Journal des Transferts : le choix de Mbappé, accord pour Seri, Raiola ouvre la porte pour Matuidi, Vainqueur loin de l'OM... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 19/06/2017 à 17h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Mbappé aurait choisi le Real, Seri d'accord avec la Roma, Raiola ouvre la porte pour Matuidi, Vainqueur loin de l'OM, Balotelli va rempiler à Nice... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24h. Mbappé voudrait rejoindre le Real Madrid Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Mbappé aurait choisi le Real Alors que Monaco souhaite le conserver et prolonger son contrat qui se termine en juin 2019, Marca assure que Kylian Mbappé a déjà fait son choix. «Je veux seulement jouer au Real Madrid. A Madrid et rien d'autre» , a lâché l'international français dans des propos rapportés par le quotidien espagnol. Le natif de Bondy aurait déjà annoncé sa décision au président Dmitri Rybolovlev lors d'un dîner jeudi dernier à Palma de Majorque. L'idée du Real est de boucler le transfert cet été et de laisser Mbappé encore un an à l'ASM afin qu'il poursuive sa formation dans une équipe lui offrant beaucoup de temps de jeu. Pour Mbappé, il s'agirait aussi d'une bonne option dans une saison de Coupe du monde. 2. Seri d'accord avec la Roma L'AS Rome a bien avancé dans le dossier Jean Michaël Seri. Le Corriere dello Sport et RMC annoncent ce lundi un accord entre le milieu de terrain de Nice et le club italien sur un contrat de cinq ans. Les Giallorossi doivent convaincre l'OGC Nice après deux offres de 20 et 25 millions d'euros repoussées. La Roma va proposer 35 millions d'euros, bonus compris, alors que l'OGCN espère 40 millions d'euros. Les positions entre les deux parties se rapprochent et un accord semble désormais possible. 3. Raiola ouvre la porte pour Matuidi Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, l'agent Mino Raiola a évoqué la situation de Blaise Matuidi, sous contrat jusqu'en juin 2018 et pas encore certain de rester au Paris Saint-Germain. Selon son représentant, l'international français dispose de trois pistes en Italie et un départ est possible. «Je ne fais pas la guerre au Milan AC. Ils m'ont réclamé Matuidi comme l'Inter et la Juventus. Nous verrons. Avec les Bianconeri, cela ne s'était pas fait il y a un an pour des problèmes politiques. Cette fois, qui sait...» , a confié Raiola. L'Inter Milan refuse de débourser les 30 millions d'euros réclamés par le PSG, tandis que la Juventus Turin et le Milan AC ne font pas du Parisien une priorité pour le moment. Le joueur, lui, dispose d'une proposition de prolongation du PSG mais hésite toujours. 4. Vainqueur loin de l'OM Auteur d'une belle saison à l'Olympique de Marseille, William Vainqueur n'a jamais caché son envie de rester dans la cité phocéenne au terme de son prêt. Problème, si l'indemnité de transfert réclamée par l'AS Rome n'est pas énorme, environ 3 millions d'euros, le salaire du joueur empêche, pour le moment, l'OM de le conserver. Le club phocéen n'entend pas s'aligner sur ce que le joueur gagne en Italie, à savoir un salaire mensuel de 420 000 euros brut, indique L'Equipe. Pour rester, Vainqueur devra donc consentir à des efforts financiers. Mais l'ancien Nantais est-il prêt à revoir à la baisse ses émoluments ? C'est difficile à imaginer... 5. Balotelli va rempiler à Nice Débutée il y a un peu moins d'un an, la belle aventure entre l'OGC Nice et l'attaquant Mario Balotelli devrait se poursuivre encore un an ! D'après les informations de Nice-Matin, l'Italien, qui arrive en fin de contrat, devrait signer un nouveau bail en faveur des Aiglons ! «Il reste quelques détails à régler» , a précisé un proche du dossier. Alors que la tendance était à un départ, le Gym, qualifié pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, va donc visiblement faire un gros effort financier pour conserver l'ancien Milanais, qui sort de la meilleure saison de sa carrière en championnat sur le plan statistique. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le lundi 19 juin à 18h C'est officiel : - Le milieu défensif Abdoulaye Touré a prolongé à Nantes jusqu'en 2022.

- En fin de contrat à Guingamp, le latéral gauche Dorian Lévêque a signé au PAOK Salonique jusqu'en 2020. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - L'ailier Lucas n'écarte pas de quitter le PSG en cas d'offre intéressante.

- Le PSG pourrait tenter de recruter l'attaquant Andrea Belotti pour convaincre son ami Marco Verratti de rester. Mais on ne voit pas Paris dépenser les 100 M€ réclamés par le Torino...

- Proposé par Mino Raiola, le gardien du Milan AC, Gianluigi Donnarumma, réclame 6 M€ annuels. Des exigences bien trop élevées, même pour le PSG.

- Chelsea est prêt à payer 45,5 M€ pour le milieu de Monaco, Tiémoué Bakayoko.

- Monaco s'intéresse au défenseur central de la Juve, Mehdi Benatia.

- En fin de contrat avec Lyon, l'ailier Rachid Ghezzal plaît beaucoup à l'AS Rome.

- Annoncé proche de Lille, l'ailier d'Angers, Nicolas Pépé, est aussi courtisé par Manchester City.

- Rennes veut l'attaquant du FC Porto, Vincent Aboubakar, prêté à Besiktas cette saison. Les Dragons réclament 10 M€.

- Libéré par l'OM, le défenseur Stéphane Sparagna est attendu à Boavista (Portugal).

- Laissé libre par Nice, le défenseur et milieu Mathieu Bodmer va rejoindre le promu Amiens. A l'étranger - Le Bayern Munich a démenti tout intérêt pour l'attaquant du Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

- Malgré son statut de remplaçant, le latéral gauche Lucas Digne confirme son intention de rester au Barça.

- La Juventus Turin a approché Dortmund pour le latéral gauche Raphaël Guerreiro, ciblé en cas de départ d'Alex Sandro pour Chelsea, prêt à offrir 62,7 M€.

- Le milieu offensif David Silva souhaite prolonger à Manchester City. Son contrat court jusqu'en juin 2019.

- L'Atletico Madrid et le Real Madrid sont tombés d'accord pour un transfert du latéral gauche Theo Hernandez estimé à 26 M€.

- Dans l'attente d'une prolongation de son contrat qui se termine en juin 2018 à Arsenal, l'ailier Alex Oxlade-Chamberlain plaît à Liverpool, Chelsea et Manchester City.

- L'Inter Milan a refusé l'offre de 10 M€ du FC Séville pour son attaquant Stevan Jovetic, aussi ciblé par l'OM. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





