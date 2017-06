Lyon : Bertrand Traoré attendu, Ferland Mendy espéré lui aussi

Après avoir enregistré le départ de Mathieu Valbuena, l'Olympique Lyonnais pourrait accueillir dans les jours qui viennent Bertrand Traoré. L'affaire est bien engagée avec Chelsea. Par ailleurs, le club rhodanien continue de travailler sur le dossier du latéral gauche havrais Ferland Mendy.

Bertrand Traoré devrait rapidement débarquer à Lyon.

Avec le départ de Mathieu Valbuena pour Fenerbahçe, l'Olympique Lyonnais a le champ libre pour recruter Bertrand Traoré (21 ans). L'attaquant de Chelsea, prêté avec succès cette saison à l'Ajax Amsterdam, pourrait signer chez les Gones avant la fin de la semaine. L'affaire est bien engagée.

D'après L'Equipe, les discussions entre l'OL et les Blues ont bien avancé ces derniers jours et il ne resterait plus aux deux club qu'à s'entendre sur les bonus accompagnant l'indemnité de transfert. Le contrat qui attend le Burkinabé dans le Rhône est déjà ficelé également.

Lyon mieux placé que Lille et Bordeaux pour Mendy

Par ailleurs, pour compenser le départ de Maciej Rybus, qui n'a pas convaincu, l'OL continue de travailler sur la venue d'un nouveau latéral gauche. Celui-ci a de bonnes chances d'être Ferland Mendy (22 ans). Malgré les intérêts de Bordeaux et de Lille, qui ont déjà transmis des offres au Havre, le club rhodanien resterait le mieux placé pour accueillir le joueur cet été.

Si l'entourage du défenseur n'a pas encore tranché, du côté des Girondins et du LOSC, on semble déjà résigné, comme si la bataille avait été remportée par les Gones. Avec Traoré et Mendy, l'OL pourrait donc rapidement annoncer l'arrivée de deux nouvelles têtes au sein de son effectif.

