Lyon : plus ambitieux que jamais, Aulas veut "très vite revenir à la première place"

Après un exercice 2016-2017 décevant, l'Olympique Lyonnais souhaite repartir de l'avant malgré le départ prévu de certains cadres. Très ambitieux, le président rhodanien Jean-Michel Aulas veut concurrencer l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain.

Jean-Michel Aulas se fixe de grands objectifs.

Seulement 4e de Ligue 1 et demi-finaliste de la Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais n'a pas connu une saison 2016-2017 à la hauteur de ses objectifs. Malgré l'ambition initiale de concurrencer le Paris Saint-Germain, les Gones ont été rapidement relégués au second rôle en étant finalement incapables de rivaliser avec l'AS Monaco, le PSG mais aussi l'OGC Nice.

Un échec dont le président rhodanien Jean-Michel Aulas compte bien tirer des enseignements. «On a perçu, non seulement les critiques, mais aussi un certain nombre d'insuffisances. De manière certaine, les alertes, qui nous ont été adressées, ont servi», a commenté le boss de l'OL dans les colonnes du quotidien régional Le Progrès.

Aulas affiche des énormes ambitions

Déterminé à ne pas connaître une saison similaire lors de l'exercice 2017-2018, le patron lyonnais a annoncé la couleur. «On est reparti pour essayer de faire de notre mieux, et avec l'ambition de gagner à nouveau le championnat le plus vite possible. Dans le football, je sais qu'on n'aime ni la langue de bois ni une ambition mal placée. Mais, la nôtre est pertinente», a-t-il assuré.

Malgré l'avance incontestable de Monaco et de Paris, Lyon a bien l'intention de rattraper son retard en menant notamment une politique de recrutement ambitieuse cet été. «On sait que d'autres travaillent très bien et on va faire en sorte de prendre la tête des poursuivants de Monaco et de Paris pour les rattraper le plus vite possible. Nous allons changer de braquet. On veut très vite revenir à la première place», a prévenu Aulas.

Un mercato clé pour l'OL

Pour atteindre cet objectif très ambitieux, l'OL n'aura pas le droit à l'erreur sur ce mercato. Avec le départ de Corentin Tolisso pour le Bayern Munich et la probable vente à venir d'Alexandre Lacazette, le récent 4e de Ligue 1 va disposer d'une enveloppe importante sur le marché des transferts. Après la première arrivée intelligente du latéral Fernando Marçal, Lyon multiplie les pistes séduisantes avec le défenseur Eliaquim Mangala (Manchester City), l'ailier Bertrand Traoré (Chelsea) ou encore l'attaquant Javier Hernandez (Bayer Leverkusen). Pour se montrer à la hauteur de ses déclarations, Aulas doit de toute façon frapper fort !

