours, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain fait l'actualité avec un bras de fer avec le club de la capitale afin de rejoindre le FC Barcelone dès cet été. En vacances à Ibiza, l'international italien ne s'était pas publiquement exprimé sur sa situation. C'est le cas désormais...

Verratti prévient le PSG !

Et le discours de Verratti est tout de même différent. Loin d'être déterminé à quitter le vice-champion de France selon ses propos, le natif de Pescara souhaite visiblement mettre la pression sur le PSG concernant ce mercato d'été. «Je ne dois pas partir à tout prix, je veux voir si cette fois ils font vraiment une grande équipe. Dans ce cas, je serai content de rester. Chaque année ils disent qu'ils vont monter une grande équipe et on a vu le résultat. Les promesses ne suffisent pas», a confié le Transalpin pour La Gazzetta dello Sport.

Si les déclarations du Parisien vont encore faire couler beaucoup d'encre, on peut aussi comprendre après une année décevante la frustration du milieu, qui voit notamment le PSG stagner en Ligue des Champions. «Si cette fois avec Henrique le PSG fait ce qu'il dit, alors je suis content de rester. Rien au fond ne me pousse à partir», a ensuite calmé Petit Hibou. Discours sincère ou plan de communication pour assurer ses arrières s'il ne parvient pas à gagner son bras de fer ? Difficile à dire... En tout cas, quelques heures plus tard, Verratti a semblé démentir cet article du média italien sur les réseaux sociaux (voir ici).

Henrique doit tenir sa promesse...

Si on en croit les propos rapportés par La Gazzetta, la balle se trouve désormais dans le camp du vice-champion de France. Jeudi, lors de la réunion entre les deux parties, le directeur sportif francilien Antero Henrique avait d'ailleurs tenté de rassurer Verratti en lui promettant un recrutement ambitieux. Alors que le patron du PSG Nasser Al-Khelaïfi souhaite absolument conserver l'Italien, le club de la capitale va donc devoir se mettre en action sur le marché des transferts pour mettre un terme à cette histoire, qui devrait tout de même laisser des traces...

