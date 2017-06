Monaco : Real, Barça, PSG, City... Mbappé aurait tranché !

Très courtisé cet été, Kylian Mbappé aurait déjà fait son choix pour son avenir. L'attaquant de l'AS Monaco semble décidé à rejoindre le Real Madrid. Mais il devra peut-être patienter encore un an sur le Rocher.

Mbappé a déjà sa préférence en cas de départ

Où évoluera Kylian Mbappé (18 ans) la saison prochaine ? C'est l'une des grandes questions de ce mercato estival. L'attaquant de l'AS Monaco est annoncé dans de nombreux grands clubs (FC Barcelone, Real Madrid, Arsenal, Manchester City, PSG...), tous prêts à faire des folies en dépensant plus de 100 millions d'euros. Mais l'un d'entre eux semble posséder une longueur d'avance.

Le Real ou rien ?

«Je veux seulement jouer au Real Madrid. Le Real Madrid ou rien» , a lâché l'international français dans des propos rapportés par le quotidien espagnol Marca, qui en fait sa Une ce lundi. Le natif de Bondy aurait déjà annoncé sa décision au président de l'ASM, Dmitri Rybolovlev, lors d'un dîner jeudi dernier Palma de Majorque, révèlent nos confrères espagnols.

Vouloir rejoindre le Real est une belle ambition, mais pour quel temps de jeu ? Avec Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale ou encore Isco, le secteur offensif est déjà bien fourni. La Casa Blanca aurait déjà la solution ! L'idée des Merengue est de boucler le transfert dès cet été et de laisser Mbappé encore un an à l'ASM afin qu'il poursuive sa formation dans une équipe lui offrant beaucoup de temps de jeu.

Mbappé doit jouer avant le Mondial 2018

Cette solution peut convenir à toutes les parties. Monaco peut ainsi s'appuyer sur Mbappé encore une saison, comme désiré, tout en s'assurant de toucher un énorme chèque. Le joueur, lui, conserve un statut de titulaire dans une formation qu'il connaît parfaitement et qui disputera la Ligue des Champions. Une situation idéale dans une saison de Coupe du monde. Le journal précise que son entourage, et notamment son père, préfère le voir rejoindre le PSG. Mais dans la tête du joueur, le choix est déjà fait.

Son souhait se réalisera-t-il ? Il faudra sans doute patienter encore plusieurs semaines dans ce dossier puisque Monaco n'a aucun intérêt à se précipiter et peut faire grimper les enchères pour obtenir la meilleure indemnité de transfert possible. Et on sait que durant le mercato des rebondissements sont possibles. A noter que Marca précise qu'un départ dès cet été n'est pas à écarter si Cristiano Ronaldo venait à quitter la capitale espagnole. Une place de titulaire se libérerait alors. Mais on a énormément de mal à croire les récentes rumeurs d'un départ de CR7...

La Une de Marca

