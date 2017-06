Journal des Transferts : Pastore ne se voit plus forcément au PSG, Lyon veut faire coup double, ça bouge à l'OM... Pierre-Damien Lacourte - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 13/06/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Pastore ne se voit plus forcément au PSG, Lyon veut faire coup double, ça bouge à l'OM, Paris pense quand même à l'après Verratti, le Real a une nouvelle idée pour Mbappé… Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h. Javier Pastore envisage de rentrer en Italie cet été. Le mercato estival ayant officiellement ouvert ses portes, les clubs s'activent pour peaufiner leur effectif en vue de la saison prochaine. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1 – Pastore ne se voit plus forcément au PSG Après Marco Verratti, le Paris Saint-Germain doit faire face aux envies de départ d'un autre de ses cadres : Javier Pastore (27 ans). Même si l'Argentin, trop souvent blessé, n'est plus un maillon indispensable du club de la capitale, il n'en reste pas moins l'un des plus grands talents. D'après L'Equipe, El Flaco, convoité notamment par le Milan AC et l'Inter Milan, s'interrogerait sur la suite à donner à sa carrière. Sous contrat jusqu'en 2019, l'ancien joueur de Palerme ne serait pas contre un retour en Italie, là où il s'était révélé et où il conserve une cote élevée. Son entourage a même récemment rencontré les dirigeants du Milan AC pour évoquer un possible transfert. Mais du côté de la direction parisienne, un départ de Pastore n'est pas d'actualité... 2 – Lyon veut faire coup double Avec le départ de Mathieu Valbuena pour Fenerbahçe, l'Olympique Lyonnais a le champ libre pour recruter Bertrand Traoré (21 ans). L'attaquant de Chelsea, prêté avec succès cette saison à l'Ajax Amsterdam avec notamment 9 buts en championnat et 4 autres en Ligue Europa, pourrait signer chez les Gones avant la fin de la semaine. L'affaire est bien engagée. Les discussions entre l'OL et les Blues ont bien avancé ces derniers jours et il ne resterait plus aux deux clubs qu'à s'entendre sur les bonus accompagnant l'indemnité de transfert, croit savoir L'Equipe. Le contrat qui attend le Burkinabé dans le Rhône est déjà ficelé également. Par ailleurs, Lyon continue de travailler sur la venue d'un nouveau latéral gauche. Celui-ci a de bonnes chances d'être Ferland Mendy (22 ans, 2 buts et 5 passes décisives en 35 matchs de L2). Malgré les intérêts de Bordeaux et de Lille, qui ont déjà transmis des offres au Havre, le club rhodanien reste le mieux placé pour accueillir prochainement le défenseur. 3 – Ça bouge à l'OM L'Olympique de Marseille s'active sur le marché des transferts. L'attaquant monégasque Valère Germain (27 ans) devrait rapidement s'engager en faveur du club phocéen. Le gardien de Crystal Palace Steve Mandanda (32 ans), qui s'est déjà entendu avec les dirigeants olympiens sur un contrat de trois ans, est attendu dans la foulée. Au milieu de terrain, malgré les appels du pied répétés d'André Ayew, les dirigeants marseillais se tournent plutôt vers Moussa Sissoko (Tottenham). Patrice Evra a d'ailleurs appelé son ancien partenaire en équipe de France pour le convaincre de rallier l'OM. Enfin en défense, Adil Rami (31 ans) a de bonnes chances d'être le premier des deux axiaux attendus, affirme France Football. Si le joueur est tout proche d'un accord, la direction marseillaise doit encore s'entendre avec le FC Séville qui réclame 6 millions d'euros pour libérer l'ancien Lillois. 4 – Paris réfléchit quand même à l'après Verratti S'il n'a pas prévu de se séparer de Marco Verratti (24 ans) cet été malgré les envies de départ de l'Italien, qu'on annonce possible partant au FC Barcelone pour 100 millions d'euros, le Paris Saint-Germain prend tout de même ses précautions en réfléchissant à l'après Verratti. Et à en croire le quotidien portugais Record, le vice-champion de France aurait notamment montré de l'intérêt pour Renato Sanches (19 ans), révélation de l'Euro 2016. Si le Bayern Munich n'a pas prévu de se séparer de son milieu de terrain, l'international portugais, titularisé à 6 reprises seulement cette saison en Bundesliga, pourrait tout de même se poser des questions en cas d'approche concrète du PSG. D'autant que son équipe a l'intention de débourser 40 millions d'euros pour s'offrir le Lyonnais Corentin Tolisso... 5 – Le Real a une nouvelle idée pour Mbappé Malgré des offres mirobolantes, l'AS Monaco n'a pas l'intention de céder sa pépite Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison) avant le mercato estival 2018. Pour ne pas voir l'international tricolore lui échapper, le Real Madrid a une nouvelle idée en tête. D'après le quotidien espagnol As, les Merengue souhaiteraient faire signer l'attaquant monégasque dès cet été avant de le laisser en prêt pour une saison au club de la Principauté. Une idée qui pourrait séduire l'ASM mais aussi le joueur en vue de la Coupe du monde 2018. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mardi 13 juin à 18h C'est officiel : - La LFP a accordé une dérogation à Claudio Ranieri, atteint par la limite d'âge (65 ans), pour devenir le nouvel entraîneur du FC Nantes.

- Laissé libre par Caen, Jordan Adéoti a signé à Auxerre.

- Le milieu de terrain du Paris FC Eden Massouema a signé 4 ans à Dijon.

- Le latéral droit de Lens Kenny Lala a signé 2 ans à Strasbourg.

- Libre, le défenseur de Reims Anthony Weber a signé pour deux saisons plus une autre en option à Brest.

- En fin de contrat, Sylvain Marveaux a finalement prolongé jusqu'en 2020 à Lorient.

- Antoine Griezmann a prolongé jusqu'en 2022 à l'Atletico Madrid.

- Le défenseur mexicain du PSV Eindhoven Hector Moreno a signé 4 ans à la Roma.

- Eduardo Berizzo est le nouvel entraîneur du FC Séville. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - En fin de contrat au Real Madrid, le défenseur portugais Pepe aurait dit oui au PSG pour un contrat de deux ans.

- Le directeur sportif du PSG Antero Henrique se serait renseigné sur les joueurs de l'Inter Milan Geoffrey Kondogbia et Ivan Perisic.

- Le gardien Salvatore Sirigu saura cette semaine si le PSG le libère ou non de sa dernière année de contrat.

- Jean-Michel Aulas ne serait pas contre un départ de son attaquant Alexandre Lacazette pour Paris si le PSG y met le prix (60 millions d'euros).

- L'attaquant Maxwel Cornet a refusé le Spartak Moscou qui proposait pourtant 10 millions d'euros à Lyon.

- Le Lyonnais Corentin Tolisso pourrait signer pour 40 millions d'euros au Bayern Munich cette semaine.

- Lyon songerait à un retour de Loïc Rémy, sur le départ du côté de Chelsea.

- Approché par l'Atalanta Bergame, le milieu de terrain lyonnais Jordan Ferri sera fixé sur son sort cette semaine.

- De retour à Lyon après un prêt à la Roma, Clément Grenier cherche un nouveau club.

- Nice a refusé une nouvelle offre de 25 millions d'euros de la Roma pour Jean Michaël Seri.

- L'entraîneur de Lille Marcelo Bielsa apprécie le latéral droit stéphanois Kevin Malcuit. A l'étranger : - Fenerbahçe a proposé un contrat de trois ans au latéral gauche français Gaël Clichy, en fin de contrat à Manchester City.

- Le milieu Marco Asensio devrait prolonger au Real Madrid avec une nouvelle clause libératoire fixée à 350 millions d'euros.

- La Juventus Turin aurait des vues sur le milieu offensif de Leicester Riyad Mahrez.

- Le gardien italien Gianluigi Donnarumma souhaite rester au Milan AC.

- Chelsea pourrait proposer 51 millions d'euros à Naples pour l'attaquant Lorenzo Insigne.

- Everton a convaincu Sunderland de lui céder son gardien Jordan Pickford pour 34 millions d'euros.

- Manchester United pourrait offrir 20 millions d'euros à Everton pour son milieu de terrain Ross Barkley. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





