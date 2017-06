Transfert : accord Lyon-Fenerbahçe pour Valbuena (officiel)

Fenerbahçe annonce un accord avec l'Olympique Lyonnais pour le transfert de Mathieu Valbuena. Le milieu offensif français s'est envolé pour la Turquie ce lundi. Une opération estimée à 4 millions d'euros.

Valbuena a disputé deux saisons à l'OL

Le mercato de l'Olympique Lyonnais s'annonce agité. Alors qu'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso sont annoncés partants, le premier à faire ses valises est Mathieu Valbuena. Deux ans après son arrivée entre Rhône et Saône, le milieu offensif de 32 ans s'envole pour la Turquie.

Fenerbahçe d'accord avec Lyon et Valbuena

Justement, l'ancien Marseillais avait mis fin au mince suspense dans ce dossier en annonçant, photo à l'appui, son départ pour Istanbul ce lundi matin à l'aéroport. Quelques heures plus tard, c'est Fenerbahçe qui officialisait (presque) son arrivée en annonçant un accord de principe.

«Notre club a trouvé un accord de principe avec Mathieu Valbuena et l'Olympique Lyonnais pour un transfert» , peut-on lire dans un communiqué. Le transfert sera totalement bouclé une fois la visite médicale passée et le contrat lucratif (3 ou 4 ans) signé par Valbuena. Une opération qui rapportera 4 millions d'euros à l'OL.

Lyon ne pouvait pas s'aligner sur l'offre turque

Autant dire que le club rhodanien n'a pas vendu l'international français pour faire entrer beaucoup d'argent frais dans les caisses. Pourquoi une telle vente ? Valbuena n'avait plus qu'un an de contrat et le conserver sans prolonger son bail signifiait un départ libre dans un an. Ce n'était pas vraiment mieux... Et Lyon n'avait pas l'intention de s'aligner sur l'offre turque.

«Non pas du tout, c'est lui qui est tenté par un contrat de trois ans que l'OL ne peut lui offrir» , a répondu Jean-Michel Aulas à un tweet de Pierre Ménès constatant que Lyon ne voulait plus de Valbuena. Les Gones ont donc décidé de s'en séparer, même à bas prix, pour toucher un peu d'argent et économiser dans le même temps un salaire annuel estimé à 6 millions d'euros brut.

