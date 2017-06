Journal des Transferts : Ochoa a une offre de l'OM, Belotti se verrait bien à Paris, Rennes mise gros sur un buteur... Pierre-Damien Lacourte - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 20/06/2017 à 17h58 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Ochoa a une offre de l'OM, Belotti se verrait bien à Paris, Rennes mise gros sur un buteur, Lille s'offre Pépé et fait le ménage… Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h. L'OM a transmis une offre au gardien mexicain Guillermo Ochoa. Le mercato estival ayant officiellement ouvert ses portes, les clubs s'activent pour peaufiner leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1 – Ochoa a une offre de l'OM S'il s'est déjà mis d'accord avec l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda voit Crystal Palace ne rien faire pour faciliter son départ. Lassé par la situation, le club olympien pourrait finalement se tourner vers Guillermo Ochoa (31 ans). A en croire Fox Sports, le Mexicain, aujourd'hui libre de tout contrat, aurait déjà été approché par l'OM et disposerait d'une offre de la formation olympienne. Le média américain affirme même que l'ancien portier de l'AC Ajaccio prendra la direction de la Canebière une fois la Coupe des Confédérations, qu'il dispute avec sa sélection, terminée, soit début juillet. 2 – Belotti se verrait bien à Paris Circulant depuis quelques jours, la rumeur évoquant un intérêt du Paris Saint-Germain pour Andrea Belotti (23 ans), auteur de 26 buts en 35 matchs de Serie A en 2016-17, se trouve renforcée ce mardi. D'après la Gazzetta dello Sport, l'attaquant du Torino, qui sait que le club francilien a couché son nom sur sur tablettes, ne resterait pas insensible et aurait confié à ses proches qu'il irait volontiers au PSG. Si le nouveau directeur sportif parisien, Antero Henrique, travaille bien actuellement sur ce dossier, la clause libératoire inscrite dans le contrat du joueur du Toro, fixée à 100 millions d'euros, semble être un obstacle majeur à une éventuelle transaction. Voire un obstacle insurmontable... 3 – Rennes mise gros sur un buteur Après un nouvel exercice 2016-17 moribond, le Stade Rennais entend s'illustrer davantage la saison prochaine. Et pour dynamiter son attaque, le club breton cherche à mettre la main sur Vincent Aboubakar (25 ans). De retour à Porto après un prêt à Besiktas (12 buts en 27 matchs de championnat turc), l'attaquant camerounais a été autorisé à quitter les Dragons en cas de bonne proposition. Message reçu par les Rouge et Noir qui ont transmis une offre de 10 millions d'euros au club portugais pour le convaincre de lui céder l'ancien Lorientais, affirme la publication A Bola. Rennes serait aujourd'hui le grand favori pour accueillir Aboubakar. 4 – Lille s'offre Pépé... Très courtisé sur ce marché des transferts, l'attaquant angevin Nicolas Pépé (22 ans) a choisi Lille pour poursuivre sa carrière. L'Ivoirien, présent hier lundi au centre d'entraînement des Dogues, a été transféré au LOSC pour 10 millions d'euros bonus inclus. La LFP doit toutefois encore homologuer ce transfert, le club nordiste étant sous la surveillance de la DNCG. Dans la transaction, le LOSC a également envoyé son attaquant Baptiste Guillaume, prêté à Strasbourg la saison dernière, à Angers. Sachant que le Belge est estimé à 4 millions d'euros, Lille a donc mis beaucoup d'argent sur la table pour enrôler Pépé et devancer ainsi une féroce concurrence. 5 – ... et fait le ménage En plus de Baptiste Guillaume, envoyé à Angers dans le cadre du transfert de Nicolas Pépé, le LOSC s'est également séparé ces dernières heures de Julian Palmieri, laissé libre et qui va signer à Caen. Prêté à l'Arsenal Toula, Stoppila Sunzu va rester en Russie. Prêtés eux aussi la saison passée, Junior Tallo, Marvin Martin et Lenny Nangis devraient résilier. Enfin, Rio Mavuba a appris que la nouvelle équipe dirigeante du LOSC ne comptait pas sur lui et qu'il était autorisé à sécher l'entraînement pour faciliter son départ. Marko Basa a lui aussi été invité à aller voir ailleurs. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mardi 20 juin à 18h C'est officiel : - Jeune ailier formé au FC Barcelone, Jordi Mboula a signé à Monaco. Le club de la Principauté a dépensé 3 millions d'euros pour le recruter, soit le montant de la clause libératoire du joueur.

- Le latéral gauche portugais de Moreirense Pedro Rebocho a signé 3 ans à Guingamp.

- Le jeune attaquant de Caen Jordan Tell a signé 3 ans à Rennes.

- Lyon a prêté ses jeunes Gaëtan Perrin et Maxime D'Arpino à Orléans (L2).

- Le défenseur marseillais Stéphane Sparagna a résilié son contrat avant de signer à Boavista (Portugal).

- Le latéral gauche du Real Madrid Fabio Coentrao est prêté au Sporting Portugal. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le FC Barcelone compterait transmettre une première offre comprise entre 70 et 80 millions d'euros au PSG pour Marco Verratti.

- Le portier italien du Milan AC Gianluigi Donnarumma, qui a refusé de prolonger au Milan AC un contrat qui prend fin dans un an, serait bien la priorité du PSG au poste de gardien.

- Blaise Matuidi attend de voir les offres qu'on pourrait lui faire avant de prolonger ou non au PSG.

- En fin de contrat à Lyon, Rachid Ghezzal pourrait remplacer Mohamed Salah à la Roma.

- Le défenseur du FC Séville Adil Rami serait désormais tout proche de l'OM.

- Lucien Favre estime ne pas avoir besoin du Stéphanois Stéphane Ruffier à Nice.

- Pour remplacer Daniel Alves, la Juventus Turin songerait notamment au Parisien Serge Aurier.

- Gatalasaray aurait des vues sur le défenseur stéphanois Florentin Pogba.

- Le milieu monégasque Joao Moutinho est courtisé par la Lazio Rome.

- La Fiorentina continue de vouloir le Niçois Valentin Eysseric.

- Saint-Etienne ne compte pas prolonger Romain Hamouma et souhaite récupérer 2 millions d'euros de son transfert.

- L'attaquant rennais Giovanni Sio est proposé un peu partout par son agent (Angleterre, Etats-Unis, Emirats Arabes Unis, Turquie). A l'étranger : - Anthony Modeste (Cologne) est attendu au Tianjin Quanjian, en Chine, avec un salaire mensuel estimé à 1 million d'euros.

- En fin de contrat au FC Barcelone, le défenseur français Jérémy Mathieu serait proche du Sporting Portugal.

- Laissé libre par Nice, Paul Baysse est tout proche de signer à Malaga.

- Daniel Alves pourrait résilier son contrat à la Juventus Turin avant de rejoindre Manchester City.

- De retour à Kiev après son prêt à Nice, Younes Belhanda devrait signer à Galatasaray.

- Le milieu offensif de la Roma Mohamed Salah devrait signer à Liverpool pour 40 millions d'euros.

- Le latéral droit du Feyenoord Rotterdam Rick Karsdorp est attendu à la Roma.

- En fin de contrat à Manchester City, Willy Caballero devrait devenir la nouvelle doublure de Thibaut Courtois à Chelsea.

- Le milieu de terrain de Chelsea Nemanja Matic souhaiterait rejoindre Manchester United.

- Manchester United pourrait offrir 35 millions d'euros au Benfica Lisbonne pour le latéral droit Nelson Semedo. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





