Les Bleus terminent en beauté - Débrief et NOTES des joueurs (France 3-2 Angleterre)

Pour son dernier match de la saison, l'équipe de France s'est imposée en amical contre l'Angleterre (3-2) au Stade de France ce mardi soir. Un succès arraché malgré une infériorité numérique suite à l'expulsion de Varane en début de seconde période.

La joie des Bleus après le but d'Umtiti

Les Français peuvent partir en vacances avec le sentiment du devoir accompli. Si cela n'a pas été simple, l'équipe de France a trouvé les ressources à dix contre onze pour s'imposer face à l'Angleterre (3-2) en match amical ce mardi au Stade de France.

L'avant-match a été marqué par deux moments d'émotion pour rendre hommage aux victimes des récents attentats survenus en Angleterre. Tout d'abord avec la chanson d'Oasis «Don't look back in anger» chantée par la Garde Républicaine, puis avec l'hymne anglais «God Save The Queen» repris par tout le Stade de France. Frissons garantis.

Kane et le réalisme anglais

Entrés assez timidement dans cette rencontre, les Bleus se faisaient surprendre rapidement. Sur leur première occasion, les Anglais profitaient de la passivité de la défense française pour ouvrir le score par Kane à bout portant (0-1, 10e). Dans un 4-4-2 avec Kanté, Lemar, Dembélé et Mbappé titulaires, les Tricolores peinaient à se montrer dangereux et il fallait attendre le quart d'heure de jeu pour enfin voir une occasion pour les hommes de Didier Deschamps, gâchée par Dembélé, qui loupait le cadre dans son face à face avec Heaton.

Les défenseurs français se font remarquer

Mais Umtiti allait réveiller un Stade de France refroidi depuis l'ouverture du score. Le défenseur central du Barça avait bien suivi pour reprendre une tête de Giroud repoussée par Heaton (1-1, 22e) ! Poussés par leur public, les Bleus étaient tout proches de prendre ensuite l'avantage grâce à Mbappé, auteur d'un bel enchaînement pour solliciter le portier anglais du gauche au premier poteau. Les Anglais restaient dangereux, mais les Bleus prenaient finalement l'avantage grâce à Sidibé, opportuniste sur un tir de Dembélé détourné par Heaton (2-1, 43e).

La vidéo n'aide (encore) pas les Bleus...

Dès le retour des vestiaires, les Tricolores étaient cueillis à froid. Avec l'aide de la vidéo, l'arbitre validait sa décision d'accorder un penalty aux Anglais, mais expulsait aussi directement Varane qui avait déséquilibré involontairement Alli dans la surface. Décidément, comme face à l'Espagne, les Bleus n'étaient pas gâtés par la vidéo. Kane ne tremblait pas pour égaliser d'un tir plein axe (2-2, 48e). Si la faute était bien présente, on pourra regretter cette expulsion dans un match amical.

Dembélé enfin récompensé

Derrière, les Anglais ne poussaient pas vraiment malgré leur supériorité numérique, comme s'ils ne voulaient pas réellement remporter ce match. Les Français en profitaient et se procuraient les meilleures opportunités avec notamment un tir sur la barre transversale de Mbappé après un bel enchaînement dans la surface. Et finalement, Dembélé, longtemps peu en réussite dans le dernier geste ce soir, profitait d'un bon service de Mbappé pour offrir la victoire aux Bleus d'un tir croisé du droit (3-2, 77e). La jeunesse et la fougue française a fait la différence ce soir.

La note du match : 6,5/10

Dans un contexte particulier avec une belle émotion avant le coup d'envoi, les deux équipes nous ont offert des buts ce soir. S'il y a eu beaucoup de déchet technique, on n'a pas vraiment eu le temps de s'ennuyer dans un match marqué par plusieurs retournements de situation et un carton rouge qui fera parler.

Les buts :

- Côté droit, Alli renverse le jeu pour trouver Sterling dans la surface. L'attaquant anglais temporise et sert d'une talonnade Bertrand qui centre devant le but à ras de terre. Kane devance Umtiti et bat Lloris à bout portant (0-1, 10e).

- Sur un coup franc à 30 mètres de Lemar, Giroud prend le dessus sur Cahill pour placer une tête sur la droite de Heaton qui se détend bien. Umtiti a suivi et bat le gardien anglais, à terre, d'un plat du pied (1-1, 22e).

- Dembélé profite d'une mauvaise intervention de Cahill dans la surface, met dans le vent Stones d'une feinte de frappe et enchaine du pied gauche. Heaton repousse le ballon mais Sidibé a suivi pour conclure en force du gauche (2-1, 43e).

- L'arbitre désigne le point de penalty pour une faute de Varane sur Alli. Kane tire plein axe et bat Lloris parti sur sa droite (2-2, 48e).

- Sur une récupération, Lemar sert dans l'axe Pogba qui lance instantanément Mbappé à l'entrée de la surface. Le Monégasque décale sur sa droite Dembélé qui marque d'un tir croisé du droit à ras de terre (3-2, 77e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Paul Pogba (7,5/10)

Un Pogba comme on aimerait le voir plus souvent chez les Bleus ! Si on peut lui reprocher parfois d'être un peu trop discret en sélection, cela n'a pas été le cas ce soir. Actif à la récupération et dans la construction, il s'est mué en meneur de jeu dans cette ligne de quatre au milieu de terrain. Il a régalé le Stade de France avec plusieurs gestes techniques de classe et des passes lumineuses, comme sur le troisième but français.

FRANCE :

Hugo Lloris (5) : après sa boulette contre la Suède, le gardien français n'a pas vraiment eu l'occasion de se rassurer ce soir. Il n'a pas fait d'erreurs mais il ne peut empêcher l'Angleterre de marquer sur deux de ses rares occasions.

Djibril Sidibé (5) : le latéral droit a vécu une première période contrastée. Défensivement, il n'a pas été dans le coup, plusieurs fois en retard et trop passif sur l'ouverture du score anglais. En revanche, il se rattrape en donnant l'avantage aux Bleus avant la pause. Du mieux en seconde période. Remplacé à la 90e par Christophe Jallet (non noté)

Raphaël Varane (5) : sans être impérial, le défenseur du Real Madrid a fait le boulot face à Kane avec plusieurs bonnes interventions. Dommage que l'arbitre l'expulse directement dans un match amical pour une faute bien présente mais involontaire dans la surface.

Samuel Umtiti (6) : le défenseur barcelonais a plutôt mal débuté son match puisqu'il se fait devancer par Kane sur le but anglais. Mais il réagit bien ensuite en égalisant d'un but opportuniste. Solide en seconde période.

Benjamin Mendy (non noté) : le latéral gauche monégasque s'est montré disponible en début de match mais il n'a pas été en réussite sur ses centres. Il doit rapidement céder sa place sur blessure. Remplacé à la 21e par Lucas Digne (5), sérieux et appliqué défensivement mais qui a du mal à tenir la comparaison avec l'activité du Monégasque.

Ousmane Dembélé (7) : longtemps, l'ailier de Dortmund n'a pas été en réussite dans cette rencontre avec une fâcheuse tendance à se louper dans le dernier geste, gâchant plusieurs opportunités. Mais il faut aussi souligner son travail pour créer le danger, n'hésitant pas à provoquer ballon au pied. C'est d'ailleurs son tir qui amène le but de Sidibé, puis il offre la victoire à la France.

N'Golo Kanté (6) : titularisé par Deschamps, il a démarré doucement. Il est monté en régime au fil du match et on a retrouvé le Kanté de Chelsea une fois la France réduite à dix. Il s'est régalé à la récupération et il a été propre dans ses transmissions.

Paul Pogba (7,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Thomas Lemar (6,5) : toujours précieux dans ses déplacements, le Monégasque rend une bonne copie pour sa première titularisation en sélection. Son coup franc amène l'égalisation en première période et il a su se placer entre les lignes pour se rendre disponible. Il est le Français qui a réussi le plus de passes dans le camp adverse (36). On notera tout de même sa perte de balle qui amène le premier but anglais.

Olivier Giroud (5) : l'attaquant français avait de sacrés clients dans les duels aériens avec la défense à trois anglaise. Il a fait le boulot en affichant une belle combativité. S'il n'a pas eu beaucoup d'occasions, sa tête amène le but d'Umtiti. Remplacé à la 52e par Laurent Koscielny (5), peu inquiété.

Kylian Mbappe (7) : le petit prodige du football français a démarré doucement sa partie puisque ses partenaires ont d'abord eu du mal à le trouver. Mieux servi ensuite, il a été dangereux une fois lancé avec une belle occasion sur un tir repoussé par Heaton et une balle de but donnée à Dembélé qui manque son face à face. Facile techniquement et plus rapide que ses adversaires, il a plusieurs fois la différence ensuite mais il n'a pas été en réussite devant le but avec notamment la barre transversale trouvée après un nouveau festival dans la surface. Il a fait souffrir les Anglais et il ne lui manquait qu'un but ce soir ! Il offre une passe décisive à Dembélé sur le troisième but français.

ANGLETERRE :

Tom Heaton (5) : le gardien de Burnley a été plutôt malheureux puisque sur deux jolis arrêts il renvoie le ballon sur un Français qui en profite pour marquer. Remplacé la 46e par Jack Butland (6), auteur de plusieurs parades.

Phil Jones (5) : le défenseur anglais le plus inspiré ce soir avec plusieurs interventions précieuses, notamment pour enrailler un contre de Dembélé et gêner ensuite Mbappé. Remplacé à la 82e par Aaron Cresswell (non noté).

John Stones (3) : Josep Guardiola va avoir du travail avec son jeune défenseur. Le joueur de Manchester City était à la rue ce soir, se jetant à chaque fois sur les feintes de frappe des Français.

Gary Cahill (4) : à l'image de Stones, il s'est parfois jeté trop vite. Il est battu par Giroud sur le premier but français.

Kieran Trippier (5) : le latéral droit a réalisé un match sérieux dans son couloir avec notamment une passe superbe pour Sterling en première période. Remplacé à la 76e par Adam Lallana (non noté).

Eric Dier (4) : plutôt inspiré en première période en jouant simple, il n'est pas loin de marquer sur corner. Après la pause, on ne l'a plus vu.

Alex Oxlade-Chamberlain (3) : match très discret de la part du joueur d'Arsenal. Une accélération en seconde suivie d'une frappe contrée nous a rappelé qu'il était encore sur le terrain.

Ryan Bertrand (6) : il a réalisé une bonne première période dans son couloir gauche avec notamment une passe décisive pour Kane sur l'ouverture du score. Remplacé à la 46e par Kyle Walker (4), qui ne s'est pas mis en évidence.

Raheem Sterling (6,5) : l'Anglais le plus dangereux ce soir. Sur ses prises de balle et ses accélérations, il a plusieurs fois fait mal aux Français en première période. Présent sur tout le front de l'attaque, il n'a cessé de proposer des solutions pendant une heure et fixe bien Sidibé sur le premier but.

Harry Kane (6) : l'attaquant de Tottenham a pour consigne de marquer, et il l'a fait en inscrivant un doublé. Il devance bien Umtiti en début de match, puis il ne tremble pas sur son penalty.

Bamidele Ali (6) : le prodige anglais a plusieurs fois fait mal aux Bleus. C'est lui qui est à l'origine du premier but des Three Lions, puis il obtient le penalty en seconde période. Sa qualité technique lui a permis de faire régulièrement des différences.

FRANCE 3-2 ANGLETERRE (mi-tps: 2-1) - INTERNATIONAL - Matchs amicaux

Stade : Stade de France - Arbitre : D. Massa



Buts : S. Umtiti (22e) D. Sidibé (43e) O. Dembélé (78e) pour FRANCE - H. Kane (9e) H. Kane (48e, pen.) pour ANGLETERRE

Avertissements : pour FRANCE - J. Stones (62e) , D. Alli (73e) , pour ANGLETERRE - Expulsions : R. Varane (47e) , pour FRANCE



FRANCE : H. Lloris - D. Sidibé (C. Jallet, 90e) , R. Varane , S. Umtiti , B. Mendy (L. Digne, 21e) - O. Dembélé , N. Kanté , P. Pogba , T. Lemar - O. Giroud (L. Koscielny, 52e) , K. Mbappé



ANGLETERRE : T. Heaton (J. Butland, 46e) - P. Jones (A. Cresswell, 82e) , J. Stones , G. Cahill - K. Trippier (A. Lallana, 76e) , E. Dier , A. Oxlade-Chamberlain , R. Bertrand (K. Walker, 46e) - R. Sterling , H. Kane , D. Alli



Kane donne l'avantage à l'Angleterre (0-1, 10e)

Umtiti égalise pour les Bleus (1-1, 22e)

Sidibé permet aux Bleus d'être devant (2-1, 43e)

Alli s'écroule... Penalty et rouge pour Varane !

Kane inscrit un doublé avec son penalty (2-2, 48e)

Dembélé offre la victoire aux Bleus (3-2, 77e)

Pogba dans ses oeuvres

VIDEO : le God Save The Queen repris par le Stade de France